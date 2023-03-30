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Как ИП принять на работу сотрудника: пошаговая инструкция
ИП – это не всегда деятельность одного предпринимателя. Часто за ним стоит целая команда. Рассказываем пошагово, как соблюсти процедуру и оформить правильно все этапы трудоустройства.
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