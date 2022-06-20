Возврат заработной платы на расчетный счет. Проводки

Возврат излишне выплаченной зарплаты: причины и используемые счета

Проводки по возврату излишне выплаченной заработной платы зависят от причин, вызывающих необходимость такого возврата. Остановимся на двух часто встречающихся причинах:

обнаружены ошибки в сумме начисленной и выплаченной зарплаты (счетная ошибка);

зарплатные начисления сделаны верно, но в платежном поручении указали другую сумму.

В первом случае нужно сделать проводки:

исправляющие начисленную сумму зарплаты;

отражающие погашение работником переплаты.

Какие счета могут быть задействованы при сторнировании излишне начисленной зарплаты? Всё зависит от изначальных проводок по начислению зарплаты — в них могут участвовать различные счета (смотрите на рисунке ниже):

Крупные компании могут начислять зарплату с применением всех указанных счетов, если в их штате присутствуют:

работники основных производственных цехов (начисление зарплаты: Дт 20 - Кт 70 );

); сотрудники вспомогательных подразделений ( Дт 23 (25, 29) - Кт 70 );

); управленческий персонал (Дт 26 - Кт 70).

В компаниях среднего и небольшого масштабов задействованных в начислении зарплаты счетов может быть меньше. В торговых организациях начисление зарплаты производится с участием счета 44 «Расходы на продажу». Неверно начисленная зарплата на переплаченную сумму должна быть сторнирована с того счета, в дебет которого она изначально начислялась.

Возврат переплаты из-за ошибок в платежном поручении не требует сторнировочных проводок при излишне выплаченной заработной платы. В учете отражается только операция возврата денег в кассу или на расчетный счет компании.

Проводки по возврату сотрудником в кассу излишне выданной зарплаты или перечисленной на расчетный счет

Какие нужно сделать проводки при возврате излишне выданной зарплаты в кассу? Как отражается возврат переплаты, произведенный сотрудником безналичным способом? Разберем проводки для этих ситуаций на примере.

Пример

Менеджеру отдела продаж ООО «Электроника» Малинкиной С. А. за последний отработанный месяц начислили зарплату 42 800 руб., а на карту перечислили 37 236 руб., удержав НДФЛ.

Спустя несколько дней в бухгалтерию поступили уточненные данные по продажам, на основании которых был пересчитан размер премии. В результате сумма оплаты труда Малинкиной С. А. за вычетом НДФЛ составила 34 539 руб. (39 700 руб. с налогом).

Малинкина С. А. вернула переплаченную зарплату частями: 1500 руб. сразу внесла в кассу компании, а остаток в сумме 1197 руб. перечислила на расчетный счет ООО «Электроника».

В учете ООО «Электроника» произведены следующие записи:

Бухгалтерские проводки Сумма, руб. Содержание операции Дебет Кредит 44 70 42 800 Начислена зарплата менеджеру отдела продаж за октябрь 70 68 5564 Удержан НДФЛ с начисленной зарплаты 70 51 37 236 (42 800 – 5564) Перечислена зарплата на банковскую карту 44 70 -3100 (39 700 – 42 800) Сторнирована излишне начисленная зарплата 70 68 -403 (5161 – 5564) Сторнирована сумма излишне удержанного НДФЛ 73 70 2697 (3100 – 403) Излишне выплаченная зарплата отражена в составе расчетов с персоналом по прочим операциям 50 73 1500 Переплаченная зарплата внесена в кассу компании (частично) 51 73 1197 Остаток задолженности перечислен на расчетный счет

Если сотрудник добровольно не вернет переплаченную зарплату, компания может ее взыскать. Но при этом нужно учитывать законодательно установленные ограничения (п. 3 ст. 1109 ГК, ст. 137 ТК, письмо Роструда от 01.10.2012 № 1286-6-1).

Итоги

Проводки по возврату излишне перечисленной зарплаты зависят от того, искажена ли сумма заработка и каким способом погашается переплата (в кассу или на расчетный счет).

Если требуется корректировка зарплатных начислений, необходимо сторнировать излишне начисленную сумму и удержанного НДФЛ. После того как сотрудник вернет переплату, проводки производятся по дебету счета 50 «Касса» или 51 «Расчетные счета» в зависимости от вида расчета (наличными деньгами или безналичным перечислением) в корреспонденции со счетом 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».