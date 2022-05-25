Рабочие графики 5/2 и 2/2: плюсы и минусы

Графики работы: какими бывают по Трудовому кодексу
- обычную пяти- или шестидневную рабочую неделю с двумя или одним выходным днем;
- работу по сменам;
- работу по гибкому графику;
- ненормированный рабочий день, когда рабочее время суммируется по факту.
При любом из вариантов продолжительность рабочего времени не должна быть больше 40 часов в неделю. В отдельных случаях можно работать и дольше, но только если среднее время за неделю в период (месяц, квартал или год) не превысит 40 часов. Выбор рабочего режима в первую очередь зависит от задач, которые решает компания.
Трудовое законодательство отдельно оговаривает время отдыха — не менее 42 часов в неделю при любом рабочем графике.
Работа по графику 5/2
График 5/2, как правило, подразумевает 40-часовую рабочую неделю: получается восьмичасовой рабочий день (плюс один час на обед). При работе по графику 5/2 выходит 21–22 рабочих дня в месяц и 8–10 выходных.
При пятидневной рабочей неделе сотрудник не обязан выходить на работу в свой выходной. Но если это требуется работодателю, то этот день оплачивается в двойном размере.
Чаще всего такой график встречается в финансовом секторе, на административной и офисной работе. Считается, что он меньше утомляет, однако многие жалуются, что не успевают отдохнуть на выходных.
Работа по графику 2/2
При работе 2/2 в среднем получается 14–16 рабочих дней и столько же выходных, что значительно больше, чем в графике 5/2, но рабочий день при этом длится 12 часов. Поэтому оформить на такую работу, например, подростков и инвалидов просто невозможно.
Для сотрудников с графиком 2/2 работа в субботу или воскресенье оплачивается в обычном размере, но за праздничные дни оплата выше.
По такому режиму работают предприятия торговли, общепита, сотрудники общественного транспорта, медики и так далее. Теоретически при этом графике работа надоедает меньше, а восстановление после трудовых смен проходит быстрее.
Как выбрать график работы
Плюсы
Минусы
5/2
2/2
Вместо заключения
Идеального графика не существует. Молодые люди чаще отдают приоритет работе по свободному графику или 2/2. Такой режим легче совмещать с учебой, кроме того, остается больше времени на личную жизнь и хобби. Семейные люди, наоборот, предпочитают график 5/2, чтобы иметь возможность забирать ребенка из детского сада или школы, а на выходных проводить время с близкими.
При этом государство защищает права всех работников на любых графиках, гарантируя им 40-часовую рабочую неделю, 42 часа еженедельного отдыха, ежегодный отпуск и оплату больничных.