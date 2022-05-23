Как главбуху и директору не попасть на субсидиарную ответственность?

Что такое субсидиарка?
Субсидиарная ответственность в подавляющем большинстве случаев является следствием за доведение до банкротства компании, причинении существенного вреда кредиторам, выводу активов в преддверии банкротства организации.
Как правило, такие решения принимаются и реализуются в первую очередь собственниками компании и руководителем. Но некоторые хитрые управленцы и собственники перекладывают исполнение невыгодных для компании решений на плечи рядовых сотрудников, преподнося им это как ответственное задание, которое нужно срочно выполнить.
Последние годы закон о банкротстве и судебная практика идут по пути расширения сферы субсидиарной ответственности и распространяют свое действие на все большее количество лиц, связанных с деятельностью организации.
С 2017 года к субсидиарной ответственности могут привлечь не только номинальных учредителей и директоров, а также лиц, фактически реализовавших убыточные решения, в результате которых компания оказалась банкротом.
Список таких лиц не ограничен законом, к их числу относятся любые лица, в том числе главный бухгалтер, финансовый и коммерческий директор, заместители директора, в некоторых случаях даже юристы.
Юриста компании, помимо вышеуказанных действий, могут привлечь к субсидиарной ответственности за то, что он:
- отказался в суде от иска;
- уменьшил исковые требования на значительную сумму;
- заключил мировое соглашение на невыгодных для кредиторов компании условиях;
- совершил другие действия по признанию фактически несуществующего долга в суде и т. п.
Пример
На любого из вышеуказанных сотрудников оформили доверенность с правом заключать сделки. В последующем собственник компании или директор попросил сотрудника на основании данной доверенности подписать договор от имени компании о продаже имущества с отсрочкой оплаты или в рассрочку, по заниженной цене. Или если у компании был свободные средства, то могли попросить выдать займ фирме-однодневке, который, разумеется, никто возвращать обратно не собирался.
В последующем компания обанкротилась, а сделку арбитражный управляющий с кредиторами благополучно оспорили, но вернуть ни проданное имущество, ни деньги от контрагента не получилось, так как контрагент пустая фирма без каких-либо активов.
В данном случае действия по заключению невыгодной убыточной сделки могут квалифицироваться как действия, направленные на причинение такого вреда, в результате которого компания стала банкротом и лицо, подписавшее эту убыточную сделку может быть привлечено к субсидиарной ответственности.
Как все происходит на практике
В последнее время директора организаций и собственники компаний отдают указания о совершении сделок своим подчиненным в устной форме в своем кабинете за закрытыми дверями, когда нет никаких свидетелей. Просят главного бухгалтера или финансового директора, заместителя директора исполнить некое указание сверху.
В последующем доведение главным бухгалтером, финансовым директором или заместителем до конечных исполнителей таких указаний может повлечь за собой привлечение главного бухгалтера, финансового директора, заместителя директора к субсидиарной ответственности, если непосредственные исполнители через какое-то время выйдут из сферы контроля компании, например, уволятся. Когда их начнут вызывать на допросы в органы полиции или суд, то они незамедлительно проинформируются и суд, и органы правопорядка, кто именно отдавал им указания о необходимости вывести активы компании, заключить ту или иную сделку или совершить иные действия в ущерб кредиторам.
Таким образом, если вы являетесь сотрудником и занимаете руководящую должность возглавляя какое-то направление деятельности компании, то необходимо всегда помнить, что именно вы несете ответственность за те действия, которые совершаете от имени компании, причем ответственность может быть не только субсидиарной, когда вам придется отдать все свое имущество, что нарабатывали годами, но и уголовной, за которое наказание может быть в плоть до лишения свободы.