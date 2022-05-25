Налоги, взносы, пошлины

Плюсы моратория о банкротстве: проверяйте расчеты пени за налоговой инспекцией

С 1 апреля 2022 в введен шестимесячный мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами. Мораторий действует для всех юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, кроме тех, кто от него отказался, а также застройщиков проблемных объектов недвижимости.

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На срок действия моратория должникам, не отказавшимся от него, не начисляются неустойки, штрафы, пени и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей. Пунктом 7 постановления Пленума ВС от 24.12.2020 № 44 разъяснено, что это относится и к пеням за несвоевременную уплату налога или сбора.

Важный момент: обязанность по уплате налога или сбора должна возникнуть до введения моратория, т. е. до 01.04.2022.

Мы решили спросить ФНС, правомерно ли в период действия моратория начисление налоговым органом пени в порядке ст. 75 НК на недоимку по налогам, возникшую у налогоплательщика до введения в действие моратория.

Ведомство ответило, что для проверки изложенных доводов требуются обстоятельства конкретного дела, а раз они не представлены, то нужно руководствоваться нормами Закона о банкротстве и упомянутым постановлением Пленума ВС.

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Здесь важно обратить внимание, что пункт 7 постановления Пленума ВС от 24.12.2020 № 44 также разъясняет, что в споре о взыскании неустойки или иных финансовых санкций, начисленных за период действия моратория, суд может не применить возражения о наличии моратория и удовлетворить требования кредитора, если будет доказано, что ответчик:

  • в действительности не пострадал от обстоятельств, послуживших основанием для его введения;
  • заведомо недобросовестно ссылается на данные обстоятельства.

Поэтому запасаемся доказательствами негативного влияния на бизнес введенных недружественными государствами санкций и проверяем расчеты пени за налоговой инспекцией.

Напоследок хотели бы отметить, что некоторые московские ИФНС считают, что введенный мораторий на банкротство касается лишь подачи заявлений о признании налогоплательщиков банкротами, но никак не пеней.

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