Основные средства в НКО и переход на ФСБУ 6/2020: учетная политика

Первую часть практических рекомендаций смотрите тут.

Фрагмент учётной политики организации

В целях бухгалтерского учёта для наиболее полного обеспечения достоверности данных учёта и отчётности устанавливается следующий порядок учёта объектов, срок службы которых превышает 12 месяцев и используемых в уставной деятельности некоммерческой организации (далее — имущественные объекты).

1. Выделяются следующие группы имущественных объектов:

первая группа — недвижимое имущество, включая здания, квартиры и земельные участки;

— недвижимое имущество, включая здания, квартиры и земельные участки; вторая группа — транспортные средства всех типов и автомобили легковые и грузовые, а также велосипеды.

— транспортные средства всех типов и автомобили легковые и грузовые, а также велосипеды. третья группа — хозяйственный инвентарь и канцтовары, а также оргтехника (включая, но не ограничиваясь: микрофоны, счётчики купюр, телефоны стационарные, а также сотовые, приборы поисково-взрывной сигнализации и т. п., переговорные устройства, планшеты, штриховальное оборудование и считыватели штрих кодов, нумераторы, инструмент диспетчерской связи, конструкторская и чертёжная техника, электронные записные книжки, графические дисплеи, устройства для регистрации и обработки данных, читающие автоматы, коммуникаторы), кроме компьютерной техники.

— хозяйственный инвентарь и канцтовары, а также оргтехника (включая, но не ограничиваясь: микрофоны, счётчики купюр, телефоны стационарные, а также сотовые, приборы поисково-взрывной сигнализации и т. п., переговорные устройства, планшеты, штриховальное оборудование и считыватели штрих кодов, нумераторы, инструмент диспетчерской связи, конструкторская и чертёжная техника, электронные записные книжки, графические дисплеи, устройства для регистрации и обработки данных, читающие автоматы, коммуникаторы), кроме компьютерной техники. четвёртая группа — компьютерная техника, под которой для целей данного положения понимаются, в частности: компьютеры, включая ноутбуки, принтеры, мониторы, МФУ, копировальные устройства, сканеры, моноблоки, проекторы, системы видеонаблюдения, уничтожители документов, телефонные станции для работы организации и т.п.

2. Размер лимита для каждой группы объектов устанавливается в приложении к настоящему Положению как правило, на каждый календарный год. При необходимости данный лимит может быть уточнён в течение года.

Фрагмент приложения к учётной политике организации

На 2022 год устанавливается следующий лимит стоимости объекта за единицу для отнесения к основным средствам:

для первой и второй группы — все объекты признаются основными средствами, независимо от стоимости;

для третьей группы — 100 тыс. руб. за единицу;

для четвёртой группы — 200 тыс. руб. за единицу.

Перевод объектов, не соответствующих новым критериям основных средств, в категорию «малоценное имущество»

После того, как лимит стоимости объектов, относимых к основным средствам, рассчитан с учётом принципа существенности и утверждён приказом руководителя в составе приложения к учётной политике (см. образец выше), возникает необходимость перевода бывших «основных средств» в состав малоценного имущества.

Нормативные акты Минфина не раскрывают методику такого перевода для некоммерческих организаций, поэтому в данном материале предлагается экспертное мнение, основанное на существующей практике учёта и ранее опубликованных разъяснениях Минфина.

Поскольку при приобретении объектов большинством НКО была сделана запись Дт 86 — Кт 83 (подробнее речь об этом пойдёт дальше), то и перевод объекта из состава ОС в категорию «малоценное имущество» должен осуществляться, на наш взгляд, с использованием счета 83:

Дт 83 — Кт 01

Одновременно объект зачисляется в состав малоценного имущества, учитываемого во внесистемном учёте (например, на забалансовых счетах 012, МЦ и т.п. — на усмотрение организации, так как Минфин этот вопрос жёстко не регулирует).

Приказ (распоряжение)

В связи с вступлением в силу ФСБУ 6/2020 объекты, ранее учитываемые в качестве основных средств, и не соответствующие критериям стоимости, утверждённым приказом по организации № __ от 30.12.2021 «Об утверждении учётной политики», зачислить в состав малоценного имущества, учитываемого во внесистемном учёте. Контроль за сохранностью такого имущества возложить на ...

Напомним, что объекты, не соответствующие критериям признания основных средств, должны находиться под контролем организации за их наличием и движением (п.5 ФСБУ 6/2020).

Как именно осуществлять этот контроль, каждая организация решает сама.

Например, специалисты Фонда «БМЦ» считают, что «в целях обеспечения надлежащего контроля наличия и движения несущественных активов организация не обязана производить их денежную оценку и отражать их на счетах бухгалтерского учёта, включая забалансовые счета. Такой контроль может осуществляться без участия бухгалтерской службы уполномоченными лицами организации с помощью документов, удостоверяющих материальную ответственность работников за вверенное им имущество, зафиксированное в указанных документах в натуральных единицах» (п. 10 Рекомендации БМЦ № Р-126/2021-КпР «Стоимостной лимит для основных средств»). Автор с такой позицией категорически не согласен. По нашему мнению, именно бухгалтерская служба организации должна осуществлять контроль за любыми объектами, причём в стоимостном выражении.

В письмах, носящих статус официальной переписки (а потому не являющихся нормативными актами), Минфин выражает такое мнение по вопросу учёта несущественных активов: «с целью обеспечения такого контроля, по нашему мнению, допустимо вести бухгалтерский учёт таких активов применительно к порядку, установленному для бухгалтерского учёта запасов организации Федеральным стандартом бухгалтерского учёта ФСБУ 5/2019 „Запасы“, утверждённым приказом Минфина от 15 ноября 2019 № 180н» (письма Минфина от 28.12.2021 № 07-01-07/107159, от 28.01.2022 № 07-01-09/5961 и др.).

Также отметим, что в случае списания объекта, относящегося к несущественным активам, первичные документы должны оформляться в общеустановленном порядке.

О том, как списывается износ, ранее начисленный за балансом на счете 010, речь пойдет ниже.

Установление срока полезного использования (СПИ) и его пересмотр

Ранее (в 2002 — 2021) все организации при установлении СПИ ориентировались на Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённую Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 № 1. При применении такого порядка вполне могло получиться, что СПИ уже истёк и износ начислен в размере 100 % от стоимости объекта, а между тем объект продолжает эксплуатироваться.

Из нового федерального стандарта следует, что если первоначальная стоимость объекта сравнялась с начисленной амортизацией, и результат от вычитания:

(первоначальная стоимость) минус (начисленная амортизация) — (ликвидационная стоимость) равен нулю, то это означает, что СПИ был изначально установлен неверно, и его нужно пересмотреть.

Не исключено, что к установлению СПИ по конкретному объекту организация будет возвращаться каждый год, особенно в случаях, когда объект реконструировался, подвергался ремонту (текущему, среднему или капитальному) или модернизировался.

К вопросу установления СПИ должны привлекаться технические специалисты организации. Понятно, что если НКО совсем малочисленная (состоит из одного или нескольких человек), то все эти функции лягут на руководителя этой НКО, бухгалтера (если он есть) и группу поддержки (правление, учредителей, волонтёров). Придётся изучать вопрос, исследовать ресурсы Интернета, особенно если у членов команды нет специальных познаний.

Таким образом, специалисты должны с учётом рекомендаций завода-изготовителя, любых других источников ответить на вопрос: сколько времени реально конкретный объект будет использоваться в уставной деятельности этой организации именно в качестве основного средства до момента продажи, дарения или списания по причине невозможности дальнейшего использования.

Пример 3

На балансе некоммерческой организации (из примера 2) находится легковой автомобиль «Аварийно-спасательный автомобиль МАКАР 287167», приобретённый за 1 420 000 руб. в автосалоне в качестве нового (не бывшего в эксплутации) 15.01.2017.

При принятии объекта к учёту организация для установления СПИ руководствовалась Классификацией № 1 (в редакции на дату принятия объекта к учёту), где позиция «Средства транспортные для аварийно-спасательных служб и полиции» (код 310.29.10.59.150 по «ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных фондов») подгруппы «Средства транспортные» относится к четвёртой группе, для которой установлен срок полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно. В соответствии с учётной политикой, действовавшей на момент принятия объекта к учёту, СПИ был установлен в размере 61 месяц, то есть на забалансовом счёте 010 начислялся износ в размере 1/61 первоначальной стоимости объекта, ежемесячно с 1 февраля 2017 г.

К моменту начала применения ФСБУ 6/2020 (на 31 декабря 2021) прошло 59 месяцев, то есть на счёте 010 накопилась сумма, равная 59/61 стоимости объекта.

Приказом по организации была создана комиссия, в состав которой вошли: руководитель организации, заведующий гаражом, механик и бухгалтер. Комиссия оценила техническое состояние автомобиля, изучила документацию на машину, проанализировала расходы на ремонт и техническое обслуживание в период эксплуатации этого транспортного средства и сделала заключение:

1. Автомобиль может эксплуатироваться в организации в уставных целях в рабочем состоянии до 31 декабря 2024.

2. Предположительная сумма денежных средств, которая может быть выручена от продажи данного автомобиля к моменту окончания срока эксплуатации, приблизительно составляет 200 000 руб. (Стоимость определяется исходя из предположения, как если бы мы продавали сейчас этот автомобиль с сроком использования до 31.12.2024 — 95 мес.)

3. Дополнительные расходы, связанные с выбытием объекта, не являются существенной величиной.

Фрагмент заключения комиссии.

№ п/п Наименование объекта Инвентарный номер Дата принятия объекта к учёту Первоначальная стоимость (руб.) Дата завершения использования объекта в уставной деятельности Срок полезного использования пересмотренный (в мес.) Количество месяцев, оставшихся до окончания СПИ Ликвидационная стоимость (руб.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Аварийно-спасательный автомобиль МАКАР 287167 001 15.01.2017 1 420 000 31.12.2024 95 36 200 000

Вопросы начисления амортизации в 2022 будут рассмотрены ниже.