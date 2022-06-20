Лимит расчетов наличными средствами между ООО и ИП, и между ООО и ФЛ

Вопрос

ООО осуществляет продажу товаров. Клиентами ООО могут быть как ИП, так и ФЛ.

Может ли ООО при продаже товаров за наличный расчет заключить с клиентом один договор на поставку товара, в рамках которого отдельные поставки в пределах 100 тыс. руб. будут осуществляться на основании отдельных дополнительных соглашений? Есть ли разница между клиентом — ФЛ и клиентом — ИП?

Ответ

Между юридическим лицом и физическим лицом наличные расчеты осуществляются без ограничений.

Между юридическим лицом и ИП наличные расчеты могут осуществляться в пределах 100 тыс. руб. в рамках одного договора.

Если Организацией будут осуществляться наличные расчеты с ИП по одному договору на основании отдельных дополнительных соглашений, в рамках которых по отдельности расчеты не будут превышать 100 тыс. руб., а в целом по договору превысят 100 тыс. руб., то и у Организации, и у ИП существует риск привлечение к административной ответственности за нарушение требований об установленном пределе расчета наличными денежными средствами.

Аналогичный риск возможен и в случае оформления каждого расчета между Организацией и ИП отдельным договором, в котором содержатся схожие условия.

Наличные расчеты между Организацией и физическим лицом могут осуществляться без ограничений как в рамках одного договора, так и в рамках отдельных дополнительных соглашений.

Обоснование

В соответствии с пунктом 1 статьи 861 ГК расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами ( статья 140 ) без ограничения суммы или в безналичном порядке.

В силу пункта 2 статьи 861 ГК расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами.

Указаниями Банка России от 09.12.2019 № 5348-У утверждены Правила наличных расчетов (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 Правил наличные расчеты в валюте РФ, а также в иностранной валюте с соблюдением требований валютного законодательства РФ между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее — участники наличных расчетов), а также между участниками наличных расчетов и физическими лицами осуществляются за счет наличных денег, поступивших в кассу участника наличных расчетов с его банковского счета, за исключением случаев, указанных в настоящем пункте.

Из приведенной нормы можно сделать вывод о том, что в целях применения настоящих Правил в качестве «участников наличных расчетов» понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели. Расчеты между юридическим лицом и физическим лицом рассматриваются в качестве расчетов между участником наличных расчетов и физическим лицом.

В силу пункта 4 Правил наличные расчеты в валюте РФ и иностранной валюте между участниками наличных расчетов в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере,либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 тысячам рублей по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату проведения наличных расчетов (далее — предельный размер наличных расчетов).

Наличные расчеты производятся в размере, не превышающем предельного размера наличных расчетов, при исполнении гражданско-правовых обязательств, предусмотренных договором, заключенным между участниками наличных расчетов, и (или) вытекающих из него и исполняемых как в период действия договора, так и после окончания срока его действия.

Из приведенной нормы следует, что предельный размер наличных расчетов установлен в отношении наличных расчетов, осуществляемых между юридическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями. На физических лиц такое ограничение не распространяется.

В письме УФНС РФ по г. Москве от 10.06.2020 № 20-21/093682@ были сделаны выводы о том, что наличные расчеты в валюте РФ и иностранной валюте между участниками наличных расчетов и физическими лицами осуществляются без ограничения суммы.

На основании изложенного, можно сделать следующие выводы:

между юридическим лицом и физическим лицом наличные расчеты могут осуществляться без ограничений;

между юридическим лицом и ИП наличные расчеты могут осуществляться в пределах 100 тыс. руб. в рамках одного договора.

По вопросу осуществления расчетов в рамках одного договора в письме Банка РФ от 02.07.2002 № 85-Т, МНС от 01.07.2002 № 24-2-02/252 были даны следующие разъяснения:

«Предельный размер расчетов наличными деньгами относится к расчетам в рамках одного договора, заключенного между юридическими лицами. Расчеты наличными деньгами, осуществляемые между юридическими лицами по одному или нескольким денежным документам по одному договору, не могут превышать предельный размер расчетов наличными деньгами».

Таким образом, если в рамках одного договора, то сумма всех расчетов между юридическим лицом и ИП не должна превышать 100 тыс. руб.

Отметим, что существует противоречивая практика в отношении возможности проведения наличных расчетов в рамках нескольких договоров, имеющих схожие условия, в случае, когда в рамках одного договора сумма расчета не превышает 100 тыс. руб., а общая сумма по всем договорам превышает 100 тыс. руб.

Имеются решения, в которых судебные инстанции пришли к выводу о создании формального документооборота в виде нескольких договоров, которыми, по сути, была оформлена единая сделка на общую стоимость товаров, услуг. По этой причине судами был сделан вывод о том, что юридическими лицами был превышен предельный лимит расчетов:

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 18.03.2008 по делу № А28-9126/2007-60/18:

«...формальное подписание шести договоров займа по 100 000 рублей каждый не свидетельствует о действительной воле сторон на заключение и исполнение шести самостоятельных договоров; фактически стороны осуществили одну сделку на общую сумму 600 000 рублей, превысив тем самым установленный предельный размер расчетов наличными деньгами между юридическими лицами....

С учетом изложенного суды пришли к правильному выводу о том, что Инспекция правомерно привлекла Общество к административной ответственности по статье 15.1 КоАП РФ».

Постановление ФАС Поволжского округа от 03.12.2008 по делу № А72-3587/2008:

«Довод Общества о том, что 26 марта 2008 поставка и оплата продукции на сумму 200 000 руб. осуществлялась не единовременно, а равными по стоимости партиями (59900 руб.) на основании отдельных договоров (N 0069, N 0070, N 0071, N 0072 и N 0073) поэтому максимально допустимый размер расчетов наличными денежными средствами превышен не был, правомерно не принят судом....

Судебные инстанции сделали обоснованный вывод о том, что формальное подписание пяти договоров поставки не свидетельствует о действительной воле сторон на заключение и исполнение пяти самостоятельных договоров; фактически стороны осуществили одну сделку на общую сумму 200 000 руб., превысив тем самым установленный предельный размер расчетов маличными деньгами между юридическими лицами».

Однако имеются решению в пользу юридических лиц, заключивших несколько одинаковых договоров:

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 26.10.2010 по делу № А78-4550/2010:

«Из представленных документов: счетов-фактур, товарных накладных следует, что в рамках каждого договора ООО „Анис“ обществу был продан товар — яблоки на общую сумму 625 000 рублей, при этом расчет наличными деньгами по каждому договору не превысил 100 000 рублей, что подтверждается приходно-кассовыми ордерами.

С учетом изложенного суд первой и апелляционной инстанции сделали правильный вывод о том, что расчеты проводились обществом по 8 разным договорам, а не в рамках одной сделки, и с соблюдением требований об установленном пределе расчета наличными деньгами.

Довод инспекции о том, что общество фактически совершило расчеты в рамках одной сделки, является переоценкой установленных судом обстоятельств, в связи с чем судом кассационной инстанции с учетом положений статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отклоняется».

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 08.04.2010 по делу № А33-20038/2009:

«Исходя из материалов дела, обществом с ООО „Мельник“ были заключены договоры о поставке пшеницы продовольственной от 11.09.2009 с общей ценой товара 99 000 рублей, от 10.09.2009 с общей ценой товара 99 000 рублей, от 04.09.2009 с общей ценой товара 99 990 рублей, от 09.09.2009 с общей ценой товара 99 000 рублей, от 07.09.2009 с общей ценой товара 99 990 рублей, от 08.09.2009 с общей ценой товара 99 000 рублей.

Расчеты по договорам оформлены квитанциями к приходным кассовым ордерам и кассовыми чеками на указанные суммы.

С учетом изложенного суд первой инстанции сделал правильный вывод о том, что расчеты проводились обществом по 6 разным договорам, а не в рамках одной сделки, и с соблюдением требований об установленном пределе расчета наличными деньгами».

На основании изложенного, считаем, что в случае если Организацией будут осуществляться наличные расчеты с ИП по одному договору на основании отдельных дополнительных соглашений, в рамках которых по отдельности расчеты не будут превышать 100 тыс. руб., а в целом по договору превысят 100 тыс. руб., то и у Организации, и у ИП существует риск привлечение к административной ответственности за нарушение требований об установленном пределе расчета наличными денежными средствами.

Отметим, что аналогичный риск возможен и в случаеотдельным договором, в котором содержатся схожие условия.

При этом наличные расчеты между Организацией и физическим лицом могут осуществляться без ограничений как в рамках одного договора, так и в рамках отдельных дополнительных соглашений.