Изменились правила вывоза некоторых товаров из РФ. Разбираем новое постановление кабмина

Расскажем об изменениях, введенных с 12 мая 2022 года.

Сняли ограничения на вывоз некоторых товаров

С 12 мая 2022 года Правительство внесло корректировки в Постановление от 09.03.2022 №311. Теперь без проблем можно вывозить:

товары в Абхазию, ЛНР, ДНР, Южную Осетию;

временно ввозимые товары, которые теперь надо вывезти обратно. Речь идет про оборудование, ввозимое метрологическими институтами для испытаний.

Также исключили из перечня запрещенных товаров:

код ТН ВЭД ЕАЭС 3808 94: средства дезинфицирующие;

код ТН ВЭД ЕАЭС 6117 80 100 9: принадлежности к одежде;

код ТН ВЭД ЕАЭС 8429: одноковшовые погрузчики и другие самоходные машины;

код ТН ВЭД ЕАЭС 8450: стиральные машины;

код ТН ВЭД ЕАЭС 8519: диктофоны и прочая звукозаписывающая аппаратура;

код ТН ВЭД ЕАЭС 8476: автоматы для торговли товарами и размена монет.

Это весь перечень разрешённых товаров. Уточняйте, что можно вывозить в Постановлениях Правительства РФ от 11.05.2022 № 850 и №311.

Отменили разрешительный порядок вывоза на некоторые товары

Чтобы вывезти товары в ЕАЭС, надо согласовать с Минтрансом, Минпромторгом, Минсельхозом и прочими целевыми ведомствами. Сейчас сняли ограничения на некоторые товары и их можно вывозить без специального разрешения.

Это такие товары:

код ТН ВЭД ЕАЭС 8901: грузовые суда, паромы и другие плавучие средства для перевозки пассажиров и грузов;

код ТН ВЭД ЕАЭС 8902 00: рыболовные суда и для переработки рыбы;

код ТН ВЭД ЕАЭС 7017: стеклянная посуда для лабораторий;

код ТН ВЭД ЕАЭС 8415: кондиционеры, промышленные вентиляторы и оборудование для поддержания температуры и влажности;

коды ТН ВЭД ЕАЭС 8711, 8712 00: велосипеды и мотоциклы.

Сняли разрешительный порядок на товары с сертификатом о происхождении, которые везут в ЛНР и ДНР.

Полный перечень товаров, подлежащих и не подлежащих согласованию, закреплён в Постановлениях № 850 и №312 от 09.03.2022.

Ввели дополнительные ограничения на сотрудничество с гражданами и банками недружественных стран

Ранее Постановлением от 09.03.2022 № 313 запретили вывозить отдельные виды товаров в некоторые страны. Таких, например, как Швейцария, Албания, Япония, Канада и Великобритания.

С 12.05.2022 ужесточили правила — ограничения распространяются на внешнеэкономические контракты, заключенные с гражданами этих стран. Кроме этого, запрещено проводить денежные расчёты через кредитные организации запрещённых стран.

Запретили возврат самолетов

С 12 мая 2022 года нельзя возвращать самолеты, находящиеся в аренде или лизинге у российских перевозчиков. Страны, в которые запрещено возвращать воздушные суда, приведен в распоряжении от 05.03.2022 № 430-р.