Приставы начнут работать по-новому. Автоматическое возбуждение производства и снятие запрета на выезд

Автоматическое возбуждение исполнительного производства

ФССП, следует из поправок, теперь сможет возбуждать исполнительные производства в автоматическом режиме — без участия пристава — с помощью специальной информационной системы.

По истечении 60 дней, которые отводятся гражданину, например, на оплату штрафа за нарушение ПДД, информационные системы ГИБДД и ФССП обменяются данными об автовладельце. Затем последует автоматический запрос в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП). В случае отсутствия данных об оплате в течение трех дней будет открыто исполнительное производство.

Примерно треть исполнительных производств приставы ведут по материалам ГИБДД — 9,9 млн по состоянию на 1 июня 2022 года.

Есть информация, что 20 июня вводится лишь возможность применения такой схемы, однако фактически она заработает позже из-за затянувшихся переговоров между ГИБДД, Федеральным казначейством и ФССП о порядке информационного взаимодействия.

Автоматическое снятие запрета на выезд

Раньше запрет на выезд за границу, наложенный на должника, снимался исключительно по решению пристава. Теперь эта процедура будет также проходить в автоматическом режиме — через информационную систему ФССП.

Нередко граждане прямо в аэропорту, обнаруживая, что им запрещен выезд, оплачивают долг. Однако пограничная служба не сразу получает информацию о снятии запрета от приставов — на это уходит от нескольких часов до нескольких дней. Новый закон позволит ФССП ускорить этот процесс, тем более что сотрудник ведомства для этого теперь не нужен.

Борьба с «двойниками» должников

Изменения в закон должны решить еще одну распространенную проблему. Раньше в 50% случае взыскатели (ГИБДД, суды, банки и т. д.) направляли в ФССП документы, в которых содержатся лишь ФИО и дата рождения нарушителя. Порой из-за этого в должники по ошибке записывали их однофамильцев.

Теперь ФССП не будет возбуждать дела, если в материалах отсутствует хотя бы один идентификатор: паспорт, СНИЛС или ИНН.

Вывод

Осуществление процесса в автоматическом режиме о полностью исключит человеческий фактор, из-за которого на практике зачастую наблюдается волокита с вынесением постановлений, взысканием денежных средств. Это влекло непредусмотренное увеличение роли пристава в исполнительном производстве и в целом способствовало коррупции.

Для должников, ищущих лазейки для внеправовых контактов с должностными лицами службы судебных приставов, эта новелла станет однозначно негативной. А вот право приставов запрашивать телефонный номер — фактически персональные данные — может быть воспринято населением «неоднозначно».