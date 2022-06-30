Социальные пособия

Назначать ежемесячное пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности будут по-новому. Обзор правил

Новые правила заработали еще с 8 июня, но вдруг вы их пропустили. Короткий обзор главных тезисов документа.

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Новые правила назначения и выплаты ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности утвердило постановление Правительства от 06.06.2022 № 1036. Заработал новый порядок с 8 июня 2022 года.

Прежние правила больше не действуют (речь про постановление Правительства РФ от 28.06.2021 № 1037).

Что не изменилось

В новом порядке некоторые моменты остались прежними. Например, речь про условия о том, кому положено пособие (ст. 9 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ).

На выплаты имеют право женщины со сроком беременности 6 и более недель, но только если:

  • постановка на учет в медицинской организации произошла в ранние сроки беременности, то есть до 12 недель;
  • размер среднедушевого дохода семьи на дату обращения за пособием не превышает прожиточного минимума в субъекте РФ по месту жительства.

Что будет по-новому

Во-первых, есть важное уточнение по поводу учета дохода семьи при назначении пособия.

Теперь среднедушевой доход семьи будут сопоставлять с прожиточным минимумом для трудоспособного населения по месту жительства, которое женщина указала в заявлении о назначении пособия, если в регионе по месту жительства ПМ на душу населения дифференцированный (то есть зависит от социально-экономических особенностей и природно-климатических условий местности).

Напомним, что величины ПМ могут быть в регионах разными. Есть показатели:

  • на душу населения;
  • для трудоспособного населения;
  • для пенсионеров;
  • для детей.

Точную величину каждой категории можно узнать из регионального законодательства.

Во-вторых, новый порядок предусматривает перечни доходов, которые учитываются и не учитываются при определении размера среднедушевого дохода семьи при назначении пособия.

Теперь будут учитывать такой доход, как вознаграждение, полученное по договору об осуществлении опеки или попечительства на возмездных условиях (договору о приемной семье, договору о патронатной семье).

Напротив, учитываться не будут:

  • компенсация за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, которые должны быть предоставлены инвалиду в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, а также ежегодная денежная компенсация расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников;
  • доходы (в виде зарплаты, вознаграждения по договору ГПХ) женщины и членов ее семьи, которые на дату обращения за пособием официально признаны безработными, а трудовой договор расторгнут с 01.03.2022 (это правило действует только в 2022 году);
  • региональный маткапитал.

Что еще важно знать

Работодатели в назначении ежемесячного пособия при постановке на учет в ранние сроки беременности участия не принимают.

Заявление о пособии в орган ПФР по месту жительства надо подавать самостоятельно. Сделать это можно в отделении фонда либо через портал Госуслуг (п. 9 Правил № 1036).

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