Валютные операции

Как рассчитываться с иностранными правообладателями. Обзор временных правил

Вышел очередной временный законодательный акт из-за наложенных на Россию санкций и действий недружественных стран. На этот раз решение президента касается интеллектуальной собственности.

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Законодательная база

Указ Президента от 27.05.2022 № 322 ввел временные правила, по которым резиденты страны, российские города и регионы будут исполнять обязательства за использование результатов интеллектуальной деятельности (РИД).

В отношении кого действуют новые правила?

Рассчитываться по-новому нужно, если владелец исключительных прав на РИД:

  • иностранная компания или физлицо, связанные с недружественными странами из распоряжения Правительства от 05.03.2022 № 430-р (например, регистрация, гражданство, бизнес и т.д.);
  • лицо, контролируемое недружественным государством вне зависимости от географии регистрации или ведения бизнеса (исключение — лицо, контролируемое российским бенефициаром через лица из недружественных стран или подавшее соответствующий отчет о контроле);
  • компания или физлицо, поддержавшее антироссийские санкции или призывавшее к ним;
  • компания, ушедшая с российского рынка после 23.02.2022.
  • лицо, запретившая использовать результаты ее интеллектуальной деятельности отдельным российским компаниям и гражданам и в целом на территории России после 23.02.2022 года;
  • лицо, распространявшее фейки о российских вооруженных силах и российских госорганах, расположенных за границей;
  • лица, оскорбляющие в интернете человеческое достоинство, нравственность, общество, государство, призывающее к неуважению государственной символики России и органам госвласти.

Временные правила не распространяются на:

  1. поставки лекарств, медицинских изделий, продуктов питания, промышленной и сельхозпродукции;
  2. услуги связи;
  3. использование программного обеспечения;
  4. личное использование результатов интеллектуальной деятельности физлицом, если сумма платежа максимум 100 тыс. рублей или валютный эквивалент этой суммы;
  5. правообладателей, добросовестно исполняющих обязательства.

Как исполнять обязательства по временным правилам?

Во-первых, из СМИ или на официальных сайтах ведомств нужно узнать, какие правообладатели совершали недружественные действия в отношении России.

Во-вторых, если неблагонадежность правообладателя в отношении России подтвердится, российский пользователь иностранных РИД открывает специальный рублевый счет типа «О» на имя правообладателя. Сделать это можно без его присутствия. Банк сообщит правообладателю о наличии спецсчета и его реквизиты, если в банке есть его контакты

На этот счет будут поступать деньги за использование РИД, минуя такие счета переводить деньги иностранным правообладателям запрещено.

На счет «О» также нужно перечислять деньги:

  • которые нужно было перевести правообладателю до 27.05.2022, но срок не был соблюден;
  • по договорам на использование на платной основе российским должником РИД, исключительные права на которые принадлежат правообладателю.

Правообладатель может дать согласие на расчеты через спецсчет. Но если таковое не получено, то и российский должник не считается нарушителем срока платежа. Пени, штрафы и другие меры к нему применять не разрешается.

Кроме того, стороны вправе обратиться в Правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ с просьбой выдать разрешение перевести деньги со счета «О» на банковский или иной счет правообладателя. Без разрешения перевести деньги со счета типа «О» нельзя.

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