Цитата дня. Про должны быть сняты

О том, что будет в перспективе с действующими сейчас запретами и ограничениями в валютных операциях, Эльвира Набиуллина рассказала на Петербургском международном экономическом форуме:
«По мере стабилизации финансовой системы эти ограничения постепенно ослабляются. Мое мнение, что они должны быть сняты, большинство из них во всяком случае».
А дальше у них с главой комитета по бюджету Госдумы Андреем Макаровым был такой диалог:
— Есть вопрос, страна ждет ответа, это людей волнует, которые не разбираются в макроэкономике. Валютные вклады конфискуют?
— Нет — сказала глава ЦБ.
— Доллар запретят?
— Нет, — ответила Набиуллина.
— А евро?
— Нет.