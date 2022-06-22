Налоговый мониторинг

Чек-лист: может ли ваша компания перейти на налоговый мониторинг?

Многие компании рассматривают для себя возможность перехода на режим налогового мониторинга. С его помощью можно упростить процесс отчетности: обмениваться с ФНС данными онлайн, сократить бумажный документооборот и снизить налоговые риски.

Версия для печати

Прежде чем перейти на налоговый мониторинг, нужно оценить, готов ли к этому бизнес и соответствует ли компания требованиям налогового ведомства. Мы подготовили чек-лист, который поможет организациям на этом пути.

Оцените финансовые показатели

В первую очередь, необходимо проверить, соответствуют ли финансовые показатели компании критериям перехода на налоговый мониторинг. Важно помнить, что рассчитывать их нужно по данным бухгалтерской отчетности за предшествующий году вступления в режим налогового мониторинга календарный год.

Чтобы перейти на налоговый мониторинг, компании должны соответствовать следующим критериям:

  1. Общая сумма налогов не менее 100 млн рублей.
  2. Сумма полученных доходов не менее 1 млрд рублей.
  3. Совокупная стоимость активов не менее 1 млрд рублей.

Проверьте готовность информационных систем

Прежде чем планировать переход на налоговый мониторинг, компании необходимо оценить уровень автоматизации внутренних процессов:

  • где формируются и хранятся данные, которые нужно будет раскрывать в налоговые органы;
  • существует ли электронный архив первичных документов.

Данными с налоговым ведомством можно обмениваться тремя способами.

Способ № 1. Предоставлять прямой доступ к информации в корпоративных системах

Такой подход не вызывает доверия у бизнеса, так как несет риск  утечки конфиденциальной информации из-за расширенного доступа к системе. Также  он  предполагает доработку внутренних систем компании и дальнейшую самостоятельную их адаптацию в части функционала, который требуется от участника режима налогового мониторинга.

Способ № 2. Передавать данные через оператора электронного документооборота

Такой способ будет доступен до 2024 года.

Способ № 3. Внедрить аналитическую витрину данных

Решение представляет собой удобный интерфейс с доступом только к тем данным, которые запрашивает налоговая служба. С помощью витрины можно автоматически формировать регистры налогового учета, а также проще и быстрее обмениваться данными с налоговыми службами. Однако, стоит отметить, что возможность автоматически рассчитывать значения регистров есть не у всех решений, представленных на рынке.

Оцените готовность системы внутреннего контроля

При переходе на налоговый мониторинг компании должны не только раскрывать бухгалтерскую и налоговую отчетности, но и предоставлять информацию о системе внутреннего контроля (СВК).

С ее помощью компании анализируют и оптимизируют работу процессов внутри бизнеса, выявляют риски и устраняют ошибки. 

СВК должна соответствовать основным критериям ФНС России:

  • Разработана методология и подготовлены регламенты СВК.
  • Формализовано выполнение рисков и выполнение КП, а также процессов управления СВК.
  • Автоматизировано выполнение процессов СВК.

Подготовьте необходимые документы

Для перехода на налоговый мониторинг помимо заявления потребуются следующие документы:

  1. Регламент информационного взаимодействия.
  2. Сведения о физических и юридических лицах, которые прямо или косвенно участвуют в компании (доля участия превышает 25%).
  3. Учетная политика для целей налогообложения за календарный год, в котором подано заявление на проведение налогового мониторинга. В ней необходимо указать сведения о регистрах бухгалтерского и налогового учета, а также порядок отражения в них расходов и доходов, налоговой базы и объектов налогообложения.
  4. Внутренние документы, по которым работает система внутреннего контроля.

Все эти документы регламентированы приказами ФНС. Поэтому необходимо подготовить их в соответствии с требованиями ведомства.

Разработайте план перехода на налоговый мониторинг

И согласуйте его с налоговой службой.

Налоговая служба создала рекомендуемую форму «дорожной карты» и плана-графика для перехода на налоговый мониторинг. Помимо основных данных в них необходимо указать информацию об СВК, выбранном техническом решении для обмена налоговыми показателями с ведомством, сроки его демонстрации и тестирования.

Прежде чем приступать к анализу готовности бизнеса для перехода на налоговый мониторинг, компании необходимо определить, какие задачи с его помощью предстоит решить, и какой результат будет считаться успешным. Это позволит объективно посмотреть на потребности и задачи компании, а также выстроить наиболее эффективный подход к работе для конкретной компании.

Переход на режим налогового мониторинга требует от компании высокой вовлеченности. Поэтому при выборе технологического партнера, который поможет перейти на онлайн-формат взаимодействия с ФНС России, необходимо учитывать следующие факторы: 

  • у разработчика ПО должны быть опыт внедрения подобных решений;
  • экспертиза в особенностях и требованиях учетных налоговых систем.

Гость, в бухучете и налогах много изменений! Смотрите как все учесть и работать без ошибок.

Запустили группу на курс повышения квалификации «Актуальные изменения в работе бухгалтера — 2022»

Подробно разберем: налоги и взносы, отчетность, бухгалтерский и кадровый учет, налоговые проверки и проверку контрагентов по 115-ФЗ. Полную программу смотрите здесь

Старт курса 1 июля. Мест осталось мало всего 54 из 60, записывайтесь скорее!

Подробнее о курсе
Транспортный налог

Повышающий коэффициент на дорогостоящие машины. Свежий пример из судебной практики

В судах уже неоднократно рассматривались споры о применении предусмотренных ст. 362 НК повышенных коэффициентов к транспортному налогу на дорогостоящие автомобили, не включенные в перечень Минпромторга, но являющиеся модификацией автомобилей, которые в этот перечень включены.

Повышающий коэффициент на дорогостоящие машины. Свежий пример из судебной практики

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
3-НДФЛ

💣 Откуда деньги? Налоговики отлавливают покупателей дорогих квартир и заставляют сдать 3-НДФЛ по неучтенным доходам

Налоговики регулярно мониторят ситуацию с покупками дорогой недвижимости. Если человек купил дорогое жилье, имея скромный доход, с ними проводятся беседы и побуждают к раскрытию своего дохода.

Регистрация ООО

Как зарегистрировать ООО с одним участником

Для бизнеса с прицелом на дальнейший рост выбирают ООО. В пользу этого выбора есть много доводов: обособление имущества в виде уставного капитала, доступность сфер бизнеса, которые для ИП не предназначены и т. д. Если вы предпочитаете вести бизнес самостоятельно, без оглядки на кого-либо еще, то регистрация фирмы с одним участником — ваш вариант.

Как зарегистрировать ООО с одним участником