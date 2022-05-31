Новая версия валютной инструкции. Обзор указаний Банка России

Напомним, что юридические лица и ИП, являющиеся резидентами РФ, представляют в обслуживающие уполномоченные банки документацию по валютным операциям (конкретно те, что названы в п. 4 ст. 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ, далее – Закон о валютном регулировании), а также информируют об ожидаемых сроках репатриации инвалюты и (или) рублей.

Также предоставляется справка о подтверждающих документах. Это единая форма учета и отчетности специально для валютных операций российских резидентов (подп. 6 п. 1 ст. 1 Закона о валютном регулировании).

Инструкция № 181-И как раз определяет ситуации, порядок и сроки представления данной документации, сведений и справки.

В том числе установлено, что если сумма обязательства по договору с нерезидентом не превышает 200 тыс. руб. (или валютный эквивалент), то при:

зачислении на транзитный счет;

списании с расчетного счета,

резидент представляет в свой уполномоченный банк лишь данные о коде вида операции, согласно приложению № 1 к Инструкции № 181-И.

Начиная с 31 мая 2022 этот порог повышен, ограничиваться сообщением о коде операции можно, если сумма контракта составляет не более 600 тыс. руб. (или валютный эквивалент).

Аналогичным образом и до 600 тыс. руб. поднят размер ограничения по суммам обязательств в рамках договора тогда, когда при списании средств с рублевого расчетного счета резидент представляет в свой уполномоченный банк расчетный документ по операции.

Отметим, что если операция, проводимая российским резидентом, подпадает под сферу действия президентских указов об особом порядке совершения и исполнения отдельных операций и сделок (указы № 79, 81, 95), то необходимо соблюдать именно «указной» порядок, в т. ч. получать разрешение на предоставление нерезидентам инвалюты в рамках договора займа и т. п. (подробности см. в инфописьме ЦБ от 20 мая 2022 № ИН-019-12/70).