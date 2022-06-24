Цитата дня. Про кроликов

Татарстан — один из регионов, где автоматическая упрощенка стартует уже этим летом. И вот что думает один из предпринимателей, который предпочел остаться для СМИ анонимом:
— У кроликов не спрашивают, когда зовут на эксперимент.
Страсти по грядущей АУСН накаляются, и некоторые татарстанские бизнесмены не выдерживают.
Татарстан — один из регионов, где автоматическая упрощенка стартует уже этим летом. И вот что думает один из предпринимателей, который предпочел остаться для СМИ анонимом:
— У кроликов не спрашивают, когда зовут на эксперимент.
Подробно разберем: налоги и взносы, отчетность, бухгалтерский и кадровый учет, налоговые проверки и проверку контрагентов по 115-ФЗ. Полную программу смотрите здесь
Старт курса 1 июля. Мест осталось мало всего 54 из 60, записывайтесь скорее!
Непредставление сведений в ИФНС (недостоверные или ложные данные), регулярная невыплата зарплаты (задержка или неполная выплата), неправомерное банкротство — все это наиболее частые причины дисквалификации. В такой ситуации компании нужно быстро искать выход.
Так, в адрес налоговых инспекций Томской области поступают обращения пенсионеров о предоставлении сведений о доходах за последние 20-60 лет. Документы им нужны для подачи заявления в суд о перерасчете пенсии.
Страсти по грядущей АУСН накаляются, и некоторые татарстанские бизнесмены не выдерживают.
Можно с полной уверенностью утверждать, что самозанятые заняли значительную нишу в бизнесе. Их уже воспринимают не как внештатников, а как полноценных партнеров. Давайте разберемся, какие документы нужно иметь заказчику при работе с самозанятыми, как их отразить в учете и что делать, если даты в документах (чеке и акте) не совпадают.
Сотрудник будет работать у нового работодателя, но при этом у него будет идти отпускной стаж у старого работодателя.
Согласно пункту 2 статьи 26 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в случае выхода участника общества из общества его доля переходит к обществу с момента подачи заявления о выходе из общества.
Здравствуйте, коллеги! Без длинных предисловий хотелось бы обратиться непосредственно к проблеме оптимизации рабочих процессов и грамотного структурирования потока задач в бухгалтерском и налоговом учете. В современных реалиях резкого падения рынков и крепнущего стремительными темпами кризиса эта тема актуальна практически для любого субъекта хозяйствования, независимо от размера и формы собственности.
Сотрудник отработал понедельник, а во вторник не явился на работу. Через неделю из военкомата пришла бумага, что работник поступил на службу по контракту. Увольнять по этой причине нельзя, сказал Роструд.
Комиссия за пополнение карт других банков через сервисы Сбера с 1 июля будет составлять минимум 30 руб., максимум 150 руб. И это не предел.
За 2022 год надо будет сдавать декларацию по налогу на прибыль по новой форме.