Жилищное законодательство

Какие гарантии есть у покупателей квартир в новостройках

При покупке квартиры в новостройке обычно заключается ДДУ — договор участия в долевом строительстве. Покупатель называется дольщиком. До сдачи дома у него есть только право требования квартиры, но не само жилье.

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Чтобы после оплаты дольщик был защищен от недобросовестных действий застройщика, законом предусмотрены несколько гарантий.

Неустойка за задержку

  1. Просрочка сдачи дома — 1/150 ставки ЦБ от цены договора за каждый день.
  2. Задержка устранения недостатков — 1% от расходов за каждый день.

Штраф

Если требования дольщика не устранены добровольно — 50% от суммы по суду.

Моральный вред

На усмотрение суда — достаточно факта нарушения прав дольщика.

Счета эскроу

Деньги дольщика зачисляются на специальный счет в банке. Застройщик получит их только после сдачи дома.

При расторжении договора деньги можно вернуть. Лимит страхования на счете эскроу — 10 млн ₽.

Фонд развития территорий

При банкротстве застройщика можно получить возмещение из Фонда, куда застройщики делают обязательные отчисления.

Компенсация не выплачивается, если уже была выплата от банка-поручителя или страховой компании.

Также Фонд может профинансировать строительство, чтобы сдать дом.

Расторжение договора по инициативе дольщика

  1. При существенном нарушении требований к качеству.
  2. При отказе от устранения недостатков в разумный срок.
  3. При остановке строительства дома.
  4. При изменении проектной документации и площади помещения.
  5. При изменении назначения общего имущества в составе дома.

Также можно добиться признания права собственности через суд, признать сделку недействительной и потребовать возмещения убытков.

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Какие гарантии есть у покупателей квартир в новостройках