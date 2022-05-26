Перенос отпуска для сотрудника из-за его болезни: нужна ли корректировка декларации по налогу на прибыль?

В случае принятия решения о корректировке расходов 2021 года организации необходимо представить уточненную декларацию по налогу на прибыль.

Вопрос

В 2021 году работнику на период с 01.12.2021 по 03.01.2022 предоставлен очередной отпуск.

Дебет 26 — Кредит 70 — сумма отпускных начислена в ноябре 2021 года.

В налоговом учете данные расходы (отпускные) уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль за 2021 год (п. 7 ст. 255 НК). В январе 2022 году работником представлен листок временной нетрудоспособности (на работника) за период с 16.12.2021 по 29.12.2021 (14 календарных дней). Издан приказ о переносе 14 дней отпуска на неопределенный период.

В связи с тем, что период болезни относится к периоду 2021 год, соответственно, начисления по листку нетрудоспособности и пересчет отпускных, приходящийся на период болезни, тоже относятся к 2021 году.

В налоговом учете:

начисления по листку нетрудоспособности квалифицируются как расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль 2021 года;

пересчет отпускных квалифицируется как доходы, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль 2021 года.

На данные суммы необходимо предоставить уточненную налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций за 2021 год.

Верно ли такое суждение? Обязан ли налогоплательщик представить уточненную налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций за прошлый налоговый период в этом случае? Или имеет возможность учесть данные расходы в текущем налоговом периоде, при этом рассматривать представление больничного листа работником в текущем году за прошлый год как вновь открывшееся обстоятельство, не влияющее на пересчет базы прошлого года?

Мнение эксперта

На вопрос ответилаЕлена Хмелькова, эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ.

Организация обязана представить уточненную декларацию по налогу на прибыль за 2021 год и включить в состав внереализационных доходов отпускные, приходящиеся на дни болезни сотрудника.

Пособие по нетрудоспособности может быть отражено в составе расходов как 2022 года, так и 2021 года. В случае принятия решения о корректировке расходов 2021 года организации необходимо представить соответствующую уточненную декларацию по налогу на прибыль.

Обоснование позиции

При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором были совершены указанные ошибки (искажения) (абзац 2 п. 1 ст. 54 НК).

В случае невозможности определения периода совершения ошибок (искажений) перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения).

Налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, также и в тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога (абзац 3 п. 1 ст. 54 НК).

При обнаружении нескольких ошибок (искажений), повлекших как занижение, так и завышение налоговой базы и суммы налога, относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, налоговая база и сумма налога уточняются в разрезе каждой обнаруженной ошибки (искажения) (письма Минфина от 08.04.2010 № 03-02-07/1-153, от 05.05.2010 № 03-02-07/1-216, от 08.06.2010 № 03-03-06/1/388).

На основании п. 1 ст. 11 НК институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства, используемые в НК, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено НК.

В соответствии с ПБУ «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденным приказом Минфина от 28.06.2010 № 63н, ошибкой признается неправильное отражение (неотражение) фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете либо в бухгалтерской отчетности.

Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации, выявленные в результате получения новой информации, которая не была доступна организации на момент отражения (неотражения) таких фактов хозяйственной деятельности (п. 2 ПБУ 22/2010).

В рассматриваемой ситуации на дату отражения в составе расходов по налогу на прибыль затрат на выплату отпускных организация действовала правомерно. Нетрудоспособность сотрудника наступила позднее. В такой ситуации, на наш взгляд, нетрудоспособность следует расценивать как новое обстоятельство (информацию) для целей налогового учета (смотрите письма Минфина от 31.07.2020 № 03-03-07/67349, от 09.09.2019 № 03-03-06/1/69400).

К сожалению, нам не удалось найти разъяснения уполномоченных органов и судебную практику по идентификации даты возникновения новой информации в ситуациях, аналогичных рассматриваемой.

В отношении досрочного прекращения (расторжения) сделки ФНС в письме от 27.03.2015 № ГД-18-3/310@ разъяснила, что доходы (расходы) отражаются в том налоговом периоде, в котором произошло досрочное прекращение (расторжение) сделки.

Минфин в письме от 02.03.2018 № 03-03-06/1/13312 разъяснил, что при уплате пошлины в излишнем размере датой признания дохода является решение государственного органа, который классифицирует, что государственная пошлина подлежит возврату.

Двадцатый ААС в постановлении от 10.12.2019 № 20АП-6219/19 указал, что датой возникновения нового факта при внесении изменений в лицензионный договор является дата подписания и государственной регистрации дополнительного соглашения.

В рассматриваемой ситуации больничный лист закрыт 29.12.2021. На наш взгляд, именно на эту дату возникло документально подтвержденное новое обстоятельство — нетрудоспособность сотрудника. Поэтому расходы на отпускные, приходящиеся на дни болезни, следует включить в состав внереализационных доходов организации за 2021 год (письма Минфина от 03.04.2019 № 03-03-06/1/23109, от 27.12.2018 № 03-03-06/1/95703).

Факт представления сотрудником листка нетрудоспособности в январе 2022 года не влияет на период признания доходов. Это обусловлено тем, что несвоевременное отражение в составе доходов сумм отпускных приводит к занижению налога на прибыль, подлежащего уплате за 2021 год (п. 1 ст. 54 НК).

В отношении пособия по нетрудоспособности, включаемого в состав расходов по налогу на прибыль, необходимо отметить следующее. Так как выявленные в результате получения больничного листа в 2022 году расходы, относящиеся к налоговому периоду 2021 года, приводят к излишней уплате налога на прибыль за 2021 год, то указанные расходы могут быть учтены в 2022 году (п. 1 ст. 54 НК, письма Минфина от 20.06.2018 № 03-03-06/1/42047, от 04.08.2017 № 03-03-06/2/50113, от 13.04.2016 № 03-03-06/2/21034).

При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном ст. 81 НК.

При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном ст. 81 НК (п. 1 ст. 81 НК).

Таким образом, в рассматриваемой ситуации организация:

обязана включить в состав внереализационных доходов 2021 года сумму отпускных, приходящихся на дни болезни сотрудника, и представить соответствующую уточненную декларацию по налогу на прибыль; вправе по своему усмотрению: