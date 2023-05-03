Как ИП рассчитать фиксированные взносы за неполный год

Все ИП, кроме тех, что применяют НПД и АУСН, обязаны уплачивать в бюджет фиксированные страховые взносы. Их годовой размер определен законодателем и прописан в НК. Но что делать, если ИП зарегистрировался или, наоборот, снялся с учета в середине года?