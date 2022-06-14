Отчет о движении денежных средств физлица по счету за рубежом: как сдавать и кому

Кто сдает отчет о движении денежных средств

Если в целях валютного регулирования человек считается резидентом РФ и у него имеется счет или вклад в иностранном банке либо он планирует открыть его, то это лицо обязано направить налоговикам (ч. 2, 7, 8 ст. 12, ч. 10 ст. 28 Закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ):

уведомление об открытии либо закрытии такого счета или вклада; уведомление об изменении реквизитов счета или вклада; уведомление о наличии такого счета, открытого в соответствии с полученным до вступления в силу закона № 173-ФЗ разрешением, действие которого прекратилось; отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов по счету или вкладу, открытому за рубежом, и о переводах средств без открытия счета.

Отчеты предоставляются по счетам или вкладам, отрытым как в заграничных банках, так и в иностранных организациях финансового рынка, помимо банков (ст. 12 закона № 173-ФЗ).

Напомним, что среди физлиц резидентами РФ являются (пп. «а», «б» п. 6 ч. 1 ст. 1 закона № 173-ФЗ):

граждане нашей страны;

постоянно проживающие в РФ на основании вида на жительство иностранцы и лица без гражданства.

Необходимо с 2021 года отчитываться не только о движении денежных средств по иностранным счетам, но и о переводах средств с использованием заграничных электронных кошельков. Подать такой отчет необходимо, если общая сумма средств, зачисленных на кошелек, за год превысит сумму, эквивалентную в денежном выражении 600 тыс. рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 тыс. рублям.

О движении денежных средств и финансовых активов по своему заграничному счету не нужно отчитываться, если банк или иная финансовая организация, где он открыт, расположены на территории страны — члена ЕАЭС и общая сумма зачисленных или списанных денежных средств не превышает 600 тыс. рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте.

Указанные выше обязанности не распространяются также на владельцев счетов или вкладов, открытых в расположенных за пределами нашей страны филиалах российских банков (п. 8 ч. 1 ст. 1, ч. 9 ст. 12 закона № 173-ФЗ).

Требования не действуют и на физлиц — резидентов РФ, срок пребывания которых за границей в течение календарного года составит более 183 дней (ч. 8 ст. 12 закона № 173-ФЗ).

Срок сдачи отчета о движении денежных средств в 2022 году

Отчеты о движении средств подаются по общему правилу ежегодно в срок до 1 июня года, следующего за отчетным. Однако за 2021 год Кабмином срок сдачи продлен — отчет должен быть направлен до 1 декабря 2022 года (п. 2 постановления от 28.05.2022 № 977).

В случае закрытия счета или вклада в отчетном году действует иной порядок. Документ подается в ФНС за период с начала отчетного года или с даты открытия счета (вклада) в отчетном году по дату закрытия счета (вклада) включительно вместе с уведомлением о закрытии счета (вклада) не позднее одного месяца со дня закрытия.

Форма отчета о движении средств

Форма отчета для резидента и правила его представления установлены постановлением Кабмина от 12.12.2015 № 1365. Сейчас действует его редакция от 27.09.2021.

Обязанность подать отчет будет считаться выполненной, если он передан фискалам в полном объеме и в установленный срок (п. 10 правил).

Отчет может быть подан:

лично в бумажном варианте; через оператора электронного документооборота по ТКС; через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС РФ; по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Отчет, подаваемый через личный кабинет на сайте налоговиков, должен быть подписан усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной электронной подписью. А документ, передаваемый через оператора электронного документооборота, — только усиленной квалифицированной электронной подписью.

Отчет в бумажном варианте может быть подан нарочно в двух экземплярах, один из которых с отметкой налоговиков о принятии возвратят физлицу (ч. 1 ст. 17.1 Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ, пп. 5, 6 правил).

Как заполнить отчет о движении денежных средств

В отношении всех счетов и вкладов, открытых в банках и иных организациях финансового рынка за границей, а также в отношении всех электронных средств платежа физлицом подается один отчет. В его состав вместе с листом № 1 включаются другие листы (абз. 2–6 п. 3 правил):

листы № 2 и 3 — при подаче сведений по счетам или вкладам, на которых учитываются денежные средства;

— при подаче сведений по счетам или вкладам, на которых учитываются денежные средства; листы № 2 и 4 — при подаче сведений по счетам или вкладам, на которых учитываются иные финансовые активы;

— при подаче сведений по счетам или вкладам, на которых учитываются иные финансовые активы; листы № 2 — 4 — при подаче сведений по счетам или вкладам, на которых учитываются денежные средства и иные финансовые активы;

— при подаче сведений по счетам или вкладам, на которых учитываются денежные средства и иные финансовые активы; листы № 5 и 6 — при подаче сведений по электронным средствам платежа.

Указанные листы документа должны быть заполнены соответственно по каждому счету, вкладу или электронному средству платежа.

Число записей на листах № 3 и 4 производится по числу валют счета (вклада) или валют стоимостного выражения учитываемых финансовых активов. В свою очередь, число записей на листе № 6 отчета должно соответствовать числу валют денежных средств электронного средства платежа (абз. 8, 9 п. 3 правил).

При отсутствии в отчетном году движения средств и иных финансовых активов по счету (вкладу), а также переводов денег с использованием электронного средства платежа в соответствующих графах листов № 3, 4 и 6 ставится ноль (абз. 10, 11 п. 3 правил).

В составе отчета направляются только заполненные листы. После заполнения и комплектования отчета нужно проставить сквозную нумерацию заполненных и представляемых страниц в поле «Стр.» отчета (абз. 12, 13 п. 3 правил).

Рассмотрим порядок заполнения документа отдельно по каждому листу.

На первом листе отчета, который является титульным, указывается общая информация об отчете и резиденте. В соответствующие поля заносится следующая информация:

ИНН «физика»;

код налогового органа, в который подается отчет;

номер корректировки отчета (0 — первичный документ, 1, 2, 3 и так далее — уточненный);

фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим личность;

дата рождения;

сведения о документе, удостоверяющем личность, включающие вид документа (указывается код, соответствующий такому документу. Например, для паспорта гражданина РФ — 21), дату его выдачи, серию и номер, данные об органе, выдавшем такой документ (в том числе код подразделения);

номер контактного телефона.

В конце данного листа необходимо поставить дату, а также подтвердить подписью достоверность и полноту указанных в отчете сведений. Если их подтверждает предъявитель отчета, в отдельном поле ставится цифра 1, если это делает представитель, — цифра 2. Во втором случае указываются соответствующие данные представителя.

На втором листе отчета указывается период, за который он представляется, а также следующие сведения о счете или вкладе:

в отдельном поле ставится цифра 1, указывающая на открытие счета (вклада) именно в банке, а не в иной организации финансового рынка;

наименование банка латинскими буквами;

полный адрес латинскими буквами;

SWIFT-код или БИК;

номер налогоплательщика или его аналог, присвоенный уполномоченным органом в иностранном государстве, налоговым резидентом которого является банк;

цифровой код страны банка по ОКСМ;

номер счета (цифры и буквы указываются в латинской транскрипции), а также признак использования счета (вклада) — личное или общее (совместное). Во втором случае указывается также число совладельцев счета (вклада);

даты открытия и закрытия счета (вклада);

данные о разрешении Банка России, на основании которого открыт счет в зарубежном банке, если счет открыт на основании такого разрешения ЦБ.

На третьем листе отчета прописываются сведения о движении денежных средств по счету или вкладу в зарубежном банке:

цифровой код валюты счета по ОКВ;

сведения о движении денежных средств по счету (вкладу): остаток средств на начало отчетного года, сумма зачисленных за отчетный год средств, сумма списанных за отчетный год средств и остаток средств на конец отчетного года. Суммы указываются в тысячах единиц валюты.

На четвертом листе отчета отражают сведения о стоимости и видах иных финансовых активов:

цифровой код используемой валюты для стоимостной оценки иных финансовых активов в денежном эквиваленте по ОКВ;

сведения о стоимости таких активов (в тысячах единиц валюты) на начало и конец отчетного года, а также стоимости зачисленных и списанных за отчетный год активов;

вид иных финансовых активов. Указывается значение «1» в случае соответствия иного финансового актива или «0» при несоответствии.

На пятом листе отчета указывается период отчетности, а также следующие сведения об электронном средстве платежа, предоставленном иностранным поставщиком платежных услуг в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета:

вид поставщика и его наименование латинскими буквами;

SWIFT-код или БИК, в случае если электронное средство платежа предоставлено банком. Может заполняться при наличии SWIFT-кода или БИК у иной организации финансового рынка;

номер налогоплательщика или его аналог, присвоенный уполномоченным органом в иностранном государстве, налоговым резидентом которого является поставщик;

полный адрес латинскими буквами;

цифровой код государства — поставщика по ОКСМ;

идентификатор электронного средства платежа, предоставленного поставщиком (цифры и буквы в латинской транскрипции);

признак личного (совместного) использования электронного средства платежа (соответственно, ставится «1» или «2»);

даты предоставления и прекращения права использования электронного средства платежа.

На шестом листе отчета отражаются следующие сведения о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг: