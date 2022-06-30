Цитата дня. Про волшебство

АУСН стартует уже завтра, с 1 июля 2022. Руководитель Управления ФНС Татарстана Марат Сафиуллин решил напомнить о преимуществах нового спецрежима:
- Несмотря на освобождение налогоплательщиков в рамках данного режима от уплаты страховых взносов, у работников сохраняются все социальные гарантии, которые будут обеспечиваться из федерального бюджета... Уверен, нулевые ставки должны помочь предпринимателям “обелить” зарплаты работников.
И все бы ничего, но есть нюанс, как говорится. Действие АУСН распространяется только на бизнес, чья средняя численность работников - не больше пяти человек. Это не говоря уже о том, что работать режим пока будет всего в четырех регионах страны.