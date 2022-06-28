Какие гарантии есть у покупателей квартир в новостройках

Чтобы после оплаты дольщик был защищен от недобросовестных действий застройщика, законом предусмотрены несколько гарантий.
Неустойка за задержку
- Просрочка сдачи дома — 1/150 ставки ЦБ от цены договора за каждый день.
- Задержка устранения недостатков — 1% от расходов за каждый день.
Штраф
Если требования дольщика не устранены добровольно — 50% от суммы по суду.
Моральный вред
На усмотрение суда — достаточно факта нарушения прав дольщика.
Счета эскроу
Деньги дольщика зачисляются на специальный счет в банке. Застройщик получит их только после сдачи дома.
При расторжении договора деньги можно вернуть. Лимит страхования на счете эскроу — 10 млн ₽.
Фонд развития территорий
При банкротстве застройщика можно получить возмещение из Фонда, куда застройщики делают обязательные отчисления.
Компенсация не выплачивается, если уже была выплата от банка-поручителя или страховой компании.
Также Фонд может профинансировать строительство, чтобы сдать дом.
Расторжение договора по инициативе дольщика
- При существенном нарушении требований к качеству.
- При отказе от устранения недостатков в разумный срок.
- При остановке строительства дома.
- При изменении проектной документации и площади помещения.
- При изменении назначения общего имущества в составе дома.
Также можно добиться признания права собственности через суд, признать сделку недействительной и потребовать возмещения убытков.