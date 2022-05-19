Субсидия на сохранение занятости для московских СОНКО: обзор постановления

Московский кабмин издал постановление от 19 апреля 2022 г. № 618-ПП, которым определен Порядок предоставления субсидии на сохранение занятости социально ориентированными некоммерческими организациями (СОНКО).

Кому предназначены субсидии

Условие № 1: средства предоставляются «здоровому» СОНКО, в нормальном, «рабочем» состоянии, т.е. не пребывать в состоянии банкротства, реорганизации (допустимая форма — присоединение), ликвидации. Заморозка деятельности также исключает получение субсидии.

Условие № 2: регистрация в Москве как в качестве юридического лица, так и налогоплательщика.

Условие № 3: осуществление определенного вида деятельности (или нескольких.

Это, в частности:

соцобслуживание, соцподдержка и защита населения;

подготовка граждан к предотвращению несчастных случаев, преодолению последствий катастроф (как техногенных, экологических и проч.), стихийных бедствий;

оказание правовой помощи бесплатно или по льготным расценкам как частным лицам, так и НКО;

юридическое просвещение граждан, защита прав и свобод;

благотворительная деятельность, добровольчество, волонтерство;

защита семьи, материнства, отцовства, детства;

борьба с социальным сиротством;

развитие семейных форм воспитания детей;

и иные виды деятельности, установленные в Федеральном законе от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ст. 31.1) и / или ст. 5.1 Закона г. Москвы от 12.07.2006 № 38.

Условие № 4: в числе учредителей не должны присутствовать ни федеральные, ни региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, политические партии. Субсидии не выдаются СОНКО с участием иностранных организаций, иноагентам, пособникам террористов, экстремистов и т.п.

Условие № 5: пребывание СОНКО в реестре специализированных НКО, которые взаимодействуют с московскими властями, реализуют городские целевые программы, исполняют соцзаказ, получают гранты и т.п. На субсидию могут рассчитывать СОНКО, которые включены в реестр не позднее 01.04.2022 и на на дату подачи таковой заявки не исключенные из реестра. Также необходима регистрация в АИС «Душевная Москва».

Каковы размеры субсидии?

Размер рассчитывается на основании московского МРОТа на 2022 г. и показателя среднесписочной численности сотрудников СОНКО по состоянию на последний отчетный период, в любом случае не выше 1 млн руб.

Конкретный размер субсидий определяется на специальной комиссии, с учетом указанных в заявке фактически понесенных и документально подтвержденных, за исключением субсидий на возмещение затрат на поддержание и сохранение занятости.

На что можно потратить субсидию?

Субсидия носит строго целевой характер. За счет этих средств можно возместить затраты, направленные на реализацию уставной деятельности, понесенные с 1 апреля по 31 октября 2022 г., на:

доступ к HR-платформам, на которых размещаются резюме соискателей (HH.ru, Rabota.ru);

покупку ПО российской разработки;

переход на использование ПО с открытым кодом;

сохранение и поддержание занятости.

Еще одним необходимым условием является отсутствие уже действующего договора о предоставлении средств из московского бюджета на те же цели, а равно и заявки — рассматриваемой или уже удовлетворенной.

Куда обращаться?

Ответственным органом является Комитет общественных связей и молодежной политики г. Москвы. Заявка и подтверждающие документы подаются в электронном виде, через АИС «Душевная Москва». Всего подается одна заявка на компенсацию одного или нескольких видов затрат.

Как это будет выглядеть?

Заявки можно будет подавать с 1 ноября 2022 г., на проверку заявок и документов отводится не более 15-ти рабочих дней с даты, следующей за днем регистрации заявки. При положительном решении составляется заключение о результатах экспертизы. При выявлении несоответствий требованиям направляется уведомление об отказе (это делается не позднее 10-ти рабочих дней), после доработки можно подать еще одну заявку. Протокол об одобрении заявки публикуется в АИС «Душевная Москва» в течение 3-х дней с даты подписания. Не позднее 5-ти рабочих дней с даты подписания протокола принимается решение как о предоставлении субсидии, так и ее размере. Уведомление направляется через АИС «Душевная Москва» не позднее 3-х рабочих дней со дня принятия правового акта.

Субсидия предоставляется по договору, заключенному между СОНКО и Комитетом. Сведения об этом документе формируются не позднее 15-ти рабочих дней со дня принятия решения, и Комитет направляет его СОНКО, которой следует подписать и отправить договор обратно, не позднее 5-ти рабочих дней по получению. Опоздание с отправкой может вылиться в отказ. Субсидии перечисляются на расчетные счета СОНКО строго в российских кредитных организациях.

Когда субсидию придется вернуть

При нарушении условий получения и использования субсидии Комитет составляет акт с указанием сроков их устранения, и направляет его нарушителю не позднее 7-ми рабочих дней со дня подписания. Если нарушения не устранены в указанный срок, то Комитет выносит решение о возврате в городской бюджет субсидии полностью или частично. Соответствующий правовой акт оформляется не позднее 7-ми рабочих дней со дня истечения указанного в акте срока.

Правовой акт и требование о возврате (с указанием суммы и реквизитов) направляется СОНКО не позднее 5-ти рабочих дней со дня подписания, на возврат отводится 10 рабочих дней со дня получения. Если добровольно средства не возвращены, то задействуются механизмы принудительного взыскания.