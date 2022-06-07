Четырехдневная рабочая неделя — кому подходит?

Во время пандемии всех, кого только возможно, перевели на удаленку. И, конечно, в таком случае сложно говорить о четырехдневной рабочей неделе.

Есть и более очевидные причины: например, в компании регулярно бывают скидки и повышенный спрос. Бывает много каких-то срочных дел или вопросы у подчиненных. Понятно, что руководству в этом случае невозможно предположить график 4/3, потому что все равно придется работать в выходные.

А очень многие заводы в России работали в пандемию. На удаленку полностью никто не уходил.

Поэтому точно можно сказать, что 4-дневная рабочая неделя — это хорошая идея, но вряд ли для онлайн-проектов, особенно для стартапов.

Более конкретный приммер: в нашей компании график 5/2 или 6/1, когда меньше количество часов в день. Но у менджеров есть возможность выбора графика. Если кому-то было бы комфортнее работать в графике 4/3, например, по 10 часов в день, то мы бы пошли навстречу. Просто в данный момент такой необходимости нет, всех все устраивает. Мы постоянно проводим опросы, на график никто не жалуется.

Все хотят отдыхать в субботу и в воскресенье. Однако всех поставить в график 4/3 с понедельника по четверг мы не можем. Поэтому приходится меняться постоянно.

4-дневная рабочая неделя, возможно, приемлема для офисных сотрудников. Или на заводе, но не с понедельника по четверг, а в графике 2/2 или сутки через трое.

Если, например, ваши сотрудники будут работать 4 дня в неделю, то придется требовать немного больше, чем обычно. Лучше позволить сотруднику работать в обычном режиме, но стимулировать его премиями, бонусами, обучением от руководства. И быть постоянно на связи, чтобы не бросать человека в свободное плавание.

Поэтому эффективнее стимулировать какими-то другими способами, не 4-дневной рабочей неделей.

Кроме того, 8 часов подряд быть эффективным сложно, поэтому можно предложить сотрудникам работать по 6 часов в день, либо 8 часов с разбивкой: 4 часа утром и 4 часа вечером. Наши сотрудники самостоятельно распределяют часы работы, мы каждую неделю составляем график. То есть каждый ставит себе удобные часы работы, а руководство смотрит, насколько все сходится и не пересекается.

Так работники учатся самостоятельности и уступают друг другу по графику какие-то дни или часы, и эффективность работы не снижается.