ВС почти прикрыл еще один способ ухода должников от ответа. Разбираем постановление суда

О чем речь?

У ООО № 1 было два кредитора: ООО № 2 и физлицо. ООО № 2 ни коем образом не пыталось вернуть свои деньги. А «физик», который ни разу не получил оплату по договору аренды земли с постройками по 1,5 млн рублей ежемесячно, продал право требовать долг ООО № 3.

ООО № 3 обратился в суд за взысканием 21,4 млн рублей с ООО № 1. Решение суда по делу № А40-217405/2019 оказалось в пользу ООО № 3, присудив взыскать ООО № 1 выплатить ему 20,7 млн рублей. Ответчик ни выплачивать долг, ни оспаривать решение суда не стал.

ООО № 3 на этом не остановилось и через 9 месяцев, обратившись в суд еще раз, инициировало запуск процедуры банкротства ООО № 1. И суд снова оказался на стороне истца.

И вот только в этот момент ООО № 2 поняло, что шансы получить свои деньги стремятся к нулю.

Чем руководствовался другой кредитор?

В делах о банкротстве кредиторы вправе оспорить требования других кредиторов. Однако крайне сложно доказать фиктивность чужой сделки, ведь:

информации и документов по этой сделке нет;

нет и сведений о мотивах ее совершения.

Идея ООО № 2 заключалась в том, чтобы доказать:

преднамеренность банкротства ООО № 1;

нереальность долга ООО № 1 в пользу ООО № 3;

взаимозависимость ООО № 1, 3 и физлица, который якобы предоставлял в аренду землю;

наличие еще одного конечного выгодоприобретателя в этой схеме.

Цель апелляции и оспаривания права ООО № 3 требовать долг — не дать получить причитающееся. Как крупнейший кредитор, ООО № 3 контролировало назначение конкурсного управляющего, а также причитающаяся ему сумма превосходила требования других кредиторов, что не оставляло последним ни малейшего шанса увидеть свои деньги.

Как выяснилось, якобы арендованная земля и постройки на ней находилось в другом месте, а не там, где ООО № 1 реально вело дела (оказание медицинских услуг). Ответчик никоим образом не использовал и не имел ресурсов для использования участка.

Позиция судов

Апелляция и кассация оставили без изменение решение суда первой инстанции, руководствуясь тем, что долг ООО № 1 в пользу ООО № 3 уже доказан, и поводов для сомнений нет.

Перелом в деле наступил, когда ООО № 2 дошел до Верховного суда. Последний направил дело на пересмотр. ВС указал, что доводы, в основе которых лежит мнимость сделки, могут препятствовать иску о взыскании задолженности (определение 305-ЭС21-27523). Мол мнимой сделке присуща внешняя безупречность, за которой скрывается пустота, а состав, форма и содержание отсутствуют. К тому же, если сделка реальна, то стороны без проблем ее подтвердят.

При новом рассмотрении судам предстоит разобраться в сущности сделки, и если ООО № 1 и 3 не сумеют подтвердить действительный характер сделки, и ее мнимость будет доказана, у ООО № 2 появится шанс взыскать свой долг.