Кредитование

Правительство определило правила льготного кредитования медиакомпаний. Обзор постановления

Рассказываем, каким требованиям должны отвечать заемщики, на каких условиях выдаются льготные кредитные средства.

Версия для печати

Кабмин определился с правилами льготного кредитования медиаотрасли.

Правила определяют процедуру получения кредитов организациями, из категории системообразующих, оперирующие в сферах связи и информации, а равно организациями, входящими в группу(ы) подобных юридических лиц.

Какой документ смотреть

Речь про Постановление Правительства России от 27.05.2022 № 954

Портрет идеального заемщика

Как уже было сказано, это системообразующая организация из медиасферы (или юридическое лицо, входящее в группу лиц такой организации). Имеет ли организация отношение к системообразующим из медиасферы – определяется достаточно просто, обращением к перечню, приведенному в письме Минэкономразвития РФ от 23 марта 2020 г. No 8952-РМ/Д18и. Приложением к утвержденным Правилам является перечень кодов ОКВЭД2, которым должны соответствовать коды основного вида деятельности претендента на кредит.

Это лишь одно из требований, а вот и другие (п. 8 Правил):

  • статус налогового резидента России;
  • организация не имеет отношения к малому или среднему бизнесу (это и понятно, системообразующая организация вряд ли может относиться к сфере МСБ);
  • нормальное состояние бизнеса, т.е. отсутствие запущенных процессов реорганизации (исключая присоединение или преобразование, с сохранением системообразующего статуса), заморозки деятельности, ликвидации, банкротства;
  • отсутствие у руководителя места в реестре дисквалифицированных;
  • отсутствие проблем с кредитами, чистая кредитная история, т.е. как минимум отсутствие длительных (более 90 календарных дней) просрочек по платежам в рамках иных кредитных договоров, по поручительству, по банковским гарантиям и т.п.;
  • отсутствие крупных налоговых долгов и долгов по прочим обязательным платежам (не более 500 тыс. руб.) по состоянию не ранее чем за 60 календарных дней до даты подписания кредитного договора.

Льготный кредит не получит иностранная медиакомпания, а также та, у которой более 50% уставного капитала принадлежит иностранной организации, зарегистрированной в офшоре. (Интересно, что упоминания о недружественных государствах в Правилах нет).

Необходимым условием является также сохранение численности: не менее 85% от среднесписочной по состоянию на первое число месяца, который непосредственно предшествовал дате подписания, и на весь срок действия кредитного договора. не

Каждый месяц в подтверждение в банк представляются:

  • подтверждающее письмо в произвольной форме – до 1-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;
  • форма СЗВ-М – до 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

Помимо этих документов надо будет представлять справочную информацию о депозитах и других финансовых инструментах, об изменении и открытии новых депозитных счетов. Актуальная информация такого плана представляется в Минцифры ежеквартально (п. 7 Правил).

Размер и ставка

Льготные кредиты выдаются по ставке более 11% годовых, размер – не более 10 млрд руб.

Для группы лиц, т.е. самой системообразующей организации и заемщиков-юридических лиц:

  • учрежденных в соответствии с российским законодательством;
  • входящим в группу лиц системообразующей организации (ст. 9 Федерального закона от 26 июня 2006 г. No 135-ФЗ «О защите конкуренции»

максимальная сумма составляет 30 млрд руб. 

Условия получения льготного кредита

Кредит целевой, т.е. может быть использован лишь для оплаты расходов по операционной деятельности (и авансов тоже). Пункт 2 Правил прямо называет операции, на которые нельзя пустить кредитные средства:

  • стимулирующие выплаты из прибыли и (или) не входящие в ФОТ;
  • оплата непрофильных (т.е. не имеющих производственной направленности) транспортных расходов;
  • дивидендные выплаты;
  • налоговые и иные обязательные платежи, сроки оплаты которых не наступили, или не предусмотрена отсрочка по платежам;
  • затраты на аренду непрофильного оборудования и помещений, т.е. прямо не задействованного в основной деятельности. Нельзя также потратить льготный кредит на ТО «непрофильного» оборудования;
  • вложения в депозиты, иные финансовые инструменты;
  • оплата ресурсов – топлива и энергии, - которые не связаны с основной деятельностью;
  • покупка векселей, эмиссионных ценных бумаг, акций на вторичном рынке;
  • вложение в уставные капиталы иных юридических лиц;
  • пополнение расчетного счета в другом банке;
  • непрофильные валютные операции.

Условия льготных кредитов

Согласно п. 6 Правил, заявки можно подавать с 29-го мая 2022 г., льготная ставка фиксируется на весь период действия, который в любом случае не превысит 36-ти месяцев. Не взимаются сборы, комиссии и т.п. за исключением:

  • платы за резервирование кредитной линии (вносится за остаток лимита, который заемщик не использовал);
  • штрафных санкций за нарушение или неисполнение договорных условий.

Также отметим, что в течение действия договора запрещено распределение прибыли, в т.ч. дивидендные выплаты. Исключения могут иметь место лишь по решению российского правительства.

Гость, в бухучете и налогах много изменений! Смотрите как все учесть и работать без ошибок.

Успейте узнать все изменения пока не пришло время сдавать полугодвую отчетность, оставьте заявку на курс «Актуальные изменения в работе бухгалтера — 2022»

Новое в работе бухгалтера за 2022 год. Единый налоговые платеж, АУСН, Новый РСВ с 1 кв. 2022. Полную программу смотрите здесь.

Старт курса 15 июня. Мест осталось мало всего 54 из 60, записывайтесь скорее со скидкой 20%

Подробнее о курсе

 

Больничные

❗❗❗ Получить данные из ПФР для больничного не получится. Берегите справку 182н, если она у вас есть

Раньше работодатель по просьбе работника мог направить в ПФР запрос на получении справки о зарплате за 2 года для расчета больничного. Но теперь такие запросы отменили. Где теперь работнику и его работодателю брать данные, непонятно.

Повышение квалификации

Кредитование

Наконец можно будет запретить выдавать себе кредиты и займы. Это хорошо или плохо?

Некоторое время назад подобная тема уже обсуждалась, и вот появилась конкретика. ЦБ уже подготовил предложения по введению возможности запретить выдавать себе кредиты и займы. Подготовленные поправки в законодательство проходят межведомственное согласование.

Наконец можно будет запретить выдавать себе кредиты и займы. Это хорошо или плохо?
Ипотека

Что можно, а что нельзя делать с ипотечной квартирой

Есть мнение (и оно довольно широко распространено среди нашего населения), будто бы ипотечная квартира принадлежит банку — и до тех пор, пока кредит не будет полностью выплачен, с таким жильем ничего нельзя делать. Но на самом деле это вовсе не так: даже при том, что гражданин взял в банке кредит на покупку квартиры, именно он является ее собственником.

Что можно, а что нельзя делать с ипотечной квартирой

Мероприятия

Разместить

Бардак - дело тонкое!

Открытый и потенциальный (скрытый) бардак. Когда и откуда можно ждать подвоха и чем это может грозить бизнесу и вам.

Бардак - дело тонкое!
Автоматизация учета

Что нужно знать про работу компьютеров, прежде чем запускать автоматизацию бизнеса

В рассказе Рэя Брэдбери «И грянул гром» герой попадает в далекое прошлое и, случайно наступив на бабочку, становится причиной глобального изменения хода истории. Для человеческого мира это фантастика, но компьютеры живут именно по таким законам.

Что нужно знать про работу компьютеров, прежде чем запускать автоматизацию бизнеса

Бизнес автоматизировали, а порядок не наступил. Почему?

Компьютерная база данных и автоматизированные процессы – это всего лишь инструменты, такие же как молоток, дрель или веник. Они будут делать только то, для чего их использует человек. И поэтому ему неплохо бы научиться ими пользоваться и не путать, чем забивать гвозди, чем сверлить отверстия, а чем подметать пол.