С 2023 года фиксированные взносы ИП будут по-новому пересчитывать в пенсионные баллы

Что случилось
Госдума в первом чтении приняла законопроекты, которые связаны с объединением ПФР и ФСС с 2023 года.
В числе поправок — изменения в НК, закон о персучете № 27-ФЗ, закон об обязательном пенсионном страховании № 167-ФЗ и закон о пенсиях № 400-ФЗ.
Вот эти законопроекты:
О том, как взносы за работников будут пересчитывать в пенсионные баллы в 2023 году — читайте тут.
В этом материале разберем, как будут зачислять фиксированные взносы ИП на индивидуальный лицевой счет в ПФР.
Единый тариф для ИП
Отражение взносов на ИЛС
Пересчет взносов в баллы
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