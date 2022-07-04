Бухгалтеры спорят об аутсорсе, просят помощи с выбором ноутбука и путаются в прослеживаемости. Топ самых горячих тем в «Красном уголке бухгалтера»

Про перечисление НДФЛ

Ситуация: сотрудник работал до 10 июня, затем 14 июня по 30 июня написал отпуск без сохранения зарплаты. Вопрос: в какие сроки надо перечислить НДФЛ?

Коллеги уточнили, когда перечисляется зарплата. И при условии, что эта дата 3 числа, как в данном случае, объяснили, что перечислить надо не позднее следующего дня после выплаты — 3 или 4 числа.

Правда, потом в комментариях появился еще один вопрос — «А за первую половину месяца?». И понеслась: деталей оказалось много.

Про прослеживаемость

Сложная история, цитируем:

«В марте купили монитор для собственных нужд компании, в накладной продавца ИП на УСН отсутствует РНПТ. Попросили дать верные документы — не дает, дальше диалог продолжать отказывается. Как устранить нарушение?»

Советчики тут не сошлись во мнениях. Некоторые считают, что если покупка была для собственных нужд компании, то рнпт не нужен. А кто-то высказывается однозначно:

«Все мониторы, ввезенные из-за границы, подлежат прослеживанию с 08.07.2021. Рнпт не нужен при покупке только физлицу»

Большинство комментаторов все же придерживаются мнения, что проще забить и не заморачиваться, раз штрафов по прослеживаемости пока все равно нет.

Про поиск работы и аутсорс

На эту тему горячие споры время от времени бывают частенько. Вот парочка примеров: юная выпускница колледжа просит посоветовать ей специальность, связанную с экономикой — «включая главного бухгалтера».

А опытный бухгалтер получила предложение поработать на аутсорсе и решила выяснить, что коллеги про это думают. Как всегда, единого мнения нет: одни бухгалтеры очень «за», другие ни за что бы не посоветовали.

Про сотрудницу в декрете

Ситуация банальная, но неприятная:

«Что посоветуете в ситуации, когда сотрудница не хочет выходить на работу после 3летнего декрета. При этом открывает и закрывает больничный по уходу за ребенком, не появляясь в офисе... руководство с радостью бы избавилось от такого горе-сотрудника, но как подстраховаться?»

В ответ посыпались аналогичные бухгалтерские боли:

«Практически никак. У нас такой сотрудник (правда не декретница), постоянно носит больничные, причем уже точно знаем, что открыл свое ИП и зарабатывает там, а нашу кровь продолжает пить».

Про технику

На закуску — не совсем бухгалтерское обсуждение. Коллеги просят совета, какой ноутбук подойдет в качестве «рабочей лошадки» на несколько лет вперед?

Некоторые предлагают MSI, некоторые — Huawei. Многие почему-то ругают Asus. Делитесь, что вам ближе?