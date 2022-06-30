Сколько товаров можно пробить в одном чеке?

Вопрос

ООО осуществляет продажу товаров через интернет. Оплата осуществляется физическими лицами в безналичной форме.

Есть ли ограничения по количеству товара в чеке при оплате онлайн?

Клиент может закупать 1 000 номенклатурных позиций. Как в таких случаях оформляется чек?

Ответ

В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Закона № 54-ФЗ контрольно-кассовая техника, включенная в реестр ККТ, применяется на территории РФ в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

В силу статьи 1.1 Закона № 54-ФЗ кассовый чек представляет собой первичный учетный документ, сформированный в электронной форме и (или) отпечатанный с применением контрольно-кассовой техники в момент расчета между пользователем и покупателем (клиентом), содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его осуществления и соответствующий требованиям законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники.

Пунктом 2 статьи 1.2 Закона № 54-ФЗ установлено, что при осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе и (или) в случае предоставления покупателем (клиентом) пользователю до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты направить кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю (клиенту) на предоставленные абонентский номер либо адрес электронной почты (при наличии технической возможности для передачи информации покупателю (клиенту) в электронной форме на адрес электронной почты), если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

Кассовый чек должен содержать в том числе:

наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг возможно определить в момент оплаты);

платежа;

выплаты;

их количество;

цену (в валюте РФ) за единицу с учетом скидок и наценок;

стоимость с учетом скидок и наценок, с указанием ставки НДС (за исключением случаев осуществления расчетов пользователями, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость или освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, а также осуществления расчетов за товары, работы, услуги, не подлежащие налогообложению НДС (освобождаемые от налогообложения).

Дополнительные реквизиты фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию, утверждены приказом ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@.

Так, для кассового чека, кассового чека коррекции, БСО и БСО коррекции длина данных документа не должна превышать 32 768 байт. Для подтверждения оператора длина данных не должна превышать 512 байт (пункт 1 примечания к таблице 11 раздела I Приказа).

Таким образом, действующим Приказом установлены ограничения к длине данных документа. Предположить, какому количеству позиций в кассовом чеке соответствует указанная длина, не представляется возможным.

Следует отметить, что ФНС предусмотрены требования к наименованию товаров (Информация ФНС РФ «с 1 февраля все индивидуальные предприниматели обязаны указывать в чеках наименование товара или услуги»):

«Название товара или услуги должно быть конкретным, понятным, позволяющим идентифицировать товар или услугу. Также допускается добавление артикулов. Длина реквизита не должна превышать 128 символов вместе с пробелами. Если у налогоплательщика есть учетная система, рекомендуется подгружать наименования из нее».

При этом дополнительно отметим, что ни законом № 54-ФЗ, ни иными нормативно-правовыми актами не предусмотрены положения, конкретизирующие требования к реквизиту «Наименование товара (работ, услуг)» в кассовом чеке в зависимости от вида и ассортимента товаров (работ, услуг).

Аналогичная позиция изложена в письме Минфина от 21.07.2017 № 03-01-15/46708.

Если из-за технических ограничений часть номенклатурных позиций не отражается в кассовом чеке, на наш взгляд, возможны следующие варианты:

ограничить количество товарных позиций в одном заказе; формировать второй чек на те товары, которые не вошли в первый кассовый чек (длина кассового чека превысила 32 768 байт). Такой вариант, в частности, предлагают частные эксперты оператора фискальных данных.