Компании нет, а долг остался: ВС разъяснил, как быть с имуществом ликвидированной организации

Компания арендовала у мужчины строительное оборудование. Часть имущества компания не вернула. Затем юридическое лицо ликвидировалось, а долг остался. Гражданин узнал, что на счете организации есть деньги. Их достаточно, чтобы расплатиться с ним по договору. Он обратился в суд, чтобы распределить имущество ликвидированной компании. Три инстанции ему отказали. ВС с ними не согласился и разъяснил, почему требование мужчины правомерно.

Взять в аренду и исчезнуть

В 2017 году ООО «Бином» и Максим Назьмов заключили договор аренды строительных люлек. ООО могло ими пользоваться и владеть, но не передавать другим. Мужчина передал компании оборудование, и стороны подписали об этом акт передачи. Организация заплатила 54 000 руб. за 30 дней аренды. Затем она перестала исполнять договор и игнорировала Назьмова: компания не отвечала на звонки и не возвращала вещи.

В марте 2018 года «Бином» лишь частично вернул имущество арендодателю. 12 марта 2018 года стороны подписали акт возврата оборудования. Там они указали, что стоимость утраченного — 177 400 руб. Всего компания задолжала Назьмову 515 800 руб., из которых 392 400 руб. — арендная плата.

От имени ООО его единственный учредитель Наталья Румянцева направила мужчине письмо, в котором компания обязалась в течение десяти дней погасить долг, но деньги так и не вернула. Даты в письме нет.

Через два месяца, в мае 2018 года, «Бином» ликвидировали на основании п. 2 ст. 21.1 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и ИП». Согласно норме, если организация в течение последних двенадцати месяцев не сдавала финансовую отчетность и не совершала операций по счетам, регистрирующий орган принимает решение о ее предстоящем исключении из ЕГРЮЛ. Такую компанию признают недействующей.

В октябре 2018 года, уже после того, как организацию ликвидировали, Назьмов получил от нее письмо, в котором сообщалось о прекращении деятельности. Затем мужчина узнал, что на счете его ликвидированного контрагента было 4,2 млн руб. Счет закрыли в ноябре 2018 года.

Это стало ясно из писем ПАО «Промсвязьбанк» от 24 декабря 2020 года и от 22 января 2021 года (как именно Назьмов узнал, что у общества есть имущество, в актах не указано). Когда ему стало известно о том, что ООО могло с ним расплатиться, но не сделало этого, мужчина обратился в суд и просил назначить процедуру распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица.

Три инстанции отказали в иске, но у ВС другое мнение

АСГМ в решении от 17 февраля 2021 года отказал Назьмову (дело № А40-212360/2020). Суд отметил, что мужчина не доказал свою заинтересованность: он не представил действующий судебный акт, который подтверждает задолженность «Бинома». Еще заявитель не возражал относительно решения о предстоящем исключении ООО из ЕГРЮЛ и не оспаривал его исключение. Апелляция и кассация оставили решение в силе.

ВС отменил акты нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Коллегия отметила, что заявитель в такой категории дел должен доказать:

заинтересованность лица, наделенного правом инициировать процедуру распределения обнаруженного имущества исключенного из ЕГРЮЛ юридического лица;

наличие имущества у ликвидированного хозяйствующего субъекта;

наличие у него неисполненного обязательства.

СКЭС обратила внимание: закон не устанавливает, что право на подачу заявления есть только у того лица, чью заинтересованность подтвердил суд в своем решении.

Назьмов представил в суд документы, чтобы обосновать заинтересованность: договор аренды с ООО, акты передачи и возврата оборудования, документы, которые говорят, что «Бином» признает долг.

ВС со ссылкой на определение СКЭС от 03.02.2022 № 305-ЭС21-19154 по делу № А40-160555/2020 подчеркнул: введение распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица не означает, что требования заявителя обоснованы. Наличие или отсутствие долга суд может установить, когда будет рассматривать заявление о назначении такой процедуры.

Коллегия отметила, что, если Назьмов не возражал относительно решения о предстоящем исключении ООО из ЕГРЮЛ и не оспаривал это исключение, это не говорит о его недобросовестности и не мешает тому, чтобы назначить распределение.

Еще ВС обратил внимание на срок, в течение которого можно обратиться с заявлением о назначение процедуры. Согласно п. 5.2 ст. 64 ГК, его можно подать в течение пяти лет с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении юридического лица.

Мнения юристов

Евгений Мишин, адвокат коллегии адвокатов Delcredere, отмечает, что в большинстве случаев суды вводили процедуру, только когда есть бесспорное право требования к ликвидированному лицу и у него есть бесспорное нераспределенное имущество. Первое подтверждалось наличием судебного решения, второе — наличием «осязаемого» имущества. Например, недвижимости или иных вещей, права на которые можно подтвердить без спора с третьими лицами.

Обычно к процедуре прибегали бывшие участники юридического лица, которым было очевидно легче обосновать свои притязания и наличие нераспределенного имущества.

«Полагаю, что суды теперь чаще будут вводить процедуру и возрастет количество видов имущества, подлежащих распределению. Вместе с тем в самой процедуре остается большой простор для судебного усмотрения. Поэтому суды смогут отказывать в распределении имущества по причине недоказанности статуса заинтересованного лица или отказывать в передаче имущества, поскольку у него уже есть добросовестный приобретатель» — отметил Мишин.

Из анализа судебной практики Антон Кальван, юрист банкротного направления ЮФ VEGAS LEX, делает вывод, что суды в качестве причин отказа в удовлетворении заявления о назначении процедуры часто ссылаются именно на отсутствие у заявителя вступившего в законную силу судебного акта. В качестве примера эксперт приводит решения АСГМ от 30 октября 2020 года по делу № А40-332867/19-158-2310, от 30 октября 2020 года по делу № А40-98746/20-158-566, от 6 декабря 2021 года по делу № А40-90691/21-117-670, от 26 апреля 2022 года по делу № А40-135767/21-189-1019, от 26 апреля 2022 года по делу № А40-229509/21-189-1739. Поэтому эксперт полагает, что выводы ВС в части отсутствия необходимости подтверждать заинтересованность заявителя вступившим в законную силу судебным актом положительно повлияют на судебную практику.

Кальван соглашается с выводом ВС, что в данной ситуации не имеет значения, что заявитель не возражал относительно решения регистрирующего органа о предстоящем исключении организации из ЕГРЮЛ:

«В обратном случае в принципе отсутствовала бы необходимость обращаться с заявлением о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица. Посредством подачи возражений о предстоящем исключении организации из ЕГРЮЛ она не была бы ликвидирована и требования к ней предъявлялись бы в общем порядке».

Роман Волкоморов, адвокат тюменского филиала Бюро адвокатов «Де-юре», обращает внимание, что определение конкретизирует обстоятельства, подлежащие доказыванию при рассмотрении аналогичных споров. Чтобы обосновать заинтересованность обратившегося в суд лица, можно предоставить не только судебные акты, но и различные соглашения и сделки, документы, подтверждающие перечисление денежных средств.

Для доказывания наличия у ликвидированного субъекта какого-либо имущества можно привести выписки по счетам, из реестра недвижимости, различные справки, в том числе из ГИБДД и других регистрирующих органов. Подтвердить, что у ликвидированной организации есть актуальные обязательства перед заинтересованным лицом, можно договорами, платежными поручениями, товаросопроводительными и транспортными документами, сверками и так далее.

«Вообще, нужно иметь в виду, что к процедуре распределения имущества по аналогии закона применяется законодательство о банкротстве. Поэтому распределение судебных расходов происходит по банкротным правилам. Это означает, что в случае недостаточности средств расходы должны погашаться заявителем», — уточнил Волкоморов.

Еще эксперт обращает внимание на применение к процедуре аналогии закона.