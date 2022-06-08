Цитата дня. Про веру в судебную практику

Вот что сказал Максут Шадаев о проблемах поставок импортного оборудования:

«Мы ранее выпустили письмо с разъяснением для заказчиков, что они в праве обращаться в суд, чтобы принудить исполнителя к выполнению своих обязательств или взыскать штрафные санкции. И я верю в судебную практику, потому что пока нет прецедентов, где незаслуженно пострадал интегратор или поставщик в связи с тем, что иностранные компании уходят. Обращаюсь к коллегам: если такие риски вы чувствуете, пишите в Минцифры».

Что скажете, коллеги? Сталкивались уже с таким?