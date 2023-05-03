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- Как ИП рассчитать фиксированные взносы за неполный год
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Как ИП рассчитать фиксированные взносы за неполный год
Все ИП, кроме тех, что применяют НПД и АУСН, обязаны уплачивать в бюджет фиксированные страховые взносы. Их годовой размер определен законодателем и прописан в НК. Но что делать, если ИП зарегистрировался или, наоборот, снялся с учета в середине года?
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