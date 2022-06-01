Утверждены правила льготного кредитования импортеров приоритетных товаров

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Кто вправе получить льготный кредиты

Кредиты выдают организациям и индивидуальным предпринимателям, которые заключили внешнеэкономические контракты после 01.03.2022.

Предмет контракта — ввоз в Россию товаров из приоритетного перечня, утвержденного в приложении № 1 Постановления от 18.05.2022 № 895. Перечень большой и включает более 400 позиций. Например, в него входят картофель, семена для посева, сахар и фармацевтическая продукция.

Контракт должен быть заключен в иностранной валюте на сумму более 3 миллионов рублей в эквиваленте. Пересчитывают валюту в рубли по курсу на дату заключения договора. А в случае изменения суммы контракта, на дату вносимых изменений.

Какие требования к заемщику и контракту

Чтобы взять льготный кредит, надо соблюсти такие условия:

быть резидентом РФ;

не быть в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства;

не иметь просроченной задолженности по кредитам и займам свыше 90 дней;

не иметь задолженности по налогам, сборам и платежам свыше 30 дней;

не иметь задолженности по субсидиям в бюджет;

не быть участником иностранных компаний с долей более 50%;

руководитель организации не числится в перечне дисквалифицированных лиц;

не иметь по одному и тому же контракту льготных кредитов в разных банках;

не быть участником экстремистских организаций или организаций причастных к терроризму и распространению оружия.

К контрактам тоже предъявляют особые требования. В них должно быть прописано:

льготная процентная ставка;

сумма кредита в рублях;

ограничения на кредитование одного и того же контракта в разных банках;

запрет на размещение полученного кредита на депозитах и вложение их в финансовые инструменты и ценные бумаги;

сроки ввоза приоритетного товара и обязательство соблюдать эти сроки;

обязательство заемщика перечислить в течение 30 рабочих дней первый платеж по контракту.

Банк контролирует исполнение всех условий контракта и может попросить отчет. Если заемщик нарушит требования, должен компенсировать банку недополученный доход, вместо государства.

Какие документы нужно предоставлять в банк

При заключении контракта банк попросит документы:

импортный контракт;

платежные поручения по платежам иностранному партнеру;

первичные документы, подтверждающие закупку и транспортировку товара;

ведомости банковского контроля, если контракт поставлен на учет в другом банке;

документы, подтверждающие факт ввоза в Россию товара и факт его получения заемщиком.

В каком размере дадут кредит и по какой ставке

Максимальная сумма, на которую можно расчитывать, — 10 млрд рублей.

Однако есть и исключения. Если вам надо сумму от 10 до 30 млрд рублей, ее можно получить по согласованию с Минпромторгом и Минэкономразвитием. А если больше 30 млрд рублей, то только по распоряжению Правительства.

Льготная ставка равна 30% от ключевой ставки ЦБ РФ увеличенной на 3 процентных пункта. Действует ставка 1 год. А если приобретаете оборудование или производственные мощности — 3 года.