Правительство определило правила льготного кредитования медиакомпаний. Обзор постановления

Кабмин определился с правилами льготного кредитования медиаотрасли.

Правила определяют процедуру получения кредитов организациями, из категории системообразующих, оперирующие в сферах связи и информации, а равно организациями, входящими в группу(ы) подобных юридических лиц.

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Речь про Постановление Правительства России от 27.05.2022 № 954.

Портрет идеального заемщика

Как уже было сказано, это системообразующая организация из медиасферы (или юридическое лицо, входящее в группу лиц такой организации). Имеет ли организация отношение к системообразующим из медиасферы – определяется достаточно просто, обращением к перечню, приведенному в письме Минэкономразвития РФ от 23 марта 2020 г. No 8952-РМ/Д18и. Приложением к утвержденным Правилам является перечень кодов ОКВЭД2, которым должны соответствовать коды основного вида деятельности претендента на кредит.

Это лишь одно из требований, а вот и другие (п. 8 Правил):

статус налогового резидента России;

организация не имеет отношения к малому или среднему бизнесу (это и понятно, системообразующая организация вряд ли может относиться к сфере МСБ);

нормальное состояние бизнеса, т.е. отсутствие запущенных процессов реорганизации (исключая присоединение или преобразование, с сохранением системообразующего статуса), заморозки деятельности, ликвидации, банкротства;

отсутствие у руководителя места в реестре дисквалифицированных;

отсутствие проблем с кредитами, чистая кредитная история, т.е. как минимум отсутствие длительных (более 90 календарных дней) просрочек по платежам в рамках иных кредитных договоров, по поручительству, по банковским гарантиям и т.п.;

отсутствие крупных налоговых долгов и долгов по прочим обязательным платежам (не более 500 тыс. руб.) по состоянию не ранее чем за 60 календарных дней до даты подписания кредитного договора.

Льготный кредит не получит иностранная медиакомпания, а также та, у которой более 50% уставного капитала принадлежит иностранной организации, зарегистрированной в офшоре. (Интересно, что упоминания о недружественных государствах в Правилах нет).

Необходимым условием является также сохранение численности: не менее 85% от среднесписочной по состоянию на первое число месяца, который непосредственно предшествовал дате подписания, и на весь срок действия кредитного договора. не

Каждый месяц в подтверждение в банк представляются:

подтверждающее письмо в произвольной форме – до 1-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

форма СЗВ-М – до 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

Помимо этих документов надо будет представлять справочную информацию о депозитах и других финансовых инструментах, об изменении и открытии новых депозитных счетов. Актуальная информация такого плана представляется в Минцифры ежеквартально (п. 7 Правил).

Размер и ставка

Льготные кредиты выдаются по ставке более 11% годовых, размер – не более 10 млрд руб.

Для группы лиц, т.е. самой системообразующей организации и заемщиков-юридических лиц:

учрежденных в соответствии с российским законодательством;

входящим в группу лиц системообразующей организации (ст. 9 Федерального закона от 26 июня 2006 г. No 135-ФЗ «О защите конкуренции»

максимальная сумма составляет 30 млрд руб.

Условия получения льготного кредита

Кредит целевой, т.е. может быть использован лишь для оплаты расходов по операционной деятельности (и авансов тоже). Пункт 2 Правил прямо называет операции, на которые нельзя пустить кредитные средства:

стимулирующие выплаты из прибыли и (или) не входящие в ФОТ;

оплата непрофильных (т.е. не имеющих производственной направленности) транспортных расходов;

дивидендные выплаты;

налоговые и иные обязательные платежи, сроки оплаты которых не наступили, или не предусмотрена отсрочка по платежам;

затраты на аренду непрофильного оборудования и помещений, т.е. прямо не задействованного в основной деятельности. Нельзя также потратить льготный кредит на ТО «непрофильного» оборудования;

вложения в депозиты, иные финансовые инструменты;

оплата ресурсов – топлива и энергии, - которые не связаны с основной деятельностью;

покупка векселей, эмиссионных ценных бумаг, акций на вторичном рынке;

вложение в уставные капиталы иных юридических лиц;

пополнение расчетного счета в другом банке;

непрофильные валютные операции.

Условия льготных кредитов

Согласно п. 6 Правил, заявки можно подавать с 29-го мая 2022 г., льготная ставка фиксируется на весь период действия, который в любом случае не превысит 36-ти месяцев. Не взимаются сборы, комиссии и т.п. за исключением:

платы за резервирование кредитной линии (вносится за остаток лимита, который заемщик не использовал);

штрафных санкций за нарушение или неисполнение договорных условий.

Также отметим, что в течение действия договора запрещено распределение прибыли, в т.ч. дивидендные выплаты. Исключения могут иметь место лишь по решению российского правительства.