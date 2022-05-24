Верховный суд помог заемщице, взявшей кредит для подруги

Граждане очень часто идут навстречу знакомым, друзьям и родственникам в их трудную минуту, не думая о последствиях. А они бывают неприятными. Как себя вести в аналогичной ситуации, разъяснил ВС.

Схема таких «дружеских» кредитов всегда одна и та же. Знакомый, который в силу разных причин не может сам взять кредит, просит об этом друга и клянется, что будет аккуратно его погашать. Но не все сдерживают слово. И тогда кредит приходится гасить доброму другу. Может ли он защититься в суде? Может.

Суть дела

Некая дама из Ленинградской области взяла в банке потребительский кредит в 670 030 рублей под 13,2 процента годовых на 60 месяцев. По словам заемщицы, она сделала это по просьбе хорошей знакомой, которая рассказывала о своих житейских проблемах.

Заемщица оформила кредит и передала подруге всю сумму наличными. Никаких бумаг дамы не оформляли. Подруга лишь устно пообещала каждый месяц аккуратно гасить кредит.

Но платила она редко. За год перевела в общей сложности всего 199 975 рублей. Этих денег не всегда хватало на погашение кредита. Заемщицу же банк замучил напоминаниями о платежах и недостатке средств на счете для списания по кредиту. Той приходилось регулярно писать подруге напоминания. Но это не помогало.

Тогда заемщица вынуждена была платить сама. И, поняв, что подруга ей помогать не будет, сама досрочно погасила кредит. Вышло всего 100 000 рублей.

Ход дела

Следующим шагом гражданки был иск в суд к бывшей подруге на оставшийся долг в половину этой суммы. В суде бывшая подруга сумму не признала.

По ее словам, она заняла у заемщицы только 200 000 рублей. И поскольку уже вернула 199 975 рублей, то сейчас должна только 29 775 рублей.

Дело слушал Выборгский городской суд. Он поверил бывшей подруге и взыскал с нее всего 29 775 рублей.

По версии горсуда, «договор займа можно подтвердить распиской заемщика или иным документом, который свидетельствует о передаче определенной суммы или количества вещей». Расписки не было, значит, истица свои требования не доказала.

Заемщица обжаловала такое решение. Она доказывала, что надо смотреть ее переписку с подругой. Из которой видно, что истица взяла кредит по настоятельной просьбе ответчицы. Дело пересматривал Ленинградский областной суд. Он отменил решение первой инстанции и взыскал с подруги весь долг — 565 867 рублей и расходы по госпошлине.

Истица показала переписку с ответчицей, доказывая, что подруга знала размер и срок внесения ежемесячного платежа. Из переписки видно, что подруга против размера задолженности не возражала. А еще ответчица не доказала, что получила от заемщицы именно 200 000 рублей. Апелляционная инстанция пришла к выводу, что подруга хотела лишь отказаться от исполнения обязательств перед истицей.

Ответчица не успокоилась и пошла в кассацию. Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционное определение и оставил без изменений решение первой инстанции. По мнению кассации, в деле нет доказательств займа на условиях, о которых говорит заемщица. Истице ничего не оставалось, как пойти дальше — в Верховный суд.

Итог

В Верховном суде представитель истицы сказал, что бывшая подруга брала кредиты у разных людей, и про ее похожие долги уже есть несколько решений Выборгского городского суда.

Верховный суд признал, что истица, взяв кредит для подруги, «вела себя наивно», когда не позаботилась о расписке и договоре. Но тем не менее ВС отменил определение Третьего кассационного суда и направил дело на новое рассмотрение в суд кассационной инстанции.