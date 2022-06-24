Цитата дня. Про кроликов

Татарстан — один из регионов, где автоматическая упрощенка стартует уже этим летом. И вот что думает один из предпринимателей, который предпочел остаться для СМИ анонимом:

— У кроликов не спрашивают, когда зовут на эксперимент.

Звучит как девиз любых изменений налогового законодательства, если по правде.