Цитата дня. Про всё в порядке

Премьер приехал на заседание Правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и там пообщался с вице-премьером Дмитрием Григоренко. Тот рассказал про сервис, с помощью которого предприниматели могут пожаловаться на нарушение их прав и временных мораториев на плановые проверки:

«Для нас жалобы — это оперативная обратная связь от бизнеса: насколько качественно работает мораторий. И в конце обращу внимание, что на сегодняшний день, наверное, самый простой и быстрый путь защитить свои права — это действительно сервис подачи жалоб на портале госуслуг».

На это Мишустин ответил:

«Может, у них всё в порядке, поэтому необязательно призывать подать жалобу, у разных предпринимателей по-разному».

Как у вас, коллеги? «Всё в порядке» или «по-разному»?