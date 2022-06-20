Цитата дня. Про должны быть сняты

О том, что будет в перспективе с действующими сейчас запретами и ограничениями в валютных операциях, Эльвира Набиуллина рассказала на Петербургском международном экономическом форуме:

«По мере стабилизации финансовой системы эти ограничения постепенно ослабляются. Мое мнение, что они должны быть сняты, большинство из них во всяком случае».

А дальше у них с главой комитета по бюджету Госдумы Андреем Макаровым был такой диалог:

— Есть вопрос, страна ждет ответа, это людей волнует, которые не разбираются в макроэкономике. Валютные вклады конфискуют?

— Нет — сказала глава ЦБ.

— Доллар запретят?

— Нет, — ответила Набиуллина.

— А евро?

— Нет.