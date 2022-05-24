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Бухгалтерский учет

Как учитывать затраты из-за ненадлежащей организации производства

Чиновники разъяснили, как вести учет затрат, возникших из-за неэффективной организации производства и рабочих процессов.

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Учету затрат посвящен ФСБУ 5/2019, утвержденный приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н. 

Однако, если в российском законодательстве нет описания учета того или иного факта хозяйственной деятельности, компания самостоятельно должна разработать и закрепить в учетной политике способ учета. При этом важно соблюсти законодательство о бухучете, а также учесть требования стандартов бухучета.

Минфин России в письме от 14.02.2022 № 07-01-09/10270 указывает на то, что учет неосвещенных в российских ФСБУ процессов следует организовывать, основываясь на международных нормах. Соответственно, в части учета затрат, возникших из-за неэффективно выстроенного производственного процесса, обращаться нужно к МСФО (IAS) 2 «Запасы».

Какие затраты относят к возникшим в связи с неэффективностью производственных процессов?

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