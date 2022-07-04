Бухгалтеры спорят об аутсорсе, просят помощи с выбором ноутбука и путаются в прослеживаемости. Топ самых горячих тем в «Красном уголке бухгалтера»

Про перечисление НДФЛ
Ситуация: сотрудник работал до 10 июня, затем 14 июня по 30 июня написал отпуск без сохранения зарплаты. Вопрос: в какие сроки надо перечислить НДФЛ?
Коллеги уточнили, когда перечисляется зарплата. И при условии, что эта дата 3 числа, как в данном случае, объяснили, что перечислить надо не позднее следующего дня после выплаты — 3 или 4 числа.
Правда, потом в комментариях появился еще один вопрос — «А за первую половину месяца?». И понеслась: деталей оказалось много.
Про прослеживаемость
Сложная история, цитируем:
«В марте купили монитор для собственных нужд компании, в накладной продавца ИП на УСН отсутствует РНПТ. Попросили дать верные документы — не дает, дальше диалог продолжать отказывается. Как устранить нарушение?»
Советчики тут не сошлись во мнениях. Некоторые считают, что если покупка была для собственных нужд компании, то рнпт не нужен. А кто-то высказывается однозначно:
«Все мониторы, ввезенные из-за границы, подлежат прослеживанию с 08.07.2021. Рнпт не нужен при покупке только физлицу»
Большинство комментаторов все же придерживаются мнения, что проще забить и не заморачиваться, раз штрафов по прослеживаемости пока все равно нет.
Про поиск работы и аутсорс
На эту тему горячие споры время от времени бывают частенько. Вот парочка примеров: юная выпускница колледжа просит посоветовать ей специальность, связанную с экономикой — «включая главного бухгалтера».
А опытный бухгалтер получила предложение поработать на аутсорсе и решила выяснить, что коллеги про это думают. Как всегда, единого мнения нет: одни бухгалтеры очень «за», другие ни за что бы не посоветовали.
Про сотрудницу в декрете
Ситуация банальная, но неприятная:
«Что посоветуете в ситуации, когда сотрудница не хочет выходить на работу после 3летнего декрета. При этом открывает и закрывает больничный по уходу за ребенком, не появляясь в офисе... руководство с радостью бы избавилось от такого горе-сотрудника, но как подстраховаться?»
В ответ посыпались аналогичные бухгалтерские боли:
«Практически никак. У нас такой сотрудник (правда не декретница), постоянно носит больничные, причем уже точно знаем, что открыл свое ИП и зарабатывает там, а нашу кровь продолжает пить».
Про технику
На закуску — не совсем бухгалтерское обсуждение. Коллеги просят совета, какой ноутбук подойдет в качестве «рабочей лошадки» на несколько лет вперед?
Некоторые предлагают MSI, некоторые — Huawei. Многие почему-то ругают Asus. Делитесь, что вам ближе?
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