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Как ИП рассчитать фиксированные взносы за неполный год

Все ИП, кроме тех, что применяют НПД и АУСН, обязаны уплачивать в бюджет фиксированные страховые взносы. Их годовой размер определен законодателем и прописан в НК. Но что делать, если ИП зарегистрировался или, наоборот, снялся с учета в середине года?

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
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