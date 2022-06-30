Чем отличается форма КС-11 от КС-14. И для чего они нужны

Основные отличия по составлению

В составлении акта КС-14 помимо представителей исполнителя и заказчика принимает участие приемочная комиссия. Состав приемочной комиссии утверждается инвестором или заказчиком. В то же время в оформляемом акте КС-11 обычно фигурируют лишь 2 стороны — исполнитель и заказчик (инвестор).

При составлении КС-14 указывается, как работают все коммуникации, соответствует ли вводимый в действие объект недвижимости не только проекту, но и строительным нормам. В акте КС-11 оценивается лишь соответствие готового объекта проектным данным: проверяется наличие и расположение перегородок/перекрытий, их размеры и прочее.

Основные отличия по содержанию

Акт КС-11 является своего рода приемо-сдаточным документом, подписываемым исполнителем и заказчиком подрядных работ при завершении строительства.

А вот КС-14 является одним из основных документов при оформлении разрешения на выдачу компетентными органами решения о вводе объекта недвижимости в действие (подп. 4 п. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса).

Оба акта — и КС-11, и КС-14 — являются основанием для принятия объекта к учету и отражения задолженности перед исполнителем (на их основании делается проводка Дт 08 Кт 60). При этом КС-11 подтверждает факт окончательной приемки заказчиком выполненных подрядных работ по договору. КС 14, кроме вышеуказанного, еще и засвидетельствует факт ввода объекта в эксплуатацию. На его основании составляется форма ОС-1а и делается проводка Дт 01 Кт 08.

Для целей отражения подрядных работ в бухучете достаточно будет оформления формы КС-11. В то же время, если предполагается участие приемочной комиссии, например при представительстве в ней госорганов или органов муниципалитета (если сдается государственный объект недвижимости), без составления акта КС-14 уже не обойтись.

Основные отличия по форме

Основное отличие бланков КС-11 и КС-14 по форме связано с тем, что КС-11 составляют заказчик и исполнитель, а КС-14 — исполнитель и приемочная комиссия.

По итогам осмотра объекта недвижимости в соответствующих разделах акта КС-14 отражается решение комиссии о соответствии объекта проекту и установленным санитарным и строительным нормам.

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Итоги

Акт КС-11 подписывают исполнитель и заказчик при приемке построенного объекта на соответствие проекту. Форму КС-14 подписывает приемочня комиссия при приемке объекта недвижимости на соответствие санитарным, проектным и строительным нормам.

Обе формы нужны, чтобы ввести построенный объект в эксплуатацию.