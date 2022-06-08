Когда за неприменение ККТ последуют санкции? Обзор письма ФНС

Общеизвестно, что, рассчитываясь с покупателем, в большинстве случаев необходимо применять ККТ, выдав кассовый чек (можно заменить выдачей БСО) в бумажной форме или в цифровой — при условии, что у продавца имеется номер телефона или е-мейл, сообщенный покупателем.

Отметим, что у продавца нет права потребовать представления данных для отправки электронного чека или оставить без внимания требование покупателя выдать ему классический, бумажный чек.

Однако, если покупатель против «цифровизации» ничего не имеет, то необходимо заполучать как номер телефона, так и адреса е-мейла — чаще всего это делается при оформлении покупки заранее (резерв товара, или поставка «под заказ»).

Какое письмо смотреть

Речь про письмо ФНС №АБ-3-20/2677@ от 24.03.2022/

Если пользователь не выдал чек ККТ

В случае если чек не был выдан по вине владельца ККТ (т. е. в невыдаче кассового чека виноват продавец), то санкции последуют по ч. 4 ст. 14.5 КоАП. Если контролеры решили не ограничиваться предупреждениями, то санкции следующие:

1 500 — 3 000 руб . — для должностных лиц;

. — для должностных лиц; 5 000 — 10 000 руб . — для юридических лиц.

Отметим момент с кассовой лентой. Понятно, что в нынешних условиях кассовая лента может отсутствовать по объективным причинам (дефицит). Налоговики пообещали не штрафовать, если чек не выбит по этой причине. Главное, чтобы на ККТ расчет был зафиксирован.

Покупателю нужен только цифровой чек

Это право покупателя — попросить отправлять ему чек по мейлу или на мобильный телефон. Если покупатель просит именно цифровой чек или БСО, и ему не нужен бумажный чек, то обязанность по выдаче ККТ будет считаться исполненной в тот самый момент, когда он будет отправлен на мобильный или на мейл.

Разумеется, в данном случае санкций не последует, обязанность-то исполнена.

Покупателю нужны оба чека

Покупатель вправе потребовать получить оба чека — и традиционный, и цифровой, — и продавцу придется уважить его просьбу. Единственное обстоятельство, которое может этому препятствовать: покупатель не представил электронного адреса или номера для отправки ДО момента проведения расчета.

Если продавец не сформировал чек, не выдал бумажный чек, то, скорее всего, последует ответственность по ч. 6 ст. 14.5 КоАП — предупреждение или:

2 000 руб . штрафа — для должностных лиц;

. штрафа — для должностных лиц; 10 000 руб. — для юридических лиц.

Не стоит думать, что достаточно сформировать, да не выдать. Налоговики особо подчеркивают: если организация или ИП сформировали документ, подтверждающий факт расчета, но не выдали бумажный чек — несмотря на то, что покупатель просил выдать, — то и это является нарушением и влечет за собой ответственность по ч. 6 ст. 14.5 КоАП (письмо ФНС от 24 марта 2022 № АБ-3-20/2677).