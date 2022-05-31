Обязателен ли коллективный договор в организации?

Обязательно ли принимать коллективный договор

Договор по своей правовой природе представляет сделку, основанную на принципах добровольности. В соответствии со ст. 445 ГК, существуют исключения, но в большей части для формирования соглашения требуется обоюдное волеизъявление.

Законодательством не предусмотрено, обязательно ли принимать в учреждении коллективный договор или использовать общие документы и нормы права.

С юридической стороны, коллективный договор — это акт, регулирующий социальные и трудовые правоотношения между работником и работодателем. Правовое регулирование осуществляется статьями 40-51 ТК.

Обязательное наличие коллективного соглашения законодательно не предусмотрено. В рамках, не противоречащих законодательству, процедура принятия документа закрепляются в локальных актах. В них определяется, кто составляет коллективный договор в бюджетной организации, и уровень полномочий представителя.

Статьей 27 ТК сторонам правоотношений на основании добровольности предоставляется возможность принятия на себя обязательств. Источником возникновения такого документа служит инициатива работника или работодателя. Одна из сторон сделки или третьи лица не могут заставить заключить такое соглашение.

Соглашение регулирует следующие аспекты деятельности сторон трудовых правоотношений:

выплата пособий и компенсаций; условия дистанционной работы; улучшение условий труда; экологическая безопасность; оздоровление и отдых работников, их семей.

Перечень не является исчерпывающим и регулируется сторонами с учетом особенностей взаимодействия в рамках трудового законодательства.

Нужно ли соглашение, если нет профсоюза

При оформлении документа возможны следующие варианты субъектного состава:

в организации есть профсоюз (интересы работников по оформлению соглашения представляет профсоюзная организация. Работник без членства в профсоюзе вправе уполномочить последний на проведение переговоров от своего имени);

(интересы работников по оформлению соглашения представляет профсоюзная организация. Работник без членства в профсоюзе вправе уполномочить последний на проведение переговоров от своего имени); в организации нет профсоюза (на общем собрании работники выбирают представителя и направляют предложение о переговорах работодателю).

Отсутствие в организации профсоюза не является препятствием к инициации для оформления коллективного договора. Стороны сами определяют, обязателен ли коллективный договор на предприятии, и в случае положительного соглашения начинают процедуру по его принятию.

При определении представителя работники не праве выбирать лиц из состава органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, политических партий и организаций, созданных работодателем. Такое положение закреплено в ч. 4 ст. 37 ТК.

Кто составляет и подписывает коллективный договор

Инициативой по началу ведения переговоров с целью оформления соглашения пользуются как работники, так и работодатели. Статья 36 ТК не вносит ограничений и предоставляет обеим сторонам одинаковые права. Если стороне понятно, нужен ли коллективный договор в ООО, направляется предложение о переговорах.

С момента направления предложения о переговорах ответ другой стороны направляется в течение семи календарных дней. Срок установлен законодательно и исчисляется с момента получения предложения. Вторая сторона направляет ответ на предложение.

Ответ составляется в письменной форме.

Представители работников и работодателя определяют сроки и место проведения переговоров. Период времени, в течение которого оформляется договор, составляет три месяца. Срок определён в ст. 40 ТК.

Судебная практика не определяет, обязателен ли коллективный договор в бюджетной организации, применяются локальные акты и общие нормы трудового права. В процессе совещания представителей формируется проект документа.

Сторона переговоров вправе запросить информацию для формулирования условий соглашения. При поступлении запроса ответ предоставляется в течение двух недель. Срок определен законодательно в ч. 7 ст. 37 ТК.

После согласования проекта формируется итоговый документ. Представители подписывают соглашение. Стороны заранее определяют, кто должен подписывать коллективный договор, от работодателя выступает уполномоченное лицо или руководитель. Со стороны работников подписывает председатель профсоюза или лицо, избранное на общем собрании тайным голосованием.

Итоговое подписанное соглашение направляется работодателем на уведомительную регистрацию в орган по труду в течение семи дней.

После принятия на себя обязательств, согласно условиям соглашения, односторонний отказ от исполнения недопустим. По завершении срока действия документа стороны вправе его пролонгировать. Срок продления составляет не более трех лет. Количество пролонгаций не ограничивается.

На практике в момент рассмотрения возможности дальнейшей работы по соглашению работник и работодатель используют процедуру направления письменного предложения и ответа на него. В этот момент стороны вправе поменять и отдельные условия соглашения.

Дополнительное соглашение подлежит уведомительной регистрации.

Ответственность за отсутствие коллективного договора

Законодательство предусматривает разные составы административных правонарушений в области процедуры согласования и исполнения коллективного договора. Отдельный состав административного правонарушения, предусматривающий штраф за отсутствие коллективного договора в 2022 году, не установлен.

При игнорировании работодателем запроса от работника о предоставлении документов образуется состав административного правонарушения по ст. 5.29 КоАП. Санкция статьи предусматривает административный штраф до 3 000 рублей или предупреждение.

В случае ненаправления соглашения на регистрацию работодателем образуется состав административного правонарушения, предусмотренный ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП. Применяется общая норма о нарушении трудового законодательства. Для юридических лиц предусмотрен штраф до 50 000 рублей, при повторном нарушении — до 70 000 рублей.

Из анализа состава административных правонарушений КоАП не установлено, обязан ли работодатель заключать коллективный договор, санкция за это отсутствует. За уклонение от участия в коллективных переговорах предусмотрена ответственность статьей 5.28 КоАП.

В качестве санкции установлен штраф до 3000 рублей. В отдельные составы выделены: