Договор подряда с физлицом: порядок бухгалтерского учета

Вопрос

Организация (УСН) заключила с физическим лицом договор подряда на строительство частного дома, прокладку коммуникаций и т. п. Оплата будет поступать от банка, с которым физическое лицо заключило ипотечный договор.

Каков порядок бухгалтерского учета у организации-подрядчика?

Ответ

Эту ситуацию прокомментировал Кирилл Завьялов, эксперт службы правового консалтинга ГАРАНТ, аудитор, член РСА.

В учете организации подрядчика работы, производимые по договору подряда, заключенному с физическим лицом — заказчиком, отражаются в общеустановленном порядке.

Выручка от выполнения работ признается доходом по обычным видам деятельности, а расходы на выполнение работ — расходами по обычным видам деятельности.

Факт заключения физическим лицом — заказчиком ипотечного договора на порядок отражения операций в учете организации не влияет.

Обоснование позиции

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (п. 1 ст. 702 ГК).

Ипотека, по сути, является одним из способов обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключенному между физическим лицом и кредитным учреждением (п. 1 ст. 130, абзац 2 п. 4 ст. 334 ГК, пп. 1, 4 ст. 1, ст. 2 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»).

Особенности заключения договора об ипотеке предусмотрены, в частности, главой II Закона об ипотеке.

В рассматриваемом случае между организацией и физическим лицом — заказчиком заключен договор подряда. При этом оплата произведенных работ будет осуществляться банком, что соответствует положениям ст. 313 ГК, в силу которой в общем случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом.

Учитывая изложенное, полагаем, что в анализируемой ситуации учет у организации должен вестись в общеустановленном порядке.

Так, выручка от выполнения работ по договору подряда признается строительной организацией доходом по обычным видам деятельности и принимается к учету в сумме равной договорной стоимости выполненных работ на дату сдачи результата работ заказчику.

Расходы подрядной организации на выполнение работ также являются расходами по обычным видам деятельности и признаются в себестоимости выполненных работ при признании выручки от выполнения работ. Расходы у подрядчика на строительные работы по договорам с заказчиками и субподрядчиками отражаются на счете 20 «Основное производство».

Признание выручки от выполнения работ в бухгалтерском учете зависит от условий заключенного договора.

Например, договором между подрядчиком и заказчиком может быть предусмотрена возможность поэтапной сдачи работ. В этом случае выручка признается по мере выполнения каждого этапа работ.

Для обобщения информации о законченных в соответствии с заключенным договором этапах работ, имеющих самостоятельное значение, предназначен счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам». По дебету счета 46, субсчет «Выполненные этапы по незавершенным работам», учитывается стоимость оплаченных заказчиком законченных этапов работ, принятых в установленном порядке на основании договора и акта, в корреспонденции со счетом 90, субсчет «Выручка». Одновременно сумма затрат по законченным и принятым этапам работ списывается с кредита счета 20 в дебет счета 90. То есть доходы и расходы распределяются организацией во времени (в течение срока действия договора) и признаются на каждую отчетную дату, субсчет «Себестоимость».

Если же договор не предусматривает поэтапную сдачу работ, но при этом имеет место длительный цикл, то организация-подрядчик вправе признавать в бухгалтерском учете выручку не только по завершении выполнения работы в целом, но и по мере готовности работы. Иными словами, доходы и расходы распределяются организацией во времени (в течение срока действия договора) и признаются на каждую отчетную дату.

Аналогичный порядок признания выручки содержит и ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда».

Так, п. 17 ПБУ 2/2008 предусматривает, что выручка по договору и расходы по договору признаются способом «по мере готовности», если финансовый результат (прибыль или убыток) исполнения договора на отчетную дату может быть достоверно определен. Способ «по мере готовности» предусматривает, что выручка по договору и расходы по договору определяются исходя из подтвержденной организацией степени завершенности работ по договору на отчетную дату и признаются в отчете о финансовых результатах в тех же отчетных периодах, в которых выполнены соответствующие работы независимо от того, должны или не должны они предъявляться к оплате заказчику до полного завершения работ по договору (этапа работ, предусмотренного договором). В случае, когда достоверное определение финансового результата исполнения договора в какой-то отчетный период невозможно, выручка по договору признается в соответствии с п. 23 ПБУ 2/2008.

В соответствии с п. 26 ПБУ 2/2008 выручка по договору способом «по мере готовности» учитывается до полного завершения работ (этапов) как отдельный актив — «не предъявленная к оплате выручка». В бухгалтерском учете в этом случае используется счет 46. К счету 46 могут быть открыты субсчета:

46-1 «Выполненные этапы»;

46-2 «Не предъявленная к оплате начисленная выручка».

ПБУ 2/2008 в обязательном порядке применяется в том числе подрядчиками в договорах строительного подряда, длительность выполнения которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные годы. При этом ПБУ 2/2008 может не применяться организациями, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (пп. 1, 2.1 ПБУ 2/2008).

Таким образом, из буквального прочтения приведенных выше норм можно сделать вывод, что если срок действия договора с заказчиком — физическим лицом составляет менее года и/или данный договор не переходит с 2022 на 2023 год, то оснований для применения ПБУ 2/2008 в отношении такого договора у шей организации не имеется.

Кроме того, организация может не руководствоваться нормами ПБУ 2/2008, если у нее имеется право применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета.

Первичными документами, на основании которых в бухгалтерском учете признается выручка от выполнения работ, являются:

договор подряда;

акт сдачи-приемки работ. Применяемую форму акта выполненных работ целесообразно утвердить в договоре.

Обобщим сказанное выше.

В учете организации работы, производимые по договору подряда, заключенному с физическим лицом — заказчиком, осуществляются на основании положений ПБУ 9/99, ПБУ 10/99, ПБУ 2/2008 в зависимости от условий заключенного договора.

При этом выручка от выполнения работ отражается на счете 90, а расходы, связанные со строительством дома, — на счете 20.

При поступлении оплаты от банка в учете будут сделаны записи:

Дебет 51 Кредит 76 — от банка поступили денежные средства в оплату выполненных работ;

Дебет 76 Кредит 62 — погашена задолженность заказчика — физического лица.

Если же от банка поступает предварительная оплата, то, на наш взгляд, возможны следующие записи:

Дебет 51 Кредит 76 — от банка поступили денежные средства в виде предварительной оплаты;

Дебет 76 Кредит 62, субсчет «Расчеты по авансам полученным» — отражена кредиторская задолженность перед физическим лицом — заказчиком в сумме полученной предварительной оплаты;

Дебет 62, субсчет «Расчеты по авансам полученным» Кредит 62 — сумма предварительной оплаты учтена в счет оплаты строительных работ.