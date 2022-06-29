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НДФЛ

Что изменится в НДФЛ после введения ЕНС

В 2023 году платить НДФЛ надо будет по новому принципу и в новые сроки. Отчитываться – тоже.

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Что случилось

Госдума в третьем чтении приняла законопроект с масштабными поправками в НК по уплате налогов на единый счет.

Закон направлен в Совет Федерации.

Новые нормы заработают с 2023 года.

В этом материале разберем, какие изменения будут по НДФЛ из-за введения новой системы.

Когда платить

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