Двойное налогообложение: как его определить и избежать?

Что это такое?

Обычно проверяющие через формальный подход к толкованию определенных норм Налогового кодекса сознательно допускают доначисление разных видов налогов, взимание которых

Также часто практикуется отказ в возврате уже уплаченного налога при вменении обязанности уплатить другой его вид, противоречащий первому (например, налог по УСН и НДС).

Как к этому относится закон?

Прямого запрета на двойное налогообложение в НК нет (за исключением статьи 232 , которая относится к международному налогообложению). Однако в защиту налогоплательщиков выступает п. 3 статьи 3 НК , согласно которому налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными.

В ситуации с двойным налогообложением это означает, что налоговой запрещено доначислять и отказывать в возврате уже уплаченных тех видов налогов, взимание которых не соответствует реальным гражданско-правовым отношениям или статусу налогоплательщика.

Благо, что суды, в отличие от налоговиков, повсеместно применяют этот пункт и стараются защитить бизнес от необоснованных поборов. Приведем несколько примеров.

В последнее время актуальными стали вопросы возврата уже уплаченного налога по УСН компаниями — участниками схемы «дробления бизнеса».

Двойное налогообложение здесь заключается в одновременной уплате двух взаимоисключающих видов налогов, налога по УСН и НДС.

При этом в большинстве случаев проверяющие ведут признание откровенного несоответствия. По их логике, налогоплательщик — участник схемы «дробления бизнеса» одновременно является:

частью единого производственного процесса организатора схемы (с его показателей этот организатор платит НДС и налог на прибыль);

вполне самостоятельной организацией, которая правомерно исчислила и уплатила налог по УСН.

К счастью, суды начали исправлять подобные ошибки и вырабатыватьизлишне уплаченного налога по УСН и исключения двойного налогообложения.

Ключевым обстоятельством является наличие или отсутствие умысла при организации противоправной схемы. Первое будет означать, что уплата налога по УСН участниками схемы была частью ее реализации и не направлена на реальное исполнение налоговых обязательств. Следовательно, оснований для возврата такого якобы излишне уплаченного налога нет.

Другой способ актуален для ИП на ПСН, когда организация занимается розничной торговлей. Здесь налоговики исходят изв цене товара. При этом в случае, если проверяющие приходят к выводу о том, что налогоплательщик должен применять ЕНВД вместо ОСН, они не снимают с него обязанности уплаты уже выделенного НДС.

Такая формальная логика признана судами (например, постановление Конституционного суда от 03.06.2014 N 17-П) неправильной с указанием на то, что уплата НДС необходима для последующего применения вычета по нему покупателю, чего не может сделать потребитель — физическое лицо.

Вывод

Налоговики, когда им будет выгодно, станут формально относится к положениям НК, не стоит ждать от них понимания ситуации налогоплательщика. В таком случае стоит точно понимать, в чем заключается такой формальный подход и почему он является неправильным (каким нормам или выводам судебной практики противоречит).