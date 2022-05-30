Что теперь говорит Уголовный кодекс про незаконное возмещение НДС?

Предыстория

Принятый Госдумой законопроект № 80928-8 предусматривает возбуждение уголовных дел о налоговых преступлениях только на основании материалов, которые направляют налоговики. Такая норма уже действовала до 2014 года.

Как следует из пояснительной записки, цель закона — ограничить возможности следователей по возбуждению дел. Меру предлагают принять для защиты прав налогоплательщиков.

В чем проблема?

Принятие этого закона именно сейчас, очевидно, является частью, входящей под действием санкций, «финансовых контрсанкций» и торговых эмбарго в ситуацию острого спада. Между тем, действия правоприменителей сводят на нет все попытки законодателя и правительства улучшить инвестиционный климат в стране.

На местах теперь просто возбуждают дела по налоговым преступлениям (ст. 198, 199 УК), связанным с неуплатой НДС, по ст. 159 УК (мошенничество). Но ведь, кроме порядка возбуждения, санкции вышеуказанных статей существенно отличаются друг от друга!

Так, максимальный размер наказания, предусмотренный статьями 198 и 199 УК, составляет три года и шесть лет лишения свободы соответственно, а статьей 159 УК — десять лет. Данное обстоятельство, как известно, влияет на категорию преступления и срок давности привлечения к уголовной ответственности (ст. 15 и 78 УК).

Пороговые суммы уклонения от уплаты налогов и мошенничества, с которых наступает уголовная ответственность, также заметно разнятся. Применительно к уклонению от уплаты налогов с физического лица криминообразующей признается сумма,, к уклонению от уплаты налогов с организации —., а к мошенничеству —

Какие еще есть детали

В вопросе применения меры пресечения тоже имеется немаловажная особенность.

В отношении лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений, предусмотренных статьями 198, 199 УК, заключение под стражу в качестве меры пресечения применено быть не может в силу прямого запрета закона (ч. 1.1 ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса).

В отношении же лиц, чьи действия квалифицированы по статье 159 УК, этот запрет действует лишь в случае совершения ими преступления в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, что на практике часто игнорируется судами и следователями.

Поэтому сейчас важно Верховному Суду обратить внимание на данную проблему и указать нижестоящим судам, что при незаконном возмещении НДС в форме его возврата или зачета квалификация подобного преступного деяния должна осуществляться по статьям УК, предусматривающим ответственность за уклонение от уплаты налогов, а не по ст. 159 УК.