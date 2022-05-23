Как главбуху и директору не попасть на субсидиарную ответственность?

Что такое субсидиарка?

Субсидиарная ответственность в подавляющем большинстве случаев является следствием за доведение до банкротства компании, причинении существенного вреда кредиторам, выводу активов в преддверии банкротства организации.

Как правило, такие решения принимаются и реализуются в первую очередь собственниками компании и руководителем. Но некоторые хитрые управленцы и собственники перекладывают исполнение невыгодных для компании решений на плечи рядовых сотрудников, преподнося им это как ответственное задание, которое нужно срочно выполнить.

Последние годы закон о банкротстве и судебная практика идут по пути расширения сферы субсидиарной ответственности и распространяют свое действие на все большее количество лиц, связанных с деятельностью организации.

С 2017 года к субсидиарной ответственности могут привлечь не только номинальных учредителей и директоров, а также лиц, фактически реализовавших убыточные решения, в результате которых компания оказалась банкротом.

Список таких лиц не ограничен законом, к их числу относятся любые лица, в том числе главный бухгалтер, финансовый и коммерческий директор, заместители директора, в некоторых случаях даже юристы.

Юриста компании, помимо вышеуказанных действий, могут привлечь к субсидиарной ответственности за то, что он:

отказался в суде от иска;

уменьшил исковые требования на значительную сумму;

заключил мировое соглашение на невыгодных для кредиторов компании условиях;

совершил другие действия по признанию фактически несуществующего долга в суде и т. п.

Пример

На любого из вышеуказанных сотрудников оформили доверенность с правом заключать сделки. В последующем собственник компании или директор попросил сотрудника на основании данной доверенности подписать договор от имени компании о продаже имущества с отсрочкой оплаты или в рассрочку, по заниженной цене. Или если у компании был свободные средства, то могли попросить выдать займ фирме-однодневке, который, разумеется, никто возвращать обратно не собирался.

В последующем компания обанкротилась, а сделку арбитражный управляющий с кредиторами благополучно оспорили, но вернуть ни проданное имущество, ни деньги от контрагента не получилось, так как контрагент пустая фирма без каких-либо активов.

В данном случае действия по заключению невыгодной убыточной сделки могут квалифицироваться как действия, направленные на причинение такого вреда, в результате которого компания стала банкротом и лицо, подписавшее эту убыточную сделку может быть привлечено к субсидиарной ответственности.

Как все происходит на практике

В последнее время директора организаций и собственники компаний отдают указания о совершении сделок своим подчиненным в устной форме в своем кабинете за закрытыми дверями, когда нет никаких свидетелей. Просят главного бухгалтера или финансового директора, заместителя директора исполнить некое указание сверху.

В последующем доведение главным бухгалтером, финансовым директором или заместителем до конечных исполнителей таких указаний может повлечь за собой привлечение главного бухгалтера, финансового директора, заместителя директора к субсидиарной ответственности, если непосредственные исполнители через какое-то время выйдут из сферы контроля компании, например, уволятся. Когда их начнут вызывать на допросы в органы полиции или суд, то они незамедлительно проинформируются и суд, и органы правопорядка, кто именно отдавал им указания о необходимости вывести активы компании, заключить ту или иную сделку или совершить иные действия в ущерб кредиторам.