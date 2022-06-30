Из декрета в декрет: какие выплаты полагаются сотруднице

Рассказываем, как разобраться в правилах оплаты и документальном оформлении перехода между декретами.

Длительность отпуска при переходе из декрета в декрет без выхода на работу

Законодательство не позволяет быть одновременно в двух декретных отпусках. Если больничный лист по беременности и родам (также по тексту — БиР) приходится на период выхода сотрудницы из первого декрета во второй, какие выплаты будет получать, она вправе решить самостоятельно (пособие по уходу за ребенком или БиР) (ч. 4 ст. 13 Закона о госпособиях гражданам, имеющим детей, п. 3 ст. 10 закона № 255-ФЗ, п. 47 Порядка, утвержденного приказом Минтруда России от 29.09.2020 № 668н).

Для получения пособия по беременности и родам работница должна прервать отпуск по уходу за ребенком и уйти в декрет — по беременности и родам. Если по окончании второго декрета старшему ребенку уже исполнилось 1,5 года, то оформите работнице отпуск по уходу за младшим ребенком.

Важно! С даты начала отпуска по беременности и родам при выходе из декрета выплаты по уходу за ребенком прекращаются.

В случае перехода из декрета в декрет выплаты на третьего ребенка пособия по беременности и родам производятся аналогично. После окончания отпуска по беременности и родам работница вправе оформить уход за детьми (за вторым и третьим ребенком).

В случае одновременного ухода за двумя и более детьми до достижения ими возраста полутора лет размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком суммируется. Эта сумма не может быть меньше суммированного минимального размера пособия и больше 100 процентов среднего заработка (с которого она исчислялась).

Начиная с 2021 выплаты по беременности и родам назначает и предоставляет территориальный орган ФСС РФ на основании представленных работодателем документов, сведений о заработке, расчетном периоде и фактически отработанном времени. Работодателю необходимо уведомить ФСС об окончании отпуска по уходу не позднее трех рабочих дней после начала отпуска по беременности, т. е. со дня, когда получены данные о закрытом электронном листке нетрудоспособности (п. 8 ст. 13 закона № 255-ФЗ).

Расчет декретных при переходе из одного декрета в другой

При расчете среднего заработка при переходе из одного декрета в другой выплаты по беременности и родам рассчитываются путем замены года или лет расчетного периода.

Важно! Замена расчетного периода при расчете пособий делается только по заявлению работника. Замена лет производится не любыми годами, а только теми, которые непосредственно предшествуют году, в котором он находился в декрете или в отпуске по уходу за ребенком (п. 34 Обзора судебной практики ВС № 2 (2018) (утв. Президиумом ВС 04.07.2018), определение ВС от 12.02.2018 № 309-КГ17-15902 по делу № А50-26803/2016).

Больничный лист по беременности и родам оплачивается в размере 100% среднего заработка (п. 1 ст. 11 закона № 255-ФЗ).

При этом требования к среднему дневному заработку, используемому при расчете пособия:

не меньше среднего дневного заработка, исчисленного исходя из МРОТ; не превышает дневной заработок, рассчитанный исходя из суммы предельных величин базы для начисления страховых взносов на ВНиМ, установленных на каждый год расчетного периода.

При исчислении выплат за второй декрет, не выходя из первого, годы расчетного периода, приходящиеся на предыдущий декрет, заменяют на предшествующие, если выполняются два условия (п. 1 ст. 14 закона № 255-ФЗ, п. 7 Положения об исчислении пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством):

в расчетный период работник весь год или его часть находился в декрете/отпуске по уходу за ребенком; замена приведет к увеличению размера пособия.

Как правило, чтобы понять, насколько целесообразно заменять годы в расчетном периоде, определяют средний дневной заработок для расчета пособий с учетом замен и без них.

При расчете пособия по временной нетрудоспособности сравнивают базы для расчета пособия. При подаче заявления о замене календарных лет (календарного года) после назначения выплаты, она пересчитывается за все прошлое время в пределах 3-х лет, предшествующих дню обращения сотрудника с таким заявлением (п. 1 ст. 14 закона № 255-ФЗ).

Сведения о замене календарных лет в расчетном периоде на основании такого заявления передайте в Фонд социального страхования в срок не позднее 5 рабочих дней со дня их получения (п. 14 Правил получения ФСС РФ сведений).

Пример расчета

Рассмотрим на примере, какие выплаты положены, если из декрета в декрет работница переходит в 2022, подав заявление о замене лет.

Пример.

Клубтэкаева Клара Карповна ушла в отпуск по беременности и родам в 2020, в 2021 — отпуск по уходу за первым ребенком. В 2022 Клубтэкаева ушла в следующий декрет, а по его окончании — в отпуск по уходу за вторым ребенком. В таком случае расчетный период для пособия по уходу до 1,5 лет за вторым ребенком: 2020–2021. Их следует заменить на 2019–2020 или на 2018–2019 в зависимости от того, в каком периоде средний заработок получится больше.

Как оформить выход из декрета в декрет

Для перехода из одного отпуска в другой работнице необходимо написать об этом заявление и представить его работодателю вместе с больничным листом. Форма заявления не утверждена законодательно, оно оформляется в произвольной форме:

Если сотрудница желает изменить расчетные годы для исчисления пособий, то ей необходимо подать соответствующее заявление:

Работодатель при получении соответствующего заявления от сотрудницы оформляет это приказом (одним общим или двумя отдельными). Утвержденной формы документов нет, они составляются в произвольной форме. В приказе/приказах следует указать, в частности:

Ф.И.О. и должность работницы; основание для прерывания отпуска по уходу за ребенком и предоставления отпуска по беременности и родам с указанием реквизитов соответствующего заявления работника и листка нетрудоспособности, на основании которого предоставляете отпуск по беременности и родам; распоряжение о прерывании отпуска по уходу за ребенком и о предоставлении отпуска по БиР; дату отпуска по уходу за ребенком, даты и общую продолжительность отпуска по беременности и родам. Важно, чтобы даты не пересекались.

Пример приказа:

Другие пособия при переходе из декрета в декрет в 2022 году

При переходе из декретного в декретный выплаты в 2022 году не ограничиваются суммами, полученными от работодателя. Законодательством предусмотрены выплаты иных пособий, в том числе приведенных в таблице:

Региональным законодательством при рождении ребенка устанавливаются и иные выплаты. А рождение третьего ребенка по общему правилу влечет признание семьи многодетной и установление для нее дополнительных мер социальной поддержки.