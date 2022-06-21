Три возможности сэкономить на налогах благодаря льготам

Рассмотрим подробно, как компания может облегчить свое налоговое бремя.

Сделать свое IT-подразделение отдельной организацией

IT-компании получили много льгот.

Те, кто соответствует определенным условиям, вправе не платить налог на прибыль до 2024 года в соответствии с законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ. Воспользоваться этой льготой могут организации, у которых есть госаккредитация на работу в профильной сфере, а численность работников не меньше семи человек.

Важная и доля отраслевых доходов — она должна составлять не менее 90% от общей суммы всех поступлений.

Проводить выездные проверки деятельности IT-компаний до 03.03.2025 будут только в исключительных случаях, а с плановыми неналоговыми проверками не придут до конца 2024 года.

Организации, работающие в сфере информационных технологий, также имеют право на пониженные ставки взносов в общей сумме 7,6%. Применять их можно бессрочно.

При этом инспекторы не возражают против выделения IT-подразделения в отдельную компанию ради возможности пользоваться льготами. Это не должно квалифицироваться как дробление бизнеса.

Изменение УП по налогу на прибыль

Компании могут платить авансовые платежи по налогу исходя из фактической прибыли. Этот способ более выгоден для компаний. Поменять способ уплаты налога можно с отчетного периода за пять, шесть месяцев и т. д.

Все авансы, которые были уплачены за прошлые периоды, организации зачтут. Сообщить об изменениях в налоговую нужно не позже 20 числа месяца, являющегося последним в том отчетном периоде, с которого компания планирует перейти на новый способ уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль.

Изменение адреса

Для некоторых видов бизнеса на УСН может стать актуальным переезд в другой регион. Присмотритесь, какие из субъектов страны предлагают более выгодные условия налогообложения. У них есть право устанавливать пониженные ставки для единого налога.

К примеру, в Липецкой области для производств предусмотрена относительно невысокая ставка налога — всего 5%.

В том регионе, откуда планируется переехать, можно оставить обособленное подразделение. Это позволит сохранить бизнес и воспользоваться наработанными контактами.

В таком случае налог придется платить только по новому адресу

Льготная ставка будет применяться по отношению к деятельности всей компании, поскольку ставка определяется в целом по основному месту регистрации организации.

Применять ее можно за весь год даже тогда, когда адрес поменяли в середине года.

Однако смена адреса не должна быть фиктивным, иначе переезд квалифицируют как номинальный, а это считается искажением, допущенным вопреки установленным Кодексом правилам.