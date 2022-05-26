Цитата дня. Про 60 пунктов

Вот что рассказал журналистам старший партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин:
«В ходе „аналитической“ работы возникает масса перегибов: сотрудники налоговых органов направляют компаниям бесконечные и откровенно незаконные требования. Они часто на трех-пяти-семи листах. Недавно я видел требование на 13 листах, содержавшее более 60 пунктов. И это требование „вне рамок налоговых проверок“, официально не проводится никаких мероприятий налогового контроля».
В общем-то, на «Клерке» про премудрости предпроверочного анализа сотню раз писали. Делитесь, коллеги, что новенького в практике встречали?