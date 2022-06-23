Мораторий на банкротство усилил проблемы со взысканием средств должников

Согласно п. 3 ст. 9.1 закона о банкротстве, приостановление исполнительных производств не влечет за собой снятие арестов на имущество должника и иных ограничений в части распоряжения имуществом должника, наложенных в ходе исполнительного производства.

ВС в п. 6 постановления Пленума от 24 декабря 2020 года № 44 дополнительно указал, что в ходе действия моратория исполнительные листы могут выдаваться судами, на основании таких листов может быть возбуждено исполнительное производство, в ходе приостановленного исполнительного производства судебным приставом-исполнителем могут быть осуществлены отдельные исполнительные действия, например наложение ареста, установление запрета на распоряжение имуществом.

Такое регулирование оставляет кредиторам возможность попытаться сохранить какое-то имущество должника для последующего исполнения решения суда, но если в этом аспекте кредитор переусердствует и пристав арестует все имущество, то должник может скатиться в банкротство.

Он не сможет осуществлять текущую хозяйственную деятельность, в том числе платить своим поставщикам, сотрудникам и прочим, поэтому целесообразно использовать эту возможность аккуратно и обращаться к приставу с просьбой ограничить распоряжение лишь основными средствами должника (станками, оборудованием, недвижимостью и пр.).

Также следует отметить, что, хотя в силу ст. 9.1 Закона о банкротстве одним из последствий моратория является неначисление неустоек и иных финансовых санкций (штрафов, пеней и пр.), кредиторы все же не лишены возможности попытаться взыскать такие неустойки в судебном порядке.

Согласно разъяснению, которое содержится в абз. 2 п. 7 Постановления Пленума № 44:

«…если при рассмотрении спора о взыскании неустойки или иных финансовых санкций, начисленных за период действия моратория, будет доказано, что ответчик, на которого распространяется мораторий, в действительности не пострадал от обстоятельств, послуживших основанием для его введения, и ссылки данного ответчика на указанные обстоятельства являются проявлением заведомо недобросовестного поведения, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий поведения ответчика может удовлетворить иск полностью или частично, не применив возражения о наличии моратория (п. 2 ст. 10 ГК РФ)».

Таким образом, должники не должны злоупотреблять возможностями, которые предоставляет им мораторий. По сути, он предназначен только для пострадавших лиц, бизнес которых претерпел существенные изменения из-за обстоятельств, ставших причинами введения моратория.

Однако, поскольку осуществить предварительный анализ и выбрать только реально пострадавших невозможно, законодатель здесь осуществляет expost-контроль, оставляя судам возможность последующей проверки обоснованности использования преимуществ моратория конкретным должником.