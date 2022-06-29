Подозрительные операции клиентов с точки зрения банков

Ниже представлена подборка материалов, в которых описаны операции по счетам, вызывающие подозрения у банков. Кроме того, рассказано, на каких правовых основаниях они прибегают к указанным отказам, комиссиям и блокировкам. Если в конкретной ситуации окажется, что подобных оснований нет, то отказ банка в выдаче наличных средств, переводе их на другой счет или расторжении договора будет являться незаконным.

Такие ситуации проиллюстрированы в подборке судебными решениями.

Подозрение в отмывании доходов влечет отказ в банковской операции

В статье 7 закона о противодействии отмыванию доходов описаны права и обязанности банка в рамках исполнения данного закона.

В пункте 11 этой статьи сказано, что банк вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, по которой у сотрудников банка в результате реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

С 30 января 2021 года пункт уточнен, благодаря чему отказать могут также и в зачислении денег на счет клиента. При этом появилось положение о том, что решение об отказе в исполнении операции может принять либо руководитель банка, либо специально уполномоченное на это должностное лицо.

Кроме того установлено, что если кредитная организация отказывается провести платеж как подозрительный, она обязана пояснить причины отказа в течение пяти рабочих дней (закон от 30.12.2020 № 536-ФЗ). Ранее причины принятия таких решений можно было узнать только по запросу. Срок, в течение которого банк обязан рассмотреть документы, подтверждающие законность операции, снижен с 10 до 7 рабочих дней.

С 22 марта 2022 года вступило в силу дополнение ст. 7 закона (закон от 21.12.2021 № 423-ФЗ вводит новый п. 11.1), которым определен момент, до которого банк вправе отказать в совершении операции. Отказ возможен до момента наступления безотзывности перевода денежных средств согласно закону о национальной платежной системе от 27.06.2011 № 161-ФЗ .

По общему правилу безотзывность наступает с момента списания денежных средств с банковского счета плательщика или с момента предоставления плательщиком наличных денежных средств, если перевод осуществляется без открытия банковского счета. При этом иные сроки наступления безотзывности могут быть обусловлены применяемой формой безналичных расчетов или федеральным законом. Судебная же практика свидетельствует о том, что безотзывным перевод может быть считаться и с момента передачи платежа в обработку (определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 24.02.2021 № 88-2660/2021 по делу № 2-1254/2020).

Также с 22 марта 2022 года банки, перед тем как предоставить клиенту новые услуги или ПО, обязаны анализировать, не могут ли последние использоваться в преступных целях и противостоять этому.

Кроме того, с 1 сентября 2021 года согласно п. 2.2 ст. 7 закона банк обязан отказать в обслуживании клиенту, чей представитель или он сам не прошел идентификацию как физлицо. Сведения об отказе клиента обслуживаться в банке из-за его строгих контрольных процедур банк обязан документально зафиксировать.

Примечание

Указанная выше норма оставляет за банками право самостоятельно определить критерии, по которым они будут считать операции подозрительными.

Таким образом, им предоставлена большая свобода усмотрения.

Единственное, что ее сдерживает — разработанное Банком России положение о требованиях к правилам внутреннего контроля банка (в нем есть список причин для подозрений), а также многочисленные методические рекомендации Центробанка о том, по каким дополнительным признакам выявлять сомнительные операции клиентов.

Основной список признаков сомнительных операций

В положении № 375-П описаны требования к правилам внутреннего контроля банка (ПВК).

Один из ключевых пунктов, который часто применяется на практике, — пункт 6.3.

В нем сказано, что факторами, по отдельности или по совокупности влияющими на принятие банком решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции на основании п. 11 ст. 7 Закона № 115-ФЗ, могут являться:

а) систематическое и/или в значительных объемах совершение клиентом операций, имеющих признаки необычных сделок, указанные в приложении к данному Положению (см. выдержку в таблице ниже), или признаки, включенные банком в ПВК дополнительно к указанным в приложении.

Обращаем внимание, что с 1 октября 2021 года вступило в силу Указание ЦБ от 20.10.2020 № 5599-У. Документ обновил перечень признаков, указывающих на необычный характер операции, а также закрепил новое положительное для клиентов, которым банк присвоил низкий уровень риска, положение относительно применения классификатора. Так, установлено, что совпадение характера, условий или способа совершения операции такого клиента с признаком операции из перечня не может рассматриваться как единственный фактор наличия риска ее проведения;

б) неоднократное применение банком к клиенту мер по предотвращению операций, в отношении которых у банка возникали подозрения, что они производятся в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, при этом клиентом (его представителем) не представлялись документы и информация, подтверждающие очевидный экономический смысл и очевидную законную цель проводимых операций, либо на основании представленных документов и информации банк затруднился сделать однозначный вывод об экономическом смысле и законной цели операций;

в) действия или бездействие клиента, препятствующие банку завершить обновление сведений, полученных в результате идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;

г) иные факторы, самостоятельно определяемые кредитной организацией.

Таблица: «Признаки, указывающие на необычный характер сделки (выдержка)»

Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или законной цели Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным ее уставом Несоответствие характера операции заявленной при приеме на обслуживание или в ходе обслуживания деятельности Выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что их целью является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных Законом № 115-ФЗ Отказ клиента (его представителя) от представления запрошенных банком документов и информации, которые необходимы банку для выполнения требований законодательства в сфере действия Закона № 115-ФЗ Внесение клиентом (представителем клиента) в ранее согласованную схему операции непосредственно перед началом ее реализации значительных изменений, особенно касающихся направления движения денежных средств или иного имущества Явное несоответствие операций, проводимых клиентом (представителем клиента), общепринятой рыночной практике совершения операций Возврат клиентом (представителем клиента) денежных средств контрагенту в течение короткого промежутка времени на счет данного контрагента, открытый в банке, отличном от банка, со счета в котором данные денежные средства поступили клиенту Операция по списанию со счета клиента денежных средств на основании исполнительных документов о взыскании, характер которой дает основания полагать, что данная операция направлена на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем Операция, связанная с оборотом цифровой валюты Снятие клиентом в наличной форме бюджетных денежных средств, полученных в форме субсидии Внесение на счет наличных денежных средств, источник происхождения которых вызывает подозрения Операция по возврату займа, выдача которого осуществлялась наличными денежными средствами либо со счета, открытого в другой кредитной организации

Примечание

Данное Положение уже содержит список более или менее конкретных причин считать операцию клиента подозрительной. На практике именно они и используются банками для отказа в перечислении средств или в их выдаче наличными.

Тем не менее, последней фразой в п. 6.3: «Иные факторы, самостоятельно определяемые кредитной организацией» Положение все равно оставляет генерацию окончательного списка таких причин за каждым конкретным банком. В помощь им Центробанк выпускает многочисленные Методические рекомендации.

Каких клиентов относят к категории повышенного риска

Центробанк разработал для банков Методические рекомендации о том, как выявлять и пресекать сомнительные операции, нацеленные на уклонение от уплаты налогов, вывод денежных средств из РФ, отмывание доходов, полученных преступным путем, и другие противоправные действия.

В целях отнесения клиентов к категории повышенного риска ЦБ рекомендует обращать внимание на следующие признаки, характеризующие их деятельность:

значение доли уплачиваемых налогов — 0,9 процента от дебетового оборота по счету клиента (данный фактор не может являться единственным для автоматического признания операций клиента сомнительными);

со счета не производятся выплата зарплаты, перечисление НДФЛ и страховых взносов либо производимые платежи не соответствуют численности сотрудников клиента или свидетельствуют о занижении реальных сумм зарплаты (то есть налогооблагаемой базы);

фонд зарплаты установлен из расчета ниже официального прожиточного минимума;

по счету производится уплата НДФЛ, но не платятся страховые взносы;

остатки денежных средств на счете отсутствуют либо незначительны по сравнению с объемами операций, обычно проводимыми клиентом по счету;

основания производимых по счету платежей не имеют отношения к затратам, относящимся к видам деятельности, заявленным клиентом при открытии счета;

отсутствует связь между основаниями преобладающих объемов зачисления денежных средств на счет клиента и основаниями последующего их списания;

происходит резкое увеличение оборотов по счету клиента, превышение заявленного при открытии счета максимального оборота денежных средств;

со счета не производятся платежи в рамках ведения хозяйственной деятельности клиента (аренда, коммунальные платежи, закупки канцелярских товаров и другие);

денежные средства зачисляются на счет клиента от контрагентов-покупателей по договорам за товары и услуги с выделением НДС и практически в полном объеме списываются клиентом в пользу контрагентов по объектам, не облагаемым НДС (операциям по передаче денежных средств в обеспечение обязательств, предоставлению займов, реализации лома металлов).

Примечание

Если на основании данных критериев у банка возникают подозрения, что компания уклоняется от уплаты налогов, выводит денежные средства за рубеж или занимается отмыванием преступных доходов, то банк вправе:

запросить у компании документы об уплате налогов (п. 2 ст. 7 закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, «Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», утв. Банком России 02.04.2015 № 10-МР, письмо ЦБ от 31.12.2014 № 236-Т); передать информацию в Росфинмониторинг (п. 3 ст. 7 закона № 115-ФЗ); блокировать операции по счету (п. 11 ст. 7 закона № 115-ФЗ).

Таким образом, наибольшие риски для компаний влечет слишком низкая доля налогов из всех платежей по счету, а именно ниже 0,9 процента (ранее этот критерий составлял 0,5 процента). Поэтому бухгалтеру нужно быть готовым предоставить банку налоговые декларации, документы об уплате налогов и объяснить причины столь низкой доли.

Также обращаем внимание на то, что ЦБ в Методических рекомендациях от 12.02.2021 № 1-МР сообщил об увеличении числа попыток ОД/ФТ при помощи исполнительных документов, выданных на основании судебного акта о взыскании средств по неисполненной сделке. Банкам рекомендовано анализировать, какой процент налогов или других обязательных платежей уплачивается в бюджет со счета, используемого для указанных целей. ЦБ ссылается на Методические рекомендации от 02.02.2017 № 4-МР, согласно которым данный показатель не должен быть менее 0,5% от дебетового оборота. Если условие не выполняется, банк должен доложить о подозрительной операции в Росфинмониторинг.

Банки усиливают контроль за снятием наличности с корпоративных карт

Центробанк рекомендует банкам контролировать операции клиентов по снятию наличных денег с корпоративных дебетовых карт. По мнению регулятора, систематическое проведение таких операций компаниями (ИП) может свидетельствовать о легализации доходов, полученных преступным путем.

В этой связи банкам предписано считать лимит 100 тыс. рублей максимальным размером наличности в рублях для снятия клиентами с корпоративных карт в течение одного дня.

Кроме того, признаками неблагонадежных клиентов являются следующие:

отношение объема получаемых за неделю наличных денежных средств к оборотам по банковским счетам клиента за соответствующий период составляет 30 процентов и более;

с даты создания юридического лица прошло менее двух лет;

деятельность клиента, в рамках которой производятся операции по зачислению денежных средств и их списанию, не создает у клиента обязательств по уплате налогов, либо налоговая нагрузка минимальна;

денежные средства поступают на банковский счет клиента от контрагентов, по счетам которых проводятся операции с признаками транзитных;

денежные средства поступают и снимаются, как правило, суммами менее 600 тыс. рублей;

наличные снимаются регулярно, как правило, ежедневно или в течение 3‒5 дней со дня их поступления;

наличные снимаются в конце операционного дня с последующим снятием их в начале следующего дня;

у клиента имеется нескольких корпоративных карт, и операции по получению наличных денежных средств преимущественно осуществляются посредством использования данных карт.

Примечание

Основная рекомендация для компаний, которая напрашивается исходя из этого документа, — чаще расплачиваться самими корпоративными банковскими картами, а не снимаемыми с них наличными, тем более, если с карты ежедневно обналичивается более чем по 100 тыс. рублей.

Контроль за снятием и зачислением наличных на счет ужесточается

Закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ с 10 января 2021 года усиливает контроль за финансовыми операциями.

Документ, в числе прочего:

ужесточает контроль за операциями с наличностью. Ранее под контроль подпадало снятие со счета или зачисление средств на него на сумму от 600 тыс. рублей, если это не обусловлено характером деятельности предприятия. По новому правилу эти операции будут контролироваться независимо от характера деятельности фирмы; вводит обязательный контроль почтовых переводов свыше 100 тыс. рублей; усиливает контроль за операциями по договорам лизинга на сумму свыше 600 тыс. рублей.

Переводы из определенных стран поставлены на обязательный контроль

С 1 октября 2021 года денежные переводы физлицам и бизнесу из определенных стран и с некоторых территорий подлежат обязательному контролю. Сведения о них банки и другие подконтрольные организации должны передавать в Росфинмониторинг.

Перечень подозрительных мест отнесен к информации ограниченного доступа и доводится до кредитных организаций через их личные кабинеты.

Подозрительные операции с НДС, из-за которых могут заблокировать счет

Центробанк направил банкам согласованные с ФНС признаки подозрительных операций с НДС.

По мнению чиновников, это схема транзакций, при которой преобладающая часть средств зачисляется на банковский счет клиента с выделением НДС, а списывается им в пользу контрагентов без данного налога.

По мнению налоговиков, такие операции зачастую совершаются клиентами в целях либо полного ухода от уплаты НДС, либо его намеренного занижения путем получения вычета и возмещения по налогу. В связи с этим банкам рекомендовано еженедельно анализировать транзакции клиентов на предмет выявления подобных операций.

Критичное соотношение зачисления и списания НДС

Введен числовой ориентир: доля НДС, подлежащая уплате в бюджет, в случае 100-процентного списания денег со счета без учета НДС (поступивших в аналогичном объеме на счет с учетом налога), должна составлять не менее 20 или 10 процентов дебетового оборота (в зависимости от ставки НДС, которая применяется к соответствующим операциям по реализации).

В дальнейшем при анализе платежей банк может изменить соотношение с учетом оценки риска клиента, масштаба и характера его деятельности.

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Самые рискованные виды денежных переводов

Отмечено также, что видами переводов с превалирующим списанием со счета без НДС, предположительной целью которых может быть создание условий для неуплаты в дальнейшем налогов в бюджет, являются:

переводы на счета филиалов ФГУП «Почта России»; переводы на счета платежных агентов и банковских платежных агентов; переводы на счета физлиц, операции по которым совершаются с использованием банковских карт; переводы на счета лиц, занимающихся туристической деятельностью.

Самые рискованные отрасли экономики

Выбраны следующие отрасли экономики, где описанная схема может применяться наиболее часто:

сельскохозяйственная сфера и сферы торговли лесоматериалами и стройматериалами;

переводы денежных средств в сфере оказания грузовых транспортных услуг автомобильным транспортом;

переводы в сфере строительства;

переводы в сфере оптовой торговли металлическим ломом, включая лом черных и цветных металлов;

переводы денежных средств в сфере предоставления персонала;

переводы в сфере торговли драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и ломом таких изделий.

Последствия выявления подозрительных операций

При выявлении в операциях клиентов признаков отсутствия платежей по НДС в бюджет либо занижения сумм этих платежей банкам рекомендуется:

проводить анализ взаимосвязей таких клиентов с другими своими клиентами , в адрес которых производятся перечисления, используя подходы, предусмотренные п. 2 и 3 Методических рекомендаций, утвержденных Банком России от 21.07.2017 № 18-МР;

, в адрес которых производятся перечисления, используя подходы, предусмотренные п. 2 и 3 Методических рекомендаций, утвержденных Банком России от 21.07.2017 № 18-МР; запрашивать у перечисленных клиентов документы (заверенные копии), подтверждающие уплату клиентом НДС либо отсутствие оснований для уплаты за период, в отношении которого запрошена информация.

В случае непредставления запрошенных документов либо сомнений в их достоверности, а также если у клиента в ЕГРЮЛ есть запись о недостоверности сведений о нем, рекомендуется отказывать в приеме от клиента распоряжений на проведение операций по счету (когда такое право предусмотрено в договоре банка с клиентом).

Международные признаки подозрительных клиентов, операций и счетов

Россия с 2003 года является членом международной группы, разрабатывающей меры борьбы с отмыванием денег (FATF). С 2017 года началась глобальная оценка нашей системы борьбы с финансовыми преступлениями со стороны наших иностранных партнеров. В связи с этим банкам приходится внимательно всматриваться в своих клиентов.

Центробанк опубликовал рекомендации 13 глобальных кредитных организаций по оценке рисков отмывания денег, применения санкций, взяточничества и коррупции.

Пристального внимания достойны:

новые (неизвестные) клиенты;

случаи дискредитации анкетных данных или репутации;

использование подставной компании или юрлица с непрозрачной структурой;

запрос нестандартных условий договора;

просьба произвести платеж наличными, авансом или в пользу лица, которое не является стороной по сделке, или в другую страну;

требование досрочной выплаты комиссионного вознаграждения по договору;

действующее государственное должностное лицо или члены его семьи среди участников сделки;

отказ стороны по сделке или договору от проведения антикоррупционной проверки или включения в договор заверений или гарантий;

международные денежные переводы;

использование значительных объемов наличных денежных средств;

счета нерезидентов или временных резидентов без постоянного места жительства;

счета иностранных клиентов и транзитные счета;

аккредитивы и другие инструменты торгового финансирования;

доступ клиента к информации, составляющей коммерческую или гостайну, и возможность использования этих сведений в незаконных целях, например, для манипулирования рынком;

платежи, экономическая целесообразность которых не обоснована;

непрозрачный или не подтвержденный соответствующими документами бухучет;

незначительное бизнес-присутствие стороны по сделке в стране, где будет совершаться операция;

корректировка требований в ходе исполнения договора.

Отдельно проанализируют контрагентов из государств с повышенным уровнем взяточничества и коррупции (черный список FATF), а также регионы, граничащие с санкционными странами, расположенные от них в непосредственной близости, а также те, у кого могут быть возможности для обхода штрафных режимов.

Чиновников (национальных и иностранных) и их представителей вообще относят к партнерам, представляющим повышенные коррупционные риски. Им обеспечен углубленный мониторинг.

С особой осторожностью банки должны предоставлять займы под проекты капстроительства, разработку природных месторождений, развитие объектов госинфраструктуры и другие подобные цели. Эти направления учитывают как потенциально коррупционные.

Безопасность услуг по открытию счета без личного присутствия клиента или привлечение третьей стороны также нуждается в дополнительной проверке. Для контроля за соблюдением рекомендаций, ведением баз клиентов, проведением усиленных проверок, поиском подозрительных операций, обслуживанием соответствующих данных и для обучения персонала осторожности банки обязаны выделить независимого сотрудника или отдел.

Всем сотрудникам должна быть предоставлена возможность сообщать о подозрительных фактах на условиях анонимности. Более того, в политике банка должна быть прописана личная ответственность каждого сотрудника за защиту своей финансовой организации от угроз, возникающих в связи с отмыванием денег. Для этого банки должны постоянно актуализировать методы контроля своих партнеров.

Примечание

Обратим внимание на один из признаков высокого риска по оценкам международных экспертов- статус госчиновника получателя финансовых услуг или его родственников. С января 2019 года действуют методические рекомендации ЦБ по установлению наличия у бенефициарных владельцев клиентов статуса публичного должностного лица (№ 33-МР от 27.12.2018).

Банкам разрешили отказывать в обслуживании из-за подозрительного IP-адреса

Центробанк ввел новый фактор для оценки риска клиента. Теперь подозрения банков будет вызывать совпадение IP-адреса устройства контрагента с устройством лица, которому уже присвоен статус подозрительного. Такая поправка внесена в Положение № 375-П.

Среди других поправок:

банки должны включить в свой внутренний регламент положения, в соответствии с которыми будут обрабатываться документы от несостоявшихся потребителей банковских услуг, оспаривающих действия банка или соответствующей межведомственной комиссии; клиенты имеют право представить доказательства отсутствия оснований для отказа в открытии счета или проведении операции в любое подразделение банка. Ранее о возможности выбирать иное отделение банка, кроме воспротивившегося воле потребителя, известно не было.

Как рассматривается жалоба на банк, отказавшийся проводить операцию

Центробанк утвердил правила того, как он будет рассматривать жалобу клиента на банк, который отказал ему в проведении операции или в открытии счета. К данной процедуре можно будет прибегнуть после обращения в сам банк и получения от него отказа в отмене своего решения (то есть после соблюдения своего рода претензионного порядка ЦБ выступит в роли арбитра).

Полезная информация для организации состоит в следующем.

Что указать в заявлении:

дату решения банка об отказе в проведении операции или в заключении договора;

реквизиты банка: наименование, ОГРН, ИНН, БИК;

дату установления или прекращения договорных отношений с банком;

наименование операции, в проведении которой было отказано, или ее описание;

информацию о причинах отказа, полученную компанией от банка;

обстоятельства отказа в свободной форме (по усмотрению заявителя).

Что прикладывать к заявлению:

копию сообщения (решения) банка об отказе (при наличии);

копии документов, представленных в банк в целях устранения оснований отказа;

копию сообщения банка о невозможности устранения данных оснований.

Способы отправки заявления:

по почте;

через интернет-приемную Банка России на его официальный сайте.

Срок принятия решения

Общий срок для вынесения решения по заявлению — 20 рабочих дней со дня обращения.

Плюс еще 3 рабочих дня отведено на отправку решения заявителю.

Банк не вправе блокировать счет без доказательств отмывания доходов

Общество обратилось в арбитражный суд с иском, содержащим требования:

признать незаконными действия банка по блокировке расчетного счета и невыполнении распоряжений истца в проведении операций;

обязать банк дать письменный ответ на жалобу организации;

взыскать с банка проценты за пользование чужими денежными средствами и убытки.

Суд удовлетворил эти требования, установив следующее.

Банк в одностороннем порядке приостановил оказание услуг, связанных с удаленным доступом к расчетному счету. Компании было сообщено, что операции по расчетному счету приостановлены по инициативе службы безопасности банка.

В суде представители банка заявили, что в отношении операций данной компании у банка возникли основания полагать, что сделки могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Совершенные по счету операции, подпадают, по мнению банка, под критерии транзитных операций.

Статья 858 ГК допускает ограничение прав клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, только в случаях, предусмотренных законом. Одним из таких законов является Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Пунктом 3 ст. 7 закона № 115-ФЗ установлено: если у работников кредитной организации на основании реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, банк не позднее трех следующих рабочих дней обязан направить в Росфиннадзор сведения о подобных операциях.

При неполучении в течение указанного срока постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании ч. 3 ст. 8 закона № 115-ФЗ банк осуществляет операцию с денежными средствами или иным имуществом по распоряжению клиента, если в соответствии с законодательством не принято иное решение, ограничивающее ее осуществление.

Доказательства соблюдения п. 3 ст. 7 закона № 115-ФЗ в отношении компании банк не представил.

Более того, он не предоставил организации возможность объяснить спорное «сомнительное» платежное поручение — не затребовал у нее документы для проведения проверки.

Таким образом, банк не предъявил доказательства в обоснование наложенных на расчетный счет истца ограничений применительно к нормам ст. 858 ГК. Следовательно, права клиента по распоряжению денежными средствами на счете были ограничены без достаточных к тому оснований.

На основании изложенного исковые требования истца являются обоснованными и подлежат удовлетворению, — резюмировали судьи.

Источник: постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.10.2016 № 09АП-46134/2016.

Банк не вправе расторгнуть договор, если операции обычные, очевидные и не запутанные

Банк отказал предпринимателю в переводе средств с его счета, открытого на ИП, на другой счет, открытый на него как на физлицо. Одновременно уведомил бизнесмена о расторжении договора банковского счета.

В качестве основания для своих действий в банке сослались на п. 11 ст. 7 закона № 115-ФЗ о противодействию отмыванию доходов.

ИП обратился в суд с двумя требованиями — признать незаконными:

одностороннее расторжение договора — суд его удовлетворил;

отказ в исполнении платежных поручений — в удовлетворении данного требования судьи отказали.

Выяснилось, что платежных поручений было два:

получив первое на сумму 340 тыс. рублей, банк запросил у бизнесмена дополнительные документы. ИП их предоставил, снабдив дополнительными разъяснениями. Однако банк все равно отказался переводить деньги со счета на счет; спустя 10 дней предприниматель направил в банк второе платежное поручение о переводе 339 901 рубля на тот же личный счет. Его постигла та же участь — отказ со ссылкой на на п. 11 ст. 7 закона № 115-ФЗ, а на следующий день ИП получил от банка уведомление о расторжении договора.

Суд решил, что оснований для расторжения договора у банка не было, поскольку предприниматель предоставил все затребованные у него документы. Банк же не предъявил доказательства того, что распоряжения ИП были запутанными, неочевидными, не имели реальной цели, а наоборот, преследовали цели по легализации денежных средств, полученных преступным путем (п. 6.3 Положения, утв. Банком России 02.03.2012 № 375-П).

Что касается требования о признании действий банка незаконными, то ИП избрал ненадлежащий способ защиты. Банк является коммерческой организацией, спорные правоотношения сложились в рамках исполнения гражданско-правового договора и не вытекают из публичных отношений, а поэтому действия банка не могут оспариваться по правилам ч. 1 ст. 198 АПК (о признании незаконными действий госорганов и должностных лиц).

В этом случае нарушенные права кредитора подлежат защите путем присуждения к исполнению обязательства в натуре, что означает понуждение должника выполнить действия, которые он должен совершить в силу имеющегося у него гражданско-правового обязательства.

Источник: постановление Арбитражного суда Московского округа от 07.03.2018 № Ф05-21569/2017.

Комиссия за непредставление документов в связи с транзакцией — незаконна

Такое решение вынесли судьи по иску компании к банку «Возрождение», в котором она обслуживалась.

Фирма требовала взыскать с банка необоснованное обогащение в виде комиссии, списанной с ее счета.

В течение 2016 года на ее счет поступили 9,6 млн рублей от разных контрагентов. Для квалификации данных операций банк запросил у фирмы документы, обосновывающие поступление средств на счет, а также сведения об активах общества, трудовых и производственных ресурсах, необходимых для ведения деятельности.

При этом тарифная политика банка включала пункт на случай, если клиент игнорирует запросы и препятствует проведению банком контрольных мероприятий. Для таких организаций была предусмотрена специальная 13-процентная комиссия от проводимой по счету суммы, но не более 1 млн рублей.

Документы от компании не поступили, и при закрытии ее счета (по инициативе клиента) и переводе средств в другой банк с фирмы была удержана указанная комиссия в размере 250 тыс. рублей.

Фирма пошла в суд и выиграла его во всех трех инстанциях.

Судьи сочли ничтожным условие тарифов банка о спорной комиссии, поскольку клиент не был ознакомлен с ним и не выражал своего согласия.

Фактически комиссия была использована как мера ответственности, ведь дополнительных услуг, обусловленных подозрениями в адрес компании, банк не оказывал и каких-либо трат, связанных с исполнением антиотмывочного законодательства, не понес. Однако Закон № 115-ФЗ не дает банкам права вводить повышенное комиссионное вознаграждение в качестве самостоятельной меры безопасности.

Источник: постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 29.01.2018 № Ф01-6237/2017.

Примечание

Есть и другие примеры аналогичных дел:

суд признал действия банка по взиманию комиссии в размере почти 800 тыс. рублей незаконными, поскольку банк не представил доказательства того, что банковские операции клиента за спорный период были запутанными, неочевидными и не имели реальной цели. Не подтвердил банк и соблюдения предписаний п. 3 ст. 7 закона № 115-ФЗ, а именно направление в 3-дневный срок сведений о подозрительных операциях в уполномоченный орган (постановление Девятого ААС от 07.04.2017 № 09АП-10620/2017);

суд обратил внимание, что банк даже не уведомил клиента об отказе в операции, не стал запрашивать у него какие-либо документы и тем более контактировать с Росфинмониторингом, а просто списал 600 тыс. рублей комиссии, следуя собственной тарифной политике. Суд обязал вернуть компании деньги в полном объеме (постановление АС Московского округа от 01.03.2018 № Ф05-21373/2017).

Однако в судебной практике есть и примеры разрешения подобных споров в пользу банков. Один из них рассмотрел Верховный Суд, вынося определение от 31.07.2017 № 303-ЭС17-9234.

Организация обратилась в суд с иском к банку о возврате на расчетный счет 516 тыс. рублей, списанных им в качестве комиссии за совершение операции, имеющей признаки необычной сделки, а именно:

компания получила денежные средства в виде займов;

в течение нескольких дней погасила ими дебиторскую задолженность за третьих лиц;

перечислила добровольные паевые взносы в пользу некоего фонда.

По мнению компании, установление и списание банком такой комиссии незаконно: банк в одностороннем порядке внес изменения в свои тарифы — включил в них 15-процентную комиссию за операции, имеющие признаки необычной сделки в соответствии с законом № 115-ФЗ.

Судьи проанализировали операции, вызвавшие сомнения банка, и лишь в отношении одной из них с выводами учреждения не согласились. Из полумиллионной комиссии компании присудили вернуть 23 тыс. рублей. В остальном служители Фемиды решили, что действия банка не были произвольными, он действовал в соответствии с условиями договора и требованиями закона.

Перевод физлицу от юрлица и снятие денег по частям — основание для блокировки счета

Гражданин обратился в суд с иском к Сбербанку России, указав, что на его имя в банке открыт счет, на который от ООО поступила предоплата по договору купли-продажи автомобиля в размере 6 млн рублей. В этот же день он снял со счета 1,5 млн рублей, а остальные 4,5 млн рублей банк заблокировал, сославшись на подозрения в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

По просьбе сотрудника банка гражданин представил договор купли-продажи автомобиля по цене 6,3 млн рублей, ПТС и платежное поручение, однако все равно получил уведомление об отказе в выполнении операции по выдаче наличных. Банк сослался на то, что договор купли-продажи не предусматривал внесения предоплаты, а гражданин по-прежнему был указан в ПТС в качестве собственника.

Тогда гражданин спустя месяц составил с ООО акт приема-передачи автомобиля, и в ПТС собственником автомобиля было зарегистрировано общество. Однако и это не помогло: банк отказался выдавать наличные со счета.

Городской суд признал действия банка незаконными.

Он сослался на недоказанность банком оснований рассматривать требуемую истцом операцию с денежными средствами как подозрительную, а также на нарушение банком требований о направлении в уполномоченный государственный орган сведений об этой операции.

Однако областной суд отменил решение первой инстанции и отказал в удовлетворении иска.

Верховный Суд его поддержал. В качестве правого оправдания действий банка судьи указали на п. 11 и 12 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

В них сказано, что банк вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, по которым не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями данного закона, а также в случае, когда у сотрудников банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

При этом отказ от выполнения операций в соответствии с п. 11 этой статьи не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности банка.

Фактическими обстоятельствами, позволившими банку применить данные нормы, послужили:

получение средств физлицом от юрлица;

отсутствие в договоре условия о предоплате;

размер перечисленной предоплаты — более 95 процентов;

снятие в тот же день наличных денежных средств частями в разных отделениях банка;

длительное нахождение автомобиля у гражданина после заключения договора купли-продажи;

предоставление банку документов об уплате ООО оставшихся 300 тыс. рублей и о регистрации автомобиля за покупателем только после приостановления банком операции по выдаче наличных денежных средств.

Источник: определение Верховного Суда от 06.02.2018 № 59-КГ17-18.

Примечание

Похожее дело Верховный Суд рассмотрел несколькими днями ранее: на счет физлица поступил перевод от юрлица в размере более 55,5 млн рублей с назначением платежа «Средства на личное потребление».

На следующий день гражданин попытался снять наличными 55,2 млн рублей. Банк отказал, потребовав документы, подтверждающие происхождение данных средств и экономический смысл операции. При этом рекомендовал отправить средства обратно — в тот банк, который их перевел.

Суд решил, что отказ банка является правомерным и соответствует ст. 7 Закона № 115-ФЗ, так как:

в открытых источниках информации отсутствуют сведения о юрлице, от которого поступил перевод; гражданин не полностью представил запрошенные банком документы (не предъявил приложение к договору о поставке, информацию о предмете договора, а также платежные документы) (Определение Верховного Суда от 30.01.2018 № 78-КГ17-90).

Иногда банковская политика безопасности заходит дальше государственной

Финансирование терроризма и легализация преступных доходов — международные проблемы. Россия участвует в их предотвращении и ликвидации наряду с другими странами.

При этом изобретательность криминальных элементов вынуждает как иностранные, так и российские госслужбы постоянно совершенствовать систему контроля финансовых операций, которые проводятся через банки.

Для этого российский законодатель в лице:

Госдумы — несколько раз в год обновляет главный антиотмывочный закон с момента его принятия в 2001 году;

Центробанка — регулярно вводит все новые признаки подозрительности операций;

Росфинмониторинга — ведет перечень нечистоплотных граждан и организаций, заподозренных в экстремистской деятельности или терроризме. Россиян в нем уже больше 11 тысяч плюс более пятисот отечественных организаций.

В результате данных мер банкам на сегодняшний день позволено самостоятельно выбирать, кого обслуживать, а кому отказывать в проведении операций. Причем требований со стороны законодателей уже настолько много, что банки не всегда успевают их выполнять и берут инициативу в свои руки.

Отклоняются операции даже формально чистых клиентов

Банк может отказать клиенту в операции, даже если он не значится в черном списке.

Связано это с тем, что процедура включения подозрительного клиента в список неблагонадежных для банков утомительна.

Поэтому, чтобы не обременять себя подобными хлопотами, кредитные учреждения предпочитают отказывать клиенту в осуществлении операции, не сообщая о нем в Росфинмониторинг.

Причины отказа не раскрываются. Банки объясняют это тем, что подобное информирование является прямым нарушением Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Однако с 30 марта 2018 года законодатель это табу ликвидировал, и теперь банки должны сообщать клиентам причины отказа в операции, а с 1 сентября 2021 года — и обоснования неприема на обслуживание.

В результате клиент, хотя и не значится в черном списке, получить банковскую услугу не может.

Выяснить, в чем дело, можно только опытным путем. Единственное, что остается, ‒ это попытаться открыть счет в другом банке. Если и там последует отказ, то лицо действительно оказалось в черном списке.

И здесь подстерегает другая опасность: процедуру реабилитации клиенту придется проходить в каждом отказавшем ему в открытии счета банке.

Решить эту проблему могло бы взаимодействие ЦБ и Росфинмониторинга, но пока законодательно такой порядок не урегулирован.

Вскрыта новая схема вывода средств со счетов компаний

Банкиры рассказывают, что стали чаще встречаться случаи, когда компании переводят средства со своих счетов или списывают их под видом «компенсаций при увольнении сотрудников по соглашению сторон».

Возросшая частота таких списаний и их величины вызывают подозрение банков: таким образом компании, по всей видимости, прикрывают обналичивание и вывод средств. Организации расплачиваются за это уплатой максимум 13 процентов в виде подоходного налога с указанных сумм.

Банкиры предупреждают, что такие операции могут быть квалифицированы по антиотмывочному закону как сомнительные и быть заблокированы (в противном случае претензии к самому банку могут предъявить Центробанк и налоговая служба).

Введено понятие подозрительные действия клиента, его представителя

С 1 марта 2022 года закон о противодействии легализации преступных доходов дополнили новым понятием — «подозрительные действия клиента, его представителя». О таких действиях, как и о подозрительных операциях, нужно сообщать в Росфинмониторинг.

В сообщение требуется включить информацию о бенефициарном владельце, которой располагает организация.