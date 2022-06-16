Особенности регистрации товарных знаков для ИТ-компаний

Сфера ИТ-технологий — наиболее быстро развивающаяся и быстрорастущая. Новые программы пишутся ежедневно, на рынок поступает множество программных решений, которые имеют сходное назначение, решают одни и те же задачи.

Чтобы потребитель выбрал именно их решение, ИТ-компании постоянно модернизируют программные решения, добавляют новый функционал, упрощают взаимодействие пользователя с программой, увеличивают скорость работы программы и пр. Однако не только сама программа, но и ее внешний вид, название должны привлекать пользователя, расположить его к себе и побудить скачать/установить и использовать именно эту программу.

Чтобы выделить конкретный продукт или линейку продуктов среди аналогичной продукции, компании используют особые обозначения — товарные знаки.

Преимущества регистрации товарного знака

Товарный знак создается для:

облегчения поиска и выделения программных продуктов и услуг в сфере ИТ одних производителей от программных решений и ИТ- услуг других, повышения известности программной продукции, гарантированности определенного качества программных продуктов и ИТ-услуг, роста ценности ИТ-компании и расширения бизнеса (выдача лицензий, франшиз и пр.), защита от патентных троллей и недобросовестных конкурентов (только зарегистрированный товарный знак обеспечит должную защиту обозначения), и др.

Указанный выше список преимуществ наличия у ИТ-компании товарного знака не является исчерпывающим, однако и он уже в достаточной мере демонстрирует необходимость наличия такого средства индивидуализации для выхода на рынок и участия в борьбе за пользователя ИТ-технологий.

Виды товарных знаков

В зависимости от вида ИТ-решения будет различаться внешний вид обозначения.

Зарегистрировать можно следующие виды обозначений.

Словесные обозначения

Название программы или же доменное имя сайта.

свидетельство о международной регистрации № 1135413

свидетельство № 510465

Изобразительные обозначения

В том числе иконки приложений.

свидетельство № 222160

свидетельство № 245473

Комбинированные обозначения

Словесная часть плюс логотип.

свидетельство № 863117

свидетельство № 265882

Световой или изменяющийся товарный знак

Данные обозначения представляют собой световые сигналы (их комбинации), видеозаписи.

Так, компания «Майкрософт Корпорейшн» зарегистрировала световой товарный знак, представляющий собой движение световых бликов.

свидетельство № 345836

Компания «Яндекс» зарегистрировала изменяющийся товарный знака для своего сервиса: в знаке меняется цвет светофора в зависимости от загруженности на дорогах.

свидетельство № 526621

Цветовой товарный знак

Представляет собой цвет или сочетание цветов.

Так, для услуг по разработке программного обеспечения для нефтегазовой промышленности и энергетики зарегистрирован синий цвет Газпрома.

свидетельство № 561631

Данный перечень видов товарных знаков для ИТ-отрасли не является исчерпывающим, однако характеризует основные разновидности используемых ИТ-компаниями обозначений и помогут сориентироваться при создании собственного обозначения.

Требования к товарным знакам в сфере ИТ

Далеко не любое обозначение можно зарегистрировать в качестве товарного знака. Гражданский кодекс накладывает ряд ограничений, в том числе на включение в обозначение определенных элементов, их положение в товарном знаке (доминирующее или же второстепенное), охраноспособность (некоторые элементы должны быть доступны для использования любыми ИТ-компаниями) и т.п.

Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание:

Избегайте описательных элементов — это все то, что характеризует товар или услугу (вид, свойства, качество, назначение, место производства и т.п.) Описательные элементы могут быть включены в товарный знак только в качестве неохраняемых и только при условии, что не занимают в нем доминирующее положение.

Поэтому все что как-либо характеризует ваше программное обеспечение или ИТ-услугу необходимо стилизовать, убрать на задний план или исключить вообще.

Например, решение о регистрации получил товарный знак «AVITO.RU» (свидетельство № 556492), так как описательный элемент — в данном случае доменное имя «.ru» — не занимает доминирующее положение.

А вот данное обозначение «Service Soft» (заявка № 2011711381) получило отказ в регистрации, так как описательный элемент «service soft» находится в доминирующем положении.

В ИТ-сфере часто используются разнообразные сокращения CRM, B2B, ASP, DM, DNS и пр. Такие сокращения также являются неохраняемыми.

Как, например, в товарном знаке (свидетельство № 765746) элемент «b2b» включен в качестве неохраняемого элемента обозначения.

Более того, если ваше обозначение состоит только из одной буквы/цифры, либо нескольких согласных букв/цифр, включает простые геометрические фигуры и т. п.,то оно будет признано не обладающим различительной способностью.

По этой причине обозначение «B2B» (заявка № 2006721272, см. ниже) получило отказ в регистрации.

Для того, чтобы такое обозначение прошло регистрацию его нужно стилизовать (превратить в графическое).

Как, например, сделано в таком товарном знаке.

свидетельство № 654857

Или же доказать приобретенную различительную способность (т.е. когда в силу длительного, широкого и интенсивного использование обозначение стало хорошо узнаваемо среди потребителей ИТ-продукции, «закрепилось» за конкретным производителем).

Примером может служить товарный знак «МТС», который по существу представляет собой набор из трех согласных букв. Но в силу его активного использования и широкого распространения он приобрел эту различительную способность в глазах потребителя. Подтверждением тому является ряд зарегистрированных товарных знаков с доминирующей охраняемой буквенной частью «МТС»:

общеизвестный товарный знак № 120

свидетельство № 440363

свидетельство № 327459

Обозначение не должно имитировать или быть сходно с обозначением, которое хотя и не зарегистрировано, но активно используется другим лицом для однородной продукции.

Такая недобросовестная практика пресекается как Роспатентом, так и антимонопольными органами, следящими за соблюдением участниками правил честной конкурентной борьбы за потребителя, поэтому начинать свой выход на рынок с судебных разбирательств не самая лучшая идея.

Поэтому перед созданием собственного обозначения рекомендуем «пройтись по конкурентам» и оценить его на оригинальность. Монополия исключительного права на товарный знак достаточно широка и не допускает использования и регистрации не только полностью одинаковых товарных знаков, но также сходных до степени смешения.

В связи с чем придуманное вами обозначение не должно быть похоже на обозначение конкурента.

Так, например, получило отказ в регистрации обозначения...

заявка № 2020713930

ввиду того, что оно было признано сходным до степени смешения с товарными знаками

свидетельство № 702587

свидетельства №№ 671352, 531667, 287072

свидетельство № 695614

свидетельство № 448728

свидетельство о международной регистрации № 737450.

Для того, чтобы избежать отказа в регистрации по данному основанию следует предварительно, т. е. до подачи заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент, проверить его на сходство и тождество с уже существующими и ранее заявленными обозначениями.

Вы не обязаны, да и не можете знать абсолютно всех производителей в ИТ-сфере. Более того, некоторые товарные знаки так и не выходят в свет (например, компания решила заблаговременно зарегистрировать товарный знак, а бизнес-задумка по каким-либо причинам так и осталась нереализованной), некоторые же и вовсе регистрируются «патентными троллями» — недобросовестными участниками рынка, которые ничего не производят (т.е. обозначение в этом случае также фактически отсутствует на рынке), а только регистрируют товарные знаки с целью последующего предъявления исков к компаниям, использующим такие или сходные обозначения.

Обнаружив подобные препятствия до подачи заявки, у вас будет время внести изменения в свое обозначение, либо поменять его полностью. Также есть вариант договориться с правообладателем «старшего» товарного знака, заручившись у него согласием на регистрацию своего обозначения или же выкупив товарный знак (если обозначения тождественны, то регистрация товарного знака вообще не потребуется).

Перечисленное выше — далеко не полный перечень того, что следует учитывать при регистрации своего обозначения в качестве товарного знака. Для полноценной оценки ситуации следует обратиться к специалистам по регистрации товарных знаков. Грамотная составленная стратегия регистрации товарного знака и помощь специалиста позволит получить свидетельство на товарный знак максимально быстро.

Процедура регистрации товарного знака достаточно длительна и занимает в среднем от пяти до девяти месяцев (регламентированный максимальный срок составляет 18 месяцев 2 недели).

Однако есть ситуации, когда ждать невозможно (например, контрагенты или инвесторы просят предоставить свидетельство на товарный знак «еще вчера»). Для этого существует процедура ускоренной регистрации товарного знака.

Ускоренная регистрация товарного знака для ИТ-компаний

Данная процедура позволяет сократить срок регистрации товарного знака в среднем до 2-3х месяцев. Ускорение осуществляется за счет того, что вы заказываете в Роспатенте (ФИПС) полную платную проверку своего обозначения и подаете результаты проверки практически одновременно с заявкой на товарный знак, в связи с чем эксперт оперативно знакомиться с результатами проверки и направляет вам свое заключение по результатам экспертизы.

Плата за такое ускорение зависит от вида товарного знака:

94 400 — для словесных/изобразительных обозначений;

— для словесных/изобразительных обозначений; 188 800 — для комбинированных обозначений.

Для субъектов малого бизнеса такая сумму за ускорение может быть достаточно ощутимой, в то время как для крупных компаний такая стоимость более чем подъемна и позволит существенно сократить время на регистрацию товарного знака.

Вывод

Итак, существует большое разнообразие видов обозначений, стратегий и способов регистрации товарных знаков. Кроме того, программный продукт можно защитить и другими способами — получить патент на алгоритм программы, зарегистрировать авторское право на программу, получить патент на промышленный образец на интерфейс программы и пр.

Выбрать оптимальный путь защиты своего продукта самостоятельно не всегда просто. Как и в ИТ-компания, где разработкой программного продукта занимается целая команда профессионалов, работой по сопровождению защиты программного обеспечения занимается целая команда специалистов патентного бюро, которые занимаются не только непосредственного регистрацией товарных знаков, но и неймингом, дизайном логотипа, получением патентов и многим другим.