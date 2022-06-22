Чек-лист: может ли ваша компания перейти на налоговый мониторинг?

Прежде чем перейти на налоговый мониторинг, нужно оценить, готов ли к этому бизнес и соответствует ли компания требованиям налогового ведомства. Мы подготовили чек-лист, который поможет организациям на этом пути.

Оцените финансовые показатели

В первую очередь, необходимо проверить, соответствуют ли финансовые показатели компании критериям перехода на налоговый мониторинг. Важно помнить, что рассчитывать их нужно по данным бухгалтерской отчетности за предшествующий году вступления в режим налогового мониторинга календарный год.

Чтобы перейти на налоговый мониторинг, компании должны соответствовать следующим критериям:

Общая сумма налогов не менее 100 млн рублей. Сумма полученных доходов не менее 1 млрд рублей. Совокупная стоимость активов не менее 1 млрд рублей.

Проверьте готовность информационных систем

Прежде чем планировать переход на налоговый мониторинг, компании необходимо оценить уровень автоматизации внутренних процессов:

где формируются и хранятся данные, которые нужно будет раскрывать в налоговые органы;

существует ли электронный архив первичных документов.

Данными с налоговым ведомством можно обмениваться тремя способами.

Способ № 1. Предоставлять прямой доступ к информации в корпоративных системах

Такой подход не вызывает доверия у бизнеса, так как несет риск утечки конфиденциальной информации из-за расширенного доступа к системе. Также он предполагает доработку внутренних систем компании и дальнейшую самостоятельную их адаптацию в части функционала, который требуется от участника режима налогового мониторинга.

Способ № 2. Передавать данные через оператора электронного документооборота

Такой способ будет доступен до 2024 года.

Способ № 3. Внедрить аналитическую витрину данных

Решение представляет собой удобный интерфейс с доступом только к тем данным, которые запрашивает налоговая служба. С помощью витрины можно автоматически формировать регистры налогового учета, а также проще и быстрее обмениваться данными с налоговыми службами. Однако, стоит отметить, что возможность автоматически рассчитывать значения регистров есть не у всех решений, представленных на рынке.

Оцените готовность системы внутреннего контроля

При переходе на налоговый мониторинг компании должны не только раскрывать бухгалтерскую и налоговую отчетности, но и предоставлять информацию о системе внутреннего контроля (СВК).

С ее помощью компании анализируют и оптимизируют работу процессов внутри бизнеса, выявляют риски и устраняют ошибки.

СВК должна соответствовать основным критериям ФНС России:

Разработана методология и подготовлены регламенты СВК.

Формализовано выполнение рисков и выполнение КП, а также процессов управления СВК.

Автоматизировано выполнение процессов СВК.

Подготовьте необходимые документы

Для перехода на налоговый мониторинг помимо заявления потребуются следующие документы:

Регламент информационного взаимодействия. Сведения о физических и юридических лицах, которые прямо или косвенно участвуют в компании (доля участия превышает 25%). Учетная политика для целей налогообложения за календарный год, в котором подано заявление на проведение налогового мониторинга. В ней необходимо указать сведения о регистрах бухгалтерского и налогового учета, а также порядок отражения в них расходов и доходов, налоговой базы и объектов налогообложения. Внутренние документы, по которым работает система внутреннего контроля.

Все эти документы регламентированы приказами ФНС. Поэтому необходимо подготовить их в соответствии с требованиями ведомства.

Разработайте план перехода на налоговый мониторинг

И согласуйте его с налоговой службой.

Налоговая служба создала рекомендуемую форму «дорожной карты» и плана-графика для перехода на налоговый мониторинг. Помимо основных данных в них необходимо указать информацию об СВК, выбранном техническом решении для обмена налоговыми показателями с ведомством, сроки его демонстрации и тестирования.

Прежде чем приступать к анализу готовности бизнеса для перехода на налоговый мониторинг, компании необходимо определить, какие задачи с его помощью предстоит решить, и какой результат будет считаться успешным. Это позволит объективно посмотреть на потребности и задачи компании, а также выстроить наиболее эффективный подход к работе для конкретной компании.

Переход на режим налогового мониторинга требует от компании высокой вовлеченности. Поэтому при выборе технологического партнера, который поможет перейти на онлайн-формат взаимодействия с ФНС России, необходимо учитывать следующие факторы: