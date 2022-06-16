Указали не того контрагента. Как правильно исправить счет-фактуру?

Ошибочный счет-фактуру нужно исправить, и это не то же самое, что составление корректировочного счета-фактуры.
Какие ошибки в счетах-фактурах не препятствуют вычету НДС
Какие ошибки в счете-фактуре не являются основанием для отказа в вычете НДС, выделенного в этом документе? Это ошибки, не препятствующие инспекторам в ходе налоговой проверки идентифицировать (абз. 2 п. 2 ст. 169 НК):
- продавца и покупателя товаров, работ, услуг или имущественных прав;
- наименование товаров, работ, услуг или имущественных прав;
- их стоимость;
- налоговую ставку;
- сумму НДС, предъявляемую покупателю.
Значит, если в счете-фактуре стоимость приобретенного товара и, соответственно, сумма НДС указаны неверно (в том числе с арифметическими и техническими ошибками) либо их показатели отсутствуют, то вычет по такому счету-фактуре не предоставляется.
То же и в случае, если в счете-фактуре на реализацию перепутали покупателя — на того, на кого нужно, счет-фактуру не выписали, а на того, на кого не нужно — выписали.
Как исправлять ошибку?
Почему не годится корректировочный счет-фактура
При предоставлении скидки на уже отгруженный товар или при его возврате ранее выставленный счет-фактуру корректируют. Для таких случаев Налоговым кодексом закреплено понятие «корректировка» и «корректировочный счет-фактура».
Корректировка — это изменение первоначальной стоимости, совершенное после отгрузки по обоюдному согласию поставщика и покупателя.
Корректировочный счет-фактура выставляется, когда изменяется стоимость отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав.
Изменение стоимости возможно в случаях:
- изменения цены (тарифа) после отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг);
- уточнения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав.
Перед составлением корректировочного счета-фактуры продавец должен уведомить покупателя об изменении стоимости или количества отгруженных товаров и получить от него документ, подтверждающий согласие и факт уведомления об изменении условий сделки.
Исправлять ошибки, выявленные в ранее составленных счетах-фактурах, с помощью корректировочных счетов-фактур нельзя. Это ошибки, когда в счет-фактуру попали сведения, отличающиеся от договорных. Например, указана не та цена товара или не тот контрагент. В этом случае в ранее выставленный счет-фактуру вносят исправления.
Как исправить счет-фактуру
Исправления вносятся путем составления новых счетов-фактур. Номер и дата составления первичного счета-фактуры (строка 1) в исправленный документ переносятся без изменений. При этом в строке 1а указываются порядковый номер исправления и дата исправления.
Остальные показатели отражаются в соответствии с Правилами заполнения счета-фактуры (раздел II приложения № 1 к Постановлению № 1137).
Исправлять счет-фактуру нужно, только если при его оформлении допущены ошибки, которые не позволяют налоговой инспекции при проверке идентифицировать продавца, покупателя, наименование и стоимость (работ, услуг), имущественных прав, налоговую ставку и сумму НДС.
Как регистрировать исправленный счет-фактуру
Исправления, вносимые в счет-фактуру, отражаются в книгах покупок и продаж покупателя и продавца. Для этого предусмотрены два способа.
- Счет-фактура исправлен в том же квартале, в котором составлен. В этом случае в соответствующей книге (покупок или продаж) нужно аннулировать запись о первоначальном экземпляре счета-фактуры, отразив ее с отрицательными значениями. Затем нужно внести запись об исправленном счете-фактуре.
- Счет-фактура исправлен по истечении квартала, в котором составлен. В этом случае продавец аннулирует первичный и регистрирует исправленный счет-фактуру в дополнительном листе книги продаж за тот квартал, в котором был составлен первичный документ.
Покупатель отражает аннулирование первичного счета-фактуры в дополнительном листе книги покупок за тот квартал, в котором он был зарегистрирован, при этом исправленный документ регистрируют в книге покупок по мере возникновения права на налоговый вычет.
Также нужно подготовить уточненные декларации. Продавец заполняет приложение 1 к разделу 9, а покупатель — приложение 1 к разделу 8 . Нужно будет сделать две записи:
- аннулирующую со старым счетом-фактурой;
- новую с новым счетом-фактурой.