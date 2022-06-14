С 2023 года фиксированные взносы ИП будут по-новому пересчитывать в пенсионные баллы

Что случилось

Госдума в первом чтении приняла законопроекты, которые связаны с объединением ПФР и ФСС с 2023 года.

В числе поправок — изменения в НК, закон о персучете № 27-ФЗ, закон об обязательном пенсионном страховании № 167-ФЗ и закон о пенсиях № 400-ФЗ.

Вот эти законопроекты:

О том, как взносы за работников будут пересчитывать в пенсионные баллы в 2023 году — читайте тут.

В этом материале разберем, как будут зачислять фиксированные взносы ИП на индивидуальный лицевой счет в ПФР.