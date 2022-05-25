Рабочие графики 5/2 и 2/2: плюсы и минусы

Графики работы: какими бывают по Трудовому кодексу

Трудовой кодекс разрешает различные графики:

обычную пяти- или шестидневную рабочую неделю с двумя или одним выходным днем;

работу по сменам;

работу по гибкому графику;

ненормированный рабочий день, когда рабочее время суммируется по факту.

При любом из вариантов продолжительность рабочего времени не должна быть больше 40 часов в неделю. В отдельных случаях можно работать и дольше, но только если среднее время за неделю в период (месяц, квартал или год) не превысит 40 часов. Выбор рабочего режима в первую очередь зависит от задач, которые решает компания.

Трудовое законодательство отдельно оговаривает время отдыха — не менее 42 часов в неделю при любом рабочем графике.

Работа по графику 5/2

Так работает большинство населения. Разумеется, график 5/2 дисциплинирует: с годами люди учатся засыпать и просыпаться в одно и то же время, тщательно планировать выходные и больше успевать в нерабочие часы.

График 5/2, как правило, подразумевает 40-часовую рабочую неделю: получается восьмичасовой рабочий день (плюс один час на обед). При работе по графику 5/2 выходит 21–22 рабочих дня в месяц и 8–10 выходных.

При пятидневной рабочей неделе сотрудник не обязан выходить на работу в свой выходной. Но если это требуется работодателю, то этот день оплачивается в двойном размере.

Чаще всего такой график встречается в финансовом секторе, на административной и офисной работе. Считается, что он меньше утомляет, однако многие жалуются, что не успевают отдохнуть на выходных.

Работа по графику 2/2

При сменном графике каждому сотруднику устанавливают индивидуальное расписание — в нем два рабочих дня сменяются двумя выходными.

При работе 2/2 в среднем получается 14–16 рабочих дней и столько же выходных, что значительно больше, чем в графике 5/2, но рабочий день при этом длится 12 часов. Поэтому оформить на такую работу, например, подростков и инвалидов просто невозможно.

Для сотрудников с графиком 2/2 работа в субботу или воскресенье оплачивается в обычном размере, но за праздничные дни оплата выше.

По такому режиму работают предприятия торговли, общепита, сотрудники общественного транспорта, медики и так далее. Теоретически при этом графике работа надоедает меньше, а восстановление после трудовых смен проходит быстрее.

Как выбрать график работы

Сложно выбрать лучший график работы. В каждой профессии есть своя специфика и особые условия, которые и определяют предпочтительный график.

Вид Плюсы Минусы 5/2 Рабочий день обычно заканчивается в 6 или 7 часов вечера, остается время на то, чтобы сходить в кино, кафе или по магазинам.

Суббота и воскресенье всегда выходные. Эти дни также совпадают с выходными в детских садах, школах и университетах. Проще встретиться с родными и друзьями, так как это самый распространенный график работы.

Праздничные дни всегда нерабочие. После 5 рабочих дней может накопиться сильная усталость, из-за этого в выходные ничего делать не захочется.

Свободное время после работы весьма условное, потому что завтра снова на работу.

При таком графике сложнее иметь хобби, уделять внимание детям и уж тем более найти подработку или вторую работу.

Сложно попасть на прием в больницу или госорганы, придется отпрашиваться у работодателя или брать отгул за свой счет. 2/2 Больше выходных дней. Получается лучше отдохнуть, и работа меньше надоедает.

Остается больше времени на хобби, личную жизнь.

Можно найти подработку или устроиться на вторую работу.

Из-за плавающих выходных нет проблем с посещением больниц и госорганов.

Двойная оплата в праздничные дни. Рабочий день длится дольше, как правило, 12 часов.

Придется работать в праздничные дни, если они совпадут с графиком.

Выходные дни постоянно смещаются.

Вместо заключения

Идеального графика не существует. Молодые люди чаще отдают приоритет работе по свободному графику или 2/2. Такой режим легче совмещать с учебой, кроме того, остается больше времени на личную жизнь и хобби. Семейные люди, наоборот, предпочитают график 5/2, чтобы иметь возможность забирать ребенка из детского сада или школы, а на выходных проводить время с близкими.

При этом государство защищает права всех работников на любых графиках, гарантируя им 40-часовую рабочую неделю, 42 часа еженедельного отдыха, ежегодный отпуск и оплату больничных.