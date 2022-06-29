Что изменится в НДФЛ после введения ЕНС

Что случилось
Госдума в третьем чтении приняла законопроект с масштабными поправками в НК по уплате налогов на единый счет.
Закон направлен в Совет Федерации.
Новые нормы заработают с 2023 года.
В этом материале разберем, какие изменения будут по НДФЛ из-за введения новой системы.
Когда платить
Как отчитываться
Когда отчитываться
Дата дохода
Учет НДФЛ
НДФЛ вне ЕНС
Итоговая таблица
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