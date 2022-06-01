Сдельная оплата труда в 1С:УНФ

Что такое сдельная оплата

Сдельная оплата труда предусматривает оплату сотруднику в размере суммы за единицу продукции или работу и умноженное на количество произведенных товаров или оказанных услуг.

Обычно эту систему труда применяют компании, где установлены нормы выработки или нормы по количеству оказанных услуг.

Пример

Сотрудник Романов О. Г. трудоустроен на оплату труда 1 000 рублей за час. В один день сотрудник отработал 3 часа. Значит, за этот день бухгалтер ему начислит заработную плату 3 000 рублей (3 * 1 000 = 3 000).

Родионов трудоустроен на оплату труда 10 рублей за 1 обработанную деталь. За день сотрудник обработал 200 деталей. Зарплата составит 2 000 рублей (10 * 200 = 2 000).

Сдельная оплата в программе

В «1С:УНФ» сдельная оплата труда отражается такими документами:

«Сдельный наряд».

«Заказ-наряд».

Рассмотрим отражение зарплаты в «1С:УНФ», если наш сотрудник оказывает услуги.

Создадим документ «Заказ-наряд» (Раздел «Работы» — «Заказ-наряды») — для начисления зарплаты, когда сдельная оплата идет по часам за оказанные услуги.

На вкладке «Главное» заполняется информация о покупателе-заказчике и нашей организации, а также о состоянии оказания услуги/работы.

На вкладке «Работы» укажите саму работу/услугу и ее цену. Также — такие сведения:

Норма времени. Это определенная норма, необходимая для выполнения работы. Для работ по фиксированной стоимости норма времени равна единице. Кратность. Определенное количество работ, норма которого определена. Коэффициент. Это коэффициент, повышающий особенность и соответственно стоимость работ или услуг.

Если в процессе оказания услуги продали товары или материалы, заполните вкладку «Товары».

Далее заполняем вкладку «Ресурсы». Ресурсом может быть сотрудник или бригада, которые исполняют заказ. Цель — корректно спланировать рабочий процесс.

Следующая вкладка — «Зарплата». Здесь заполняется услуга и кто ее выполнял, расчет зарплаты. Важные поля:

Начисление. Этот параметр тянется автоматически с документа «Прием на работу». Важно проверить правильно ли программа тянет информацию с документа. КТУ. Это параметр коэффициента участия сотрудника в оказании услуги. Важно правильно указать, так как этот параметр влияет на зарплату сотрудника.

Услуга заполняется автоматически, на основании вкладки «Работы».

После выполнения услуг клиенту, выберите на вкладке «Завершение заказа» галочку в поле «Завершен». Это позволяет окончательно отразить взаиморасчеты с контрагентом и начислить зарплату.

Если у нашего сотрудника зарплата зависит от количества продукции или операций, нужен документ «Сдельный наряд». Наряд предусматривает указание факта выполнения операций бригадой или сотрудником. Этот документ мы можем создать на основании документа «Заказ на производство» (Раздел «Производство» — «Заказ на производство»).

В нашем случае документ «Заказ на производство» нужен для автоматизации заполнения наряда. Также заказ применяется для более подробной аналитики производственного процесса и планирования потребности в материалах.

Программа частично заполнит документ «Сдельный наряд» информацией из предыдущего документа. Проверьте, правильно ли программа подтянула данные, введите оставшуюся информацию.

Также наряд можно создать обособленно в Разделе «Производство» по ссылке «Сдельные наряды» и заполнить вручную:

операции, которые выполнил сотрудник;

количество выполненных операций;

норма и стоимость;

итоговая сумма зарплаты по документу.

Для завершения поставьте галку «Закрыт».