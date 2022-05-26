Проверки

Цитата дня. Про 60 пунктов

Никогда такого не было и вот опять: бесконечные требования налоговиков часто не отличаются ни умом, ни сообразительностью. Эксперт привел пример.

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Вот что рассказал журналистам старший партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин:

«В ходе „аналитической“ работы возникает масса перегибов: сотрудники налоговых органов направляют компаниям бесконечные и откровенно незаконные требования. Они часто на трех-пяти-семи листах. Недавно я видел требование на 13 листах, содержавшее более 60 пунктов. И это требование „вне рамок налоговых проверок“, официально не проводится никаких мероприятий налогового контроля».

В общем-то, на «Клерке» про премудрости предпроверочного анализа сотню раз писали. Делитесь, коллеги, что новенького в практике встречали?

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