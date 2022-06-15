Правительство определило правила льготного кредитования медиакомпаний. Обзор постановления

Кабмин определился с правилами льготного кредитования медиаотрасли.
Правила определяют процедуру получения кредитов организациями, из категории системообразующих, оперирующие в сферах связи и информации, а равно организациями, входящими в группу(ы) подобных юридических лиц.
Какой документ смотреть
Речь про Постановление Правительства России от 27.05.2022 № 954.
Портрет идеального заемщика
Как уже было сказано, это системообразующая организация из медиасферы (или юридическое лицо, входящее в группу лиц такой организации). Имеет ли организация отношение к системообразующим из медиасферы – определяется достаточно просто, обращением к перечню, приведенному в письме Минэкономразвития РФ от 23 марта 2020 г. No 8952-РМ/Д18и. Приложением к утвержденным Правилам является перечень кодов ОКВЭД2, которым должны соответствовать коды основного вида деятельности претендента на кредит.
Это лишь одно из требований, а вот и другие (п. 8 Правил):
- статус налогового резидента России;
- организация не имеет отношения к малому или среднему бизнесу (это и понятно, системообразующая организация вряд ли может относиться к сфере МСБ);
- нормальное состояние бизнеса, т.е. отсутствие запущенных процессов реорганизации (исключая присоединение или преобразование, с сохранением системообразующего статуса), заморозки деятельности, ликвидации, банкротства;
- отсутствие у руководителя места в реестре дисквалифицированных;
- отсутствие проблем с кредитами, чистая кредитная история, т.е. как минимум отсутствие длительных (более 90 календарных дней) просрочек по платежам в рамках иных кредитных договоров, по поручительству, по банковским гарантиям и т.п.;
- отсутствие крупных налоговых долгов и долгов по прочим обязательным платежам (не более 500 тыс. руб.) по состоянию не ранее чем за 60 календарных дней до даты подписания кредитного договора.
Льготный кредит не получит иностранная медиакомпания, а также та, у которой более 50% уставного капитала принадлежит иностранной организации, зарегистрированной в офшоре. (Интересно, что упоминания о недружественных государствах в Правилах нет).
Необходимым условием является также сохранение численности: не менее 85% от среднесписочной по состоянию на первое число месяца, который непосредственно предшествовал дате подписания, и на весь срок действия кредитного договора. не
Каждый месяц в подтверждение в банк представляются:
- подтверждающее письмо в произвольной форме – до 1-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;
- форма СЗВ-М – до 15-го числа месяца, следующего за отчетным.
Помимо этих документов надо будет представлять справочную информацию о депозитах и других финансовых инструментах, об изменении и открытии новых депозитных счетов. Актуальная информация такого плана представляется в Минцифры ежеквартально (п. 7 Правил).
Размер и ставка
Льготные кредиты выдаются по ставке более 11% годовых, размер – не более 10 млрд руб.
Для группы лиц, т.е. самой системообразующей организации и заемщиков-юридических лиц:
- учрежденных в соответствии с российским законодательством;
- входящим в группу лиц системообразующей организации (ст. 9 Федерального закона от 26 июня 2006 г. No 135-ФЗ «О защите конкуренции»
максимальная сумма составляет 30 млрд руб.
Условия получения льготного кредита
Кредит целевой, т.е. может быть использован лишь для оплаты расходов по операционной деятельности (и авансов тоже). Пункт 2 Правил прямо называет операции, на которые нельзя пустить кредитные средства:
- стимулирующие выплаты из прибыли и (или) не входящие в ФОТ;
- оплата непрофильных (т.е. не имеющих производственной направленности) транспортных расходов;
- дивидендные выплаты;
- налоговые и иные обязательные платежи, сроки оплаты которых не наступили, или не предусмотрена отсрочка по платежам;
- затраты на аренду непрофильного оборудования и помещений, т.е. прямо не задействованного в основной деятельности. Нельзя также потратить льготный кредит на ТО «непрофильного» оборудования;
- вложения в депозиты, иные финансовые инструменты;
- оплата ресурсов – топлива и энергии, - которые не связаны с основной деятельностью;
- покупка векселей, эмиссионных ценных бумаг, акций на вторичном рынке;
- вложение в уставные капиталы иных юридических лиц;
- пополнение расчетного счета в другом банке;
- непрофильные валютные операции.
Условия льготных кредитов
Согласно п. 6 Правил, заявки можно подавать с 29-го мая 2022 г., льготная ставка фиксируется на весь период действия, который в любом случае не превысит 36-ти месяцев. Не взимаются сборы, комиссии и т.п. за исключением:
- платы за резервирование кредитной линии (вносится за остаток лимита, который заемщик не использовал);
- штрафных санкций за нарушение или неисполнение договорных условий.
Также отметим, что в течение действия договора запрещено распределение прибыли, в т.ч. дивидендные выплаты. Исключения могут иметь место лишь по решению российского правительства.