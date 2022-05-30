Основные средства в НКО: практические рекомендации по переходу на ФСБУ 6/2020

Некоммерческих организаций изменения коснулись в большей степени, чем коммерческих, так как в НКО вновь (после 22-х летнего перерыва) будет начисляться амортизация по основным средствам.

Что в соответствии с ФСБУ 6/2020 относится к основным средствам?

Определение основных средств не изменилось по сравнению с ранее действующими нормами ПБУ 6/01:

«Для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

а) имеет материально-вещественную форму;

б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради которых она создана;

в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;

г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана)»

(п. 4 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»).

Единственное принципиальное новшество в отнесении объектов к основным средствам — это право организаций самостоятельно устанавливать лимит для отнесения объектов к ОС, о чём более подробно речь пойдет ниже.

Нормы ФСБУ 6/2020, которые имеют право не применять организации, имеющие право на УСБУ

В тексте ФСБУ 6/2020 есть ряд норм, которые организации, имеющие право на упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта, включая упрощённую бухгалтерскую (финансовую) отчётность (далее по тексту — УСБУ), могут не применять. Прежде, чем перейти к анализу этих норм, напомним, какие организации из числа некоммерческих имеют право на УСБУ.

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 6 закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» право на УСБУ предоставлено всем некоммерческим организациям, кроме тех, которые включены в перечень, установленный частью 5 этой же статьи. К числу тех, кто не имеет право на УСБУ, относятся:

организации, бухгалтерская (финансовая) отчётность которых подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации. В свою очередь, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» обязательный аудит предусмотрен, в частности, для фондов, объём поступлений в которые за год, непосредственно предшествовавший отчётному году, превысил 3 млн руб., а также для некоторых других некоммерческих организаций; жилищные и жилищно-строительные кооперативы; кредитные потребительские кооперативы (включая сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы); микрофинансовые организации; организации бюджетной сферы; политические партии, их региональные отделения или иные структурные подразделения; коллегии адвокатов; адвокатские бюро; юридические консультации; адвокатские палаты; нотариальные палаты; некоммерческие организации, включённые в предусмотренный п. 10 ст. 13.1 Федерального закона от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Организации, имеющие право на УСБУ, вправе не применять следующие положения ФСБУ 6/2020: пункты 23, 38, 46 и 47, а также подпункты «б», «в», «ж» — «о» пункта 45. Об этом говорится в п. 3 ФСБУ 6/2020.

В пункте 23 идёт речь об учёте величины оценочного обязательства по будущему демонтажу объекта основных средств, а также утилизации этого объекта и восстановлению окружающей среды, в первоначальной стоимости объекта ОС либо в его переоцененной стоимости. В данном материале этот вопрос не рассматривается.

В пункте 38 идёт речь о том, что организации обязаны проверять основные средства на обесценение и учитывать изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения в порядке, предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов», введенным в действие на территории РФ приказом Минфина от 28 декабря 2015 № 217н.

В пункте 46 говорится о том, какая информация раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчетности в отношении основных средств, оцениваемых на основе переоцененной стоимости, в дополнение к информации, указанной в п. 45 ФСБУ 6/2020.

В пункте 47 содержится требование раскрывать в бухгалтерской (финансовой) отчетности информацию об обесценении основных средств, предусмотренную МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов».

Наконец, в подпунктах «б», «в», «ж» — «о» пункта 45 перечисляется информация, которая должна быть раскрыта (с учётом существенности) в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

сверка остатков основных средств по группам в разрезе первоначальной (переоцененной) стоимости, накопленной амортизации и накопленного обесценения на начало и конец отчетного периода, и движения основных средств за отчётный период (поступление, выбытие, переклассификация в долгосрочные активы к продаже, изменение стоимости в результате переоценки, амортизация, обесценение, другие изменения);

балансовая стоимость амортизируемых и не амортизируемых основных средств;

результат обесценения основных средств и восстановления обесценения, включённый в расходы или доходы отчётного периода;

сумма обесценения основных средств, отнесённая в отчетном периоде на уменьшение накопленного результата переоценки;

балансовая стоимость пригодных для использования, но не используемых объектов основных средств, когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации, на отчётную дату;

балансовая стоимость основных средств, предоставленных за плату во временное пользование, на отчётную дату;

балансовая стоимость основных средств, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе основных средств, находящихся в залоге, на отчётную дату;

способы оценки основных средств (по группам);

элементы амортизации основных средств и их изменения;

признанная доходом в составе прибыли (убытка) сумма возмещения убытков, связанных с обесценением или утратой объектов основных средств, предоставленного организации другими лицами.

Установление лимита для отнесения объектов к основным средствам

Много лет регулятор жёстко устанавливал лимит для отнесения объектов к основным средствам в целях бухгалтерского учёта (с 2001 — 2 тыс. руб., с 2002 — 10 тыс. руб., с 2006 — 20 тыс. руб., с 2011 — 40 тыс. руб.). Организация могла своим решением установить лимит меньше названных величин, а вот больше — нет.

ФСБУ 6/2020 вводит правило, что теперь — начиная с даты, с которой организация перешла на применение ФСБУ 6/2020, но не позже 1 января 2022 — эта организация самостоятельно устанавливает этот лимит с учётом существенности информации об активах, которые характеризуются одновременно всеми признаками, установленными п. 4 ФСБУ 6/2020 для отнесения объектов к основным средствам.

Ключевыми здесь являются слова «с учётом существенности», а от их толкования в очень большой степени зависит весь последующий бухгалтерский учёт имущества конкретной организации.

Что случится, если этот лимит будет установлен неверно, приблизительно или без учёта специфики масштабов организации? Ответ на этот вопрос будет различным для НКО, имеющих право на УСБУ, и для остальных организаций.

В НКО, имеющих право на УСБУ (далее по тексту — НКО-УСБУ) есть несколько заинтересованных пользователей бухгалтерской отчётности: дарители (как правило, из числа юридических лиц), члены высшего органа управления (например, общего собрания — для корпоративных НКО, и правления — для унитарных НКО), члены коллегиального выборного органа управления (при наличии), члена надзорного органа (например, попечительского совета — при наличии), контрольно-ревизионного органа (при наличии), и в совсем небольшой степени — административные государственные органы в лице налоговых органов, органов статистики, органов Минюста, прокуратуры, полиции, следователей следственного комитета, и т. д.

У каждого из государственных органов есть свои задачи и вероятность того, что они (эти государственные органы) будут вмешиваться во внутренние дела некоммерческой организации и требовать пояснения, почему организация утвердила именно такой лимит, на наш взгляд, стремится к нулю. Разумеется, здесь не идёт речь о ситуации, когда НКО-УСБУ установила лимит в 100 млн руб. и потому учла приобретённый объект недвижимости как несущественный актив.

Рискнём утверждать, что если НКО-УСБУ, не прилагая усилий и не делая расчётов существенности, издаст организационно-распорядительный документ об утверждении лимита по основным средствам, например, в размере 100 тыс. (или в какой-то другой разумной сумме по выбору организации), то вероятность того, что этим вопросом когда-либо заинтересуются государственные органы, крайне невелика.

Напомним о том, какая административная ответственность установлена действующим законодательством за нарушения в области бухгалтерского учёта для организаций, не являющихся организациями бюджетной сферы:

грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчётности, влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб .;

.; при повторном совершении такого правонарушения размер штрафа составит от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. либо должностные лица могут быть дисквалифицированы на срок от одного до двух лет (ст. 15.11 КоАП).

В НКО, не имеющих право на УСБУ, помимо названных заинтересованных лиц самое пристальное внимание к обоснованности лимита по основным средствам могут и будут проявлять аудиторы, проводящие проверку составления годовой бухгалтерской отчётности с целью подтверждения её достоверности.

Чтобы рассчитать лимит именно с учётом уровня существенности, нужно проделать следующие действия.

1. Сначала нужно установить этот самый уровень существенности и закрепить его в учётной политике.

Эксперты рекомендуют использовать для установления уровня существенности диапазон от 5 до 10%. Почему не более 10 процентов? В примечании 1 к только что упомянутой статье 15.11 КоАП упоминается, что под грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности понимается в т.ч. «искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10 процентов».

2. После этого потребуется основные средства проранжировать по стоимости — от меньшей к большей.

Наиболее удобным инструментом для ранжирования, на наш взгляд, является программа EXCEL, куда можно выгрузить из любой бухгалтерской программы данные об остатках основных средств по состоянию на 31.12.2021.

Предположим, НКО своим решением установила уровень существенности в размере 9%.

Пример 1

На основе данных реальной некоммерческой организации, занимающейся социальной реабилитацией взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья.

№ Наименование ОС Инв. номер Первоначальная стоимость 1 Эл. оборуд. проф. низкопроф. 5in1 274 40 000,01 2 Проектор 277 42 200,00 3 Гончарный круг 272 48 554,00 4 Ноутбук Aser Extensa; 8 Гб,256 ГБ,SSD;Wind10 279 54 120,00 5 Ноутбук Aser Extensa; 8 Гб,256 ГБ,SSD;Wind10 280 54 120,00 6 Ноутбук Aser Extensa; 8 Гб,256 ГБ,SSD;Wind10 281 54 120,00 7 Ноутбук Aser Extensa; 8 Гб,256 ГБ,SSD;Wind10 282 54 120,00 8 Шкаф угловой с антресолью (бесцв. лак) 278 54 760,00 9 Ноутбук ASUS Vivo 8 Гб,256 ГБ,SSD;Wind10 283 56 840,00 10 Электропечь СНОЛ-50\12 245 62 500,00 11 Цифровая зеркальная фотокамера NIKON D610 BODY 273 63 990,00 12 Печь для обжига керамики Nabertherm 276 380 000,00 Итого: 965 324,01

Для данной организации существенной величиной является сумма, равная 965 324,01 * 9% = 86 879,16 руб.

Это означает, что если после установления лимита часть основных средств будет переведена в состав малоценного имущества как не соответствующая новому критерию основных средств, то оставшаяся часть совокупности основных средств не должна стать менее 91% от остатка на 31.12.2021, то есть 965 324,01 — 86 879,16 = 878 444,85 руб.

Если данная организация установит лимит, например, в размере 100 тыс. руб., то в состав малоценного имущества будут переведены объекты с № 1 по № 11, а общая совокупность основных средств уменьшится на 585 324,01 руб., или на 60,63%. Как мы условились, уменьшение не может быть таким большим — нарушится правило существенности. Придётся установить его в меньшем размере.

Величина лимита в размере 60 тыс. руб. также не подойдёт, так как совокупность «выбывающих» объектов составит 458 834,01 руб., или 47,53%.

Опытным путём (используя инструменты EXCEL) приходим к величине 48 тыс. руб. Именно этот размер и будет утверждён организацией в качестве лимита стоимости основных средств на 2022.

Пример 2

На основе данных реальной некоммерческой организации, занимающейся поиском пропавших людей.

Наименование ОС Инв. номер Первоначальная стоимость 1 Компьютер в сборе 000036690 00-000019 41 901,00 2 Моноблок 23.8 HP ProOne 00-000017 51 826,00 3 Бензорез Husqvarna K970 с алмазным диском 00-000008 71 251,82 4 Бензорез Husqvarna K970 с алмазным диском 00-000009 71 251,83 5 Бензорез Husqvarna K970 00-000012 78 500,00 6 Рукав-удлинитель одношланговый 10м в чехле РС-10 00-000018 85 900,00 7 Стул медицинский для транспортировки пациента SPENCER 455/B 00-000006 87 000,00 8 Комби-ножницы ручные КНР-80.00.00-3-04 (180001) Г 00-000010 133 676,79 9 Комби-ножницы ручные КНР-80.00.00-3-04 (180002) Г 00-000011 133 676,79 10 ГАЗ-2705 грузовой фургон VIN X96270500D0765427 00-000003 339 400,00 11 ГАЗ-2705 грузовой фургон VIN X96270500D0765427 00-000003 490 440,00 12 Насосная станция СГС-1-80дхм 00-000013 977 288,00 13 Насосная станция СГС-1-80дх 00-000014 977 288,00 14 Насосная станция СГС 1-80дх 00-000015 977 288,00 15 Аварийно-спасательный автомобиль МАКАР 287167 00-000002 1 420 000,00 16 Аварийно-спасательный автомобиль МАКАР 287167 00-000007 1 550 000,00 17 Аварийно-спасательный автомобиль VOLKSWAGEN CARAVELLE VIN WV2ZZZ7HZHH135361 00-000004 3 300 000,00 Итого 10 786 688,23

В данном примере существенной величиной является сумма, равная 10 786 688,23 * 9% = 970801,94 руб. Соответственно, оставшаяся часть совокупности ОС после вывода несущественных объектов должна составить не менее 10 786 688,23 руб. — 970801,94 руб. = 9 815 886,29 руб.

При установленном лимите в 100 тыс. руб. оставшаяся часть составит 10 299 057,58 руб., а при лимите в 200 тыс. руб. — 10 031 704 руб. Поэтому данная организация может сама решить, какой лимит ей более удобен.

При этом необходимо иметь ввиду, что если объект основных средств в соответствии с учётной политикой планируется относить к основным средствам независимо от стоимости, например, он входит в группу «автотранспортные средства» или «недвижимость» и др., то исключать его из состава основных средств организация не будет.

Предложенная методика определения уровня существенности для целей установления лимита по основным средствам не является единственно верной. Возможны и другие варианты. Например, можно ориентироваться не на статью «Основные средства», а на валюту баланса в целом. В какой-то ситуации может сложиться так, что стоимость основных средств в общей сумме активов составляет незначительно малую величину. Тогда и лимит можно определять по-иному.

Часть методологов считает, что уровень существенности нужно считать не от первоначальной стоимости основных средств, а от остаточной. При этом остаточная стоимость в межотчётный период должна быть определена ретроспективным способом (полным или ограниченным) — для организаций, не имеющих право на УСБУ.

Наконец, есть точка зрения, что уровень существенности (а, следовательно, и лимит стоимости основных средств) может быть определён не на основе текущих данных об уже приобретённых объектах, а на основе планируемых расходов на приобретение основных средств, предусматриваемых в финансовом плане (смете доходов и расходов) на предстоящий период.

Таким образом, уровень существенности определяется в том числе на основе профессионального суждения бухгалтера.

Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» предусмотрено наличие негосударственных регуляторов бухгалтерского учёта. Такие регуляторы могут утверждать для организаций рекомендации в области бухгалтерского учёта. Законодатель подчёркивает (части 8 и 10 статьи 24 Федерального закона «О бухгалтерском учёте»), что рекомендации в области бухгалтерского учета «применяются на добровольной основе» и «не должны создавать препятствия осуществлению экономическим субъектом его деятельности».

Если организация считает возможным для себя, она вправе применять рекомендации по тем вопросам, которые не в полной мере раскрываются в нормативных актах по бухгалтерскому учёту, принятых Минфином.

Одним из негосударственных регуляторов бухгалтерского учёта является Фонд «Национальный негосударственный регулятор бухгалтерского учёта «Бухгалтерский методологический центр» (далее по тексту — БМЦ). Этот фонд издал около 150 рекомендаций по отдельным вопросам бухгалтерского учёта, некоторые из которых могут быть полезными при построении учёта в некоммерческих организациях.

Однако в п. 6 Рекомендации БМЦ № Р-126/2021-КпР «Стоимостной лимит для основных средств» сделан очень спорный вывод о том, что якобы организация может утвердить лимит для отнесения объектов к основным средствам не только для единицы учёта, но и для целой группы объектов. Минфин в «Рекомендациях аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2021 год» (приложение к письму Минфина от 18.01.2022 № 07-04-09/2185) подверг резкой критике данную точку зрения, сообщив, что лимит может быть установлен только для конкретного объекта:

«в соответствии с пунктом 5 ФСБУ 6/2020 организация может принять решение не применять ФСБУ 6/2020 в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками, установленными пунктом 4 этого стандарта, но имеющих стоимость ниже лимита, установленного организацией с учётом существенности информации о таких активах.

Исходя из этого, пункт 5 должен применяться во взаимосвязи с пунктом 4 ФСБУ 6/2020. Поскольку в пункте 4 речь идёт об активе (а не о группе активов), характеризующемся установленными признаками, то названный лимит стоимости должен устанавливаться организацией для единицы такого актива, а не совокупности единиц его.

По смыслу ФСБУ 6/2020 указание на существенность информации об активах в пункте 5 относится к величине лимита стоимости, а не размеру совокупности единиц актива (объекта учёта), для которых устанавливается этот лимит».

Мы исходим из установки, что мнение государственного регулятора, выраженное в любом документе, имеет при прочих равных более высокую силу, чем позиция негосударственного регулятора бухгалтерского учёта, являющегося частным фондом.

Вместе с тем нам представляется обоснованной и не противоречащей ФСБУ 6/2020 точка зрения БМЦ о том, что лимит можно утверждать в различном размере для отдельных групп основных средств; разбивку на группы организация вправе осуществлять самостоятельно.

Например, можно поступить так...

Фрагмент учётной политики организации

В целях бухгалтерского учёта для наиболее полного обеспечения достоверности данных учёта и отчётности устанавливается следующий порядок учёта объектов, срок службы которых превышает 12 месяцев и используемых в уставной деятельности некоммерческой организации (далее — имущественные объекты).

1. Выделяются следующие группы имущественных объектов:

первая группа — недвижимое имущество, включая здания, квартиры и земельные участки;

— недвижимое имущество, включая здания, квартиры и земельные участки; вторая группа — транспортные средства всех типов и автомобили легковые и грузовые, а также велосипеды.

— транспортные средства всех типов и автомобили легковые и грузовые, а также велосипеды. третья группа — хозяйственный инвентарь и канцтовары, а также оргтехника (включая, но не ограничиваясь: микрофоны, счётчики купюр, телефоны стационарные, а также сотовые, приборы поисково-взрывной сигнализации и т. п., переговорные устройства, планшеты, штриховальное оборудование и считыватели штрих кодов, нумераторы, инструмент диспетчерской связи, конструкторская и чертёжная техника, электронные записные книжки, графические дисплеи, устройства для регистрации и обработки данных, читающие автоматы, коммуникаторы), кроме компьютерной техники.

— хозяйственный инвентарь и канцтовары, а также оргтехника (включая, но не ограничиваясь: микрофоны, счётчики купюр, телефоны стационарные, а также сотовые, приборы поисково-взрывной сигнализации и т. п., переговорные устройства, планшеты, штриховальное оборудование и считыватели штрих кодов, нумераторы, инструмент диспетчерской связи, конструкторская и чертёжная техника, электронные записные книжки, графические дисплеи, устройства для регистрации и обработки данных, читающие автоматы, коммуникаторы), кроме компьютерной техники. четвёртая группа — компьютерная техника, под которой для целей данного положения понимаются, в частности: компьютеры, включая ноутбуки, принтеры, мониторы, МФУ, копировальные устройства, сканеры, моноблоки, проекторы, системы видеонаблюдения, уничтожители документов, телефонные станции для работы организации и т.п.

2. Размер лимита для каждой группы объектов устанавливается в приложении к настоящему Положению как правило, на каждый календарный год. При необходимости данный лимит может быть уточнён в течение года.

Фрагмент приложения к учётной политике организации

На 2022 год устанавливается следующий лимит стоимости объекта за единицу для отнесения к основным средствам:

для первой и второй группы — все объекты признаются основными средствами, независимо от стоимости;

для третьей группы — 100 тыс. руб. за единицу;

для четвёртой группы — 200 тыс. руб. за единицу.

Перевод объектов, не соответствующих новым критериям основных средств, в категорию «малоценное имущество»

После того, как лимит стоимости объектов, относимых к основным средствам, рассчитан с учётом принципа существенности и утверждён приказом руководителя в составе приложения к учётной политике (см. образец выше), возникает необходимость перевода бывших «основных средств» в состав малоценного имущества.

Нормативные акты Минфина не раскрывают методику такого перевода для некоммерческих организаций, поэтому в данном материале предлагается экспертное мнение, основанное на существующей практике учёта и ранее опубликованных разъяснениях Минфина.

Поскольку при приобретении объектов большинством НКО была сделана запись Дт 86 — Кт 83 (подробнее речь об этом пойдёт дальше), то и перевод объекта из состава ОС в категорию «малоценное имущество» должен осуществляться, на наш взгляд, с использованием счета 83:

Дт 83 — Кт 01

Одновременно объект зачисляется в состав малоценного имущества, учитываемого во внесистемном учёте (например, на забалансовых счетах 012, МЦ и т.п. — на усмотрение организации, так как Минфин этот вопрос жёстко не регулирует).

Приказ (распоряжение)

В связи с вступлением в силу ФСБУ 6/2020 объекты, ранее учитываемые в качестве основных средств, и не соответствующие критериям стоимости, утверждённым приказом по организации № __ от 30.12.2021 «Об утверждении учётной политики», зачислить в состав малоценного имущества, учитываемого во внесистемном учёте. Контроль за сохранностью такого имущества возложить на ...

Напомним, что объекты, не соответствующие критериям признания основных средств, должны находиться под контролем организации за их наличием и движением (п.5 ФСБУ 6/2020).

Как именно осуществлять этот контроль, каждая организация решает сама.

Например, специалисты Фонда «БМЦ» считают, что «в целях обеспечения надлежащего контроля наличия и движения несущественных активов организация не обязана производить их денежную оценку и отражать их на счетах бухгалтерского учёта, включая забалансовые счета. Такой контроль может осуществляться без участия бухгалтерской службы уполномоченными лицами организации с помощью документов, удостоверяющих материальную ответственность работников за вверенное им имущество, зафиксированное в указанных документах в натуральных единицах» (п. 10 Рекомендации БМЦ № Р-126/2021-КпР «Стоимостной лимит для основных средств»). Автор с такой позицией категорически не согласен. По нашему мнению, именно бухгалтерская служба организации должна осуществлять контроль за любыми объектами, причём в стоимостном выражении.

В письмах, носящих статус официальной переписки (а потому не являющихся нормативными актами), Минфин выражает такое мнение по вопросу учёта несущественных активов: «с целью обеспечения такого контроля, по нашему мнению, допустимо вести бухгалтерский учёт таких активов применительно к порядку, установленному для бухгалтерского учёта запасов организации Федеральным стандартом бухгалтерского учёта ФСБУ 5/2019 „Запасы“, утверждённым приказом Минфина от 15 ноября 2019 № 180н» (письма Минфина от 28.12.2021 № 07-01-07/107159, от 28.01.2022 № 07-01-09/5961 и др.).

Также отметим, что в случае списания объекта, относящегося к несущественным активам, первичные документы должны оформляться в общеустановленном порядке.

О том, как списывается износ, ранее начисленный за балансом на счете 010, речь пойдет ниже.

Установление срока полезного использования (СПИ) и его пересмотр

Ранее (в 2002 — 2021) все организации при установлении СПИ ориентировались на Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённую Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 № 1. При применении такого порядка вполне могло получиться, что СПИ уже истёк и износ начислен в размере 100 % от стоимости объекта, а между тем объект продолжает эксплуатироваться.

Из нового федерального стандарта следует, что если первоначальная стоимость объекта сравнялась с начисленной амортизацией, и результат от вычитания:

(первоначальная стоимость) минус (начисленная амортизация) — (ликвидационная стоимость) равен нулю, то это означает, что СПИ был изначально установлен неверно, и его нужно пересмотреть.

Не исключено, что к установлению СПИ по конкретному объекту организация будет возвращаться каждый год, особенно в случаях, когда объект реконструировался, подвергался ремонту (текущему, среднему или капитальному) или модернизировался.

К вопросу установления СПИ должны привлекаться технические специалисты организации. Понятно, что если НКО совсем малочисленная (состоит из одного или нескольких человек), то все эти функции лягут на руководителя этой НКО, бухгалтера (если он есть) и группу поддержки (правление, учредителей, волонтёров). Придётся изучать вопрос, исследовать ресурсы Интернета, особенно если у членов команды нет специальных познаний.

Таким образом, специалисты должны с учётом рекомендаций завода-изготовителя, любых других источников ответить на вопрос: сколько времени реально конкретный объект будет использоваться в уставной деятельности этой организации именно в качестве основного средства до момента продажи, дарения или списания по причине невозможности дальнейшего использования.

Пример 3

На балансе некоммерческой организации (из примера 2) находится легковой автомобиль «Аварийно-спасательный автомобиль МАКАР 287167», приобретённый за 1 420 000 руб. в автосалоне в качестве нового (не бывшего в эксплутации) 15.01.2017.

При принятии объекта к учёту организация для установления СПИ руководствовалась Классификацией № 1 (в редакции на дату принятия объекта к учёту), где позиция «Средства транспортные для аварийно-спасательных служб и полиции» (код 310.29.10.59.150 по «ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных фондов») подгруппы «Средства транспортные» относится к четвёртой группе, для которой установлен срок полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно. В соответствии с учётной политикой, действовавшей на момент принятия объекта к учёту, СПИ был установлен в размере 61 месяц, то есть на забалансовом счёте 010 начислялся износ в размере 1/61 первоначальной стоимости объекта, ежемесячно с 1 февраля 2017 г.

К моменту начала применения ФСБУ 6/2020 (на 31 декабря 2021) прошло 59 месяцев, то есть на счёте 010 накопилась сумма, равная 59/61 стоимости объекта.

Приказом по организации была создана комиссия, в состав которой вошли: руководитель организации, заведующий гаражом, механик и бухгалтер. Комиссия оценила техническое состояние автомобиля, изучила документацию на машину, проанализировала расходы на ремонт и техническое обслуживание в период эксплуатации этого транспортного средства и сделала заключение:

1. Автомобиль может эксплуатироваться в организации в уставных целях в рабочем состоянии до 31 декабря 2024.

2. Предположительная сумма денежных средств, которая может быть выручена от продажи данного автомобиля к моменту окончания срока эксплуатации, приблизительно составляет 200 000 руб. (Стоимость определяется исходя из предположения, как если бы мы продавали сейчас этот автомобиль с сроком использования до 31.12.2024 — 95 мес.)

3. Дополнительные расходы, связанные с выбытием объекта, не являются существенной величиной.

Фрагмент заключения комиссии.

№ п/п Наименование объекта Инвентарный номер Дата принятия объекта к учёту Первоначальная стоимость (руб.) Дата завершения использования объекта в уставной деятельности Срок полезного использования пересмотренный (в мес.) Количество месяцев, оставшихся до окончания СПИ Ликвидационная стоимость (руб.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Аварийно-спасательный автомобиль МАКАР 287167 001 15.01.2017 1 420 000 31.12.2024 95 36 200 000

Вопросы начисления амортизации в 2022 будут рассмотрены ниже.

Ликвидационная стоимость

Определение ликвидационной стоимости дано в п. 30 ФСБУ 6/2020:

«ликвидационной стоимостью объекта основных средств считается величина, которую организация получила бы в случае выбытия данного объекта (включая стоимость материальных ценностей, остающихся от выбытия) после вычета предполагаемых затрат на выбытие; причем объект основных средств рассматривается таким образом, как если бы он уже достиг окончания срока полезного использования и находился в состоянии, характерном для конца срока полезного использования».

В свою очередь, согласно п. 31 ФСБУ 6/2020 ликвидационная стоимость объекта ОС считается равной нулю, если:

не ожидаются поступления от выбытия объекта ОС (в том числе от продажи материальных ценностей, остающихся от его выбытия) в конце СПИ;

ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта ОС не является существенной;

ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта ОС не может быть определена.

Величина ликвидационной стоимости понадобится организации для того, чтобы верно рассчитать сумму амортизации объекта ОС, о чём пойдёт речь немного позже.

В подавляющем большинстве случаев организация не сможет ничего получить за вышедшую из строя технику, мебель и т. д. В редких случаях, например, при продаже автомобилей и недвижимости, можно выручить суммы, которые будут для организации существенными, а в каких-то ситуациях даже превышать первоначальную стоимость основного средства.

Пример 4

Автомобиль Citroen Berlingo приобретён 15.01.2014 по цене 1 420 000 руб. Комиссия организации в межотчётный период (в январе 2022) приняла решение, что этот автомобиль прослужит ещё 8 лет, то есть по 31.12.2029 включительно.

В современных условиях трудно предположить, за какую сумму удастся реализовать автомобиль через 8 лет, но комиссия, проанализировав ресурсы интернета, определила теоретически возможную сумму продажи в размере 500 000 рублей. Поскольку прочие расходы на выбытие комиссия посчитала несущественными, именно величина 500 000 рублей и будет ликвидационной стоимостью данного основного средства. Ничто не мешает организации спустя некоторое время (например, через год или 10 лет) вернуться к вопросу пересмотра ликвидационной стоимости. В этом случае придётся пересчитать и размер амортизации; в данном материале эту ситуацию рассматривать не будем.

№ п/п Наименование объекта Инвентарный номер Дата принятия объекта к учёту Первоначальная стоимость (руб.) Дата завершения использования объекта в уставной деятельности Срок полезного использования пересмотренный (в мес.) Количество месяцев, оставшихся до окончания СПИ Ликвидационная стоимость (руб.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Citroen Berlingo 001 15.01.2014 1 420 000 31.12.2029 191 96 500 000

Пример 5

НКО приобрела нежилое помещение в многоэтажном жилом доме, построенном в 2012 году. Срок полезного использования в межотчётный период (т.е. на дату перехода на ФСБУ 6/2020) определён в размере 50 лет. Величина ликвидационной стоимости будет зависеть от предположения организации о том, что же именно произойдёт по окончанию СПИ: ликвидация объекта или его продажа. Если продажа, то ликвидационная стоимость будет рассчитана на основе принципов, описанных в предыдущем примере, а если объект будет снесён по окончании СПИ, то, скорее всего, ликвидационная стоимость будет принята равной нулю.

Важно понимать, что все эти показатели — и СПИ, и ликвидационная стоимость определяются организацией самостоятельно, в том числе на основе профессионального суждения бухгалтера.

Порядок списания износа

С 1 января 2022 износ по основным средствам НКО больше не начисляется. Порядок его списания отличается для НКО, имеющих право на УСБУ, и для НКО, не имеющих право на УСБУ.

Фонд БМЦ в своей Рекомендации Р-135/2022-НКО «Переход на новый порядок учета основных средств в некоммерческих организациях» рассматривает три случая списания износа.

Специалисты фонда предлагают в случае применения пунктов 48 (полный ретроспективный метод) и 49 (ограниченный ретроспективный метод) ФСБУ 6/2020 величину износа просто списать. При определении начальной величины амортизации и последующем её начислении ранее начисленная величина износа никак не учитывается — о ней можно просто забыть.

Списание износа:

Дт сч. 010

Если же организация имеет право на УСБУ, то фонд БМЦ предлагает единовременно начислить амортизацию по ОС в размере начисленного износа, а сам износ, соответственно списать.

Не оспаривая мнение разработчиков Рекомендации Р-135/2022-НКО, отметим, что в этом случае запросто может случиться так, что срок полезного использования, установленный когда-то в соответствии с нормативными актами Правительства Российской Федерации, уже истёк, а между тем объект основных средств продолжает использоваться в уставной деятельности некоммерческой организации. С точки зрения экономической теории это, конечно, неправильно, но нормативным актам Минфина это не противоречит.

Начислена амортизация:

Д-т 83 — К-т 02

Списан износ:

Дт 010

Суммы в обеих бухгалтерских записях одинаковые.

Как рассчитать размер амортизации, начисляемой НКО на дату перехода и в 2022

В ФСБУ 6/2020 предусмотрены три варианта перехода на применение этого стандарта:

Полный ретроспективный метод (п. 48 ФСБУ 6/2020) предполагает, что организация производит пересчёт показателей амортизации, как если бы этот стандарт применялся с момента принятия к учёту объекта основных средств. Ограниченный ретроспективный метод (п. 49 ФСБУ 6/2020), который разрешает не пересчитывать сравнительные показатели за период, предшествующий отчётному. При этом организация обязана произвести единовременную корректировку стоимости основных средств и накопленной амортизации, рассчитанной по новым правилам. Перспективный метод, который разрешено применять только организациям, имеющим право на УСБУ (п. 51 ФСБУ 6/2020). Он заключается в том, что ФСБУ 6/2020 применяется только в отношении хозяйственных операций, имевших место после начала применения этого стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учёта.

Также отметим, что подавляющее большинство НКО выберут линейный способ начисления амортизации, как наиболее полно отвечающий специфике их деятельности. При линейном способе сумма амортизации за отчётный период определяется как отношение разности между балансовой и ликвидационной стоимостью объекта ОС к величине оставшегося срока полезного использования данного объекта. Начисление амортизации линейным способом производится таким образом, чтобы подлежащая амортизации стоимость объекта ОС погашалась равномерно в течение всего срока полезного использования этого объекта.

Рассмотрим применение этих методов на примерах.

Пример 6

Переход на применение ФСБУ 6/2020 на основе п. 48 этого стандарта (полный ретроспективный метод).

Первоначальная стоимость объекта ОС, приобретённого в декабре 2018, составила 1 млн рублей. Срок полезного использования был установлен в соответствии с классификатором 5 лет (60 месяцев), из которых к 01.01.2022 прошло 3 года (36 месяцев). Износ начислялся за балансом с 01.01.2019 и к моменту перехода на ФСБУ 6/2020 составил 600 тыс. рублей.

В межотчётный период произведена переоценка объекта ОС по справедливой стоимости, которая составила 1500000 рублей.

Пересмотренный СПИ составил 9 лет (108 мес.), соответственно, оставшийся СПИ — 6 лет (84 мес.).

Ликвидационная стоимость объекта равна нулю (не предполагается экономических выгод от выбытия объекта).

Амортизация за прошедшие 3 года составляет: 1500000 / 9 лет * 3 года = 500 000 рублей.

Годовая сумма амортизация составит 1 500 000 / 9 лет = 166 667 рублей, месячная сумма 166 667 / 12 мес. = 13889 рублей.

Если по итогам 2022 будет произведена переоценка, по результатам которой справедливая стоимость будет установлена в ином (большем размере), то потребуется пересчитать ретроспективным метолом амортизацию на 31.12.2022 и размер амортизации, который будет начисляться после этой даты до окончания СПИ.

Пример 7

Переход на применение ФСБУ 6/2020 на основе п. 49 этого стандарта (ограниченный ретроспективный метод).

Первоначальная стоимость объекта ОС 1 000 000 руб. Дата приобретения декабрь 2018 г. Ликвидационная стоимость 0 руб. Пересмотренный СПИ 9 лет (108 мес.) Ранее начисленный износ 600 000 руб. СПИ первоначальный 5 лет (60 месяцев) Прошло 3 года Амортизация, единовременно начисляемая в межотчётный период 1 000 000 / 9 лет * 3 года = 333 333 руб. Годовая амортизация с 01.01.2022 111 111 руб. Месячная амортизация с 01.01.2022 9259 руб.

Пример 8

Используем исходные данные примера 7, за исключением ликвидационной стоимости, которая принята равной 200 тыс. руб.

Первоначальная стоимость объекта ОС 1 000 000 руб. Дата приобретения декабрь 2018 г. Ликвидационная стоимость 200 000 руб. Пересмотренный СПИ 9 лет (108 мес.) Ранее начисленный износ 600 000 руб. СПИ первоначальный 5 лет (60 месяцев) Прошло 3 года Общая сумма амортизации за весь период эксплуатации объекта с учётом пересмотренного СПИ 1 000 000 — 200 000 руб. = 800 000 руб. Амортизация, единовременно начисляемая в межотчётный период 800 000 / 9 лет * 3 года = 266 667 руб. Годовая амортизация с 01.01.2022 88 889 руб. Месячная амортизация с 01.01.2022 7407 руб. 42 коп.

Бухгалтерские записи для начисления амортизации в НКО с 2022

Нормативные акты Минфина не содержат прямого указания, какими именно бухгалтерскими записями осуществляется начисление амортизации в некоммерческих организациях.

За период 2001 — 2021 сложилась практически повсеместная практика, когда при принятии объекта основных средств к учёту осуществлялась бухгалтерская запись:

Дт 86 — Кт 83.

Такой порядок учёта был рекомендован, в частности, письмом Минфина от 12 апреля 2001 № 16-00-14/180. Кроме того, в п. 35 информационного письма Минфина «Об особенностях формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческих организаций (ПЗ-1/2015)» говорится о том, что по статье «Расходы на приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества» Отчёта о целевом использовании средств отражается величина целевых средств, использованных на приобретение внеоборотных активов некоммерческой организации, на которую увеличилась, например, статья «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества» бухгалтерского баланса.

В более сложной ситуации до принятия ФСБУ 6/2020 были НКО, приобретающие объекты основных средств за счёт доходов от приносящей доход деятельности и использующие эти объекты в такой деятельности, например образовательные учреждения.

Зачастую бухгалтера подобных организаций брали на себя смелость и ответственность и в нарушении действующего на тот момент ПБУ 6/01, но руководствуясь экономическим содержанием хозяйственной операции, начисляли амортизацию бухгалтерской записью:

Дт 20 — Кт 02.

Для таких бухгалтеров переход на начисление амортизации в соответствии с ФСБУ 6/2020 будет практически безболезненным.

По нашему мнению, до издания официальных разъяснений целесообразно сохранить в целом ранее применяемую методику учёта приобретения основных средств, что самым непосредственным образом влияет и на начисление амортизации по основным средствам:

1. Если организация в момент приобретения объекта основных средств отражает расход по его приобретению:

Дт 86 —Кт 83,

то амортизацию рекомендуем начислять бухгалтерской записью:

Дт 83 —Кт 02.

2. Если организация занимается приносящей доход деятельностью и планирует использовать основные средства в этой деятельности, то при приобретении объекта расход не отражается, а амортизация начисляется бухгалтерской записью:

Дт 20 — Кт 02.

Применяемую методику учёта начисления амортизации рекомендуем отразить в учётной политике.

Рекомендации, высказанные в этом материале, актуальны на 25 мая 2022 года.