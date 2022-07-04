Автоматическое распределение расходов между УСН и ПСН в 1С: как действовать бухгалтеру

Но что делать, если это один и тот же продавец? Куда должны попадать расходы на его оплату труда?

Ответ прост: они должны распределяться. В пункте 8 статьи 346.18 НК сказано, что если расходы невозможно разделить между специальными режимами, то их надо распределить пропорционально долям доходов в общем объеме доходов.

Раньше нам приходилось делать это вручную, но теперь, начиная с релиза 3.0.110.29 программного продукта 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0, появился специальный алгоритм автоматического распределения. О нем и пойдет речь в этой публикации.

Долгих полтора года с момента ввода ПСН мы ждали появления в документах в поле «Расходы УСН» третьего значения «Распределяются». И вот свершилось!

Рассмотрим более подробно, как же выбор этого значения влияет на расчет налогов УСН и ПСН.

Распределение расходов при их оплате

Перейдём к практической части. Возьмём за пример ИП Рябинкина, который совмещает две системы налогообложения: УСН 15% и Патент.

Предположим, что в конце каждого месяца банк по договору расчётно-кассового обслуживания удерживает у него комиссию за ведение расчётного счёта. При этом, данный расчётный счёт используется обеими системами налогообложения.

Значит, такие расходы следует поставить к распределению. Перейдём в раздел «Банк и касса» и выберем пункт «Банковские выписки».

Затем найдём документ «Списание с расчётного счёта» с видом операции «Комиссия банка» и откроем его.

Если ваша программа обновлена до нужного релиза, то вы сможете установить в графе «Расходы УСН» признак «Распределяются». После чего «Провести и закрыть» документ.

В проводках документа вы увидите, что данные расходы не попадают в КУДиР. Когда закончится месяц, программа проанализирует доходы на двух системах налогообложения и произведёт распределение данного расхода при помощи обработки «Закрытие месяца».

Так же бывают ситуации, когда сумму в платёжном поручении необходимо разбить на несколько строк. Например, вы хотите погасить кредит, взятый ранее в банке на расширение бизнеса.

При этом часть платежа — это погашение основного долга, которое не является расходами предпринимателя, как и сам кредит не являлся доходами, а вторая часть — это проценты по кредиту, которые должны распределяться, так как заёмные средства были использованы не на одну отрасль, а на обе.

Перейдём в документ «Списание с расчётного счёта» с видом операции «Возврат кредита банку» и рядом с суммой документа нажмём на кнопку «Разбить платёж».

В открывшемся окне добавим ещё одну строку, и таким образом разобьём платёж:

В графе погашения основного долга оставим сумму 80 000 рублей — не принимаются к расходам УСН.

А во второй строке укажем вид платежа «Уплата процентов» — распределяются.

Затем нажмём на «ОК» и проведём изменённый документ.

Распределение расходов на услуги поставщиков

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Далее мы с вами рассмотрим распределение расходов, связанных с принятием актов на оказание услуг от наших поставщиков. Например, мы заказали вывеску для нашего магазина, и хотим эти затраты распределить между налоговыми системами. Перейдём в раздел «Покупки» и выберем пункт «Поступление (акты, накладные, УПД)».

В открывшемся окне нажмём на кнопку «Поступление» и из выпадающего окна выберем «Услуги (акт, УПД)». Заполним шапку документа реквизитами из первичного документа, затем добавим в табличной части строку и укажем расходы с видом «Распределяются», после чего нажмём на кнопку «Провести и закрыть».

Распределение материальных расходов

При списании стоимости материалов к распределению важным нюансом является то, как они были приобретены. Так, при оприходовании материалов от поставщика обязательно укажите в графе «Расходы УСН», что они «Принимаются», иначе распределить их не удастся. И так, начнём с документа поступления, для этого перейдём в раздел «Покупки» и выберем пункт «Поступление (акты, накладные, УПД)».

В открывшемся окне нажмём на кнопку «Поступление» и из выпадающего окна выберем «Товары (накладная, УПД)». Заполним шапку документа реквизитами из товарной накладной, затем добавим в табличной части строку и укажем, например, канцелярские товары. В графе «Расходы УСН» укажем, что они «Принимаются».

После чего проведём документ и на основании него введём документ «Расход материалов». Также этот документ можно открыть с разделов «Производство» и «Склад» — «Расход материалов (Требования-накладные)». В табличной части данного документа необходимо установить, что данные расходы распределяются между налоговыми системами и провести документ.

Распределение расходов между УСН и ПСН

Как уже говорилось ранее, само распределение происходит в обработке «Закрытие месяца».

Важный момент: программа производит распределение с периодичностью — раз в квартал, а не в месяц, поэтому не при каждом закрытии месяца мы увидим такую операцию.

Перейдём в раздел «Операции» и выберем пункт «Закрытие месяца». Укажем месяц, на который заканчивается квартал и нажмём на кнопку «Выполнить закрытие месяца».

После успешного закрытия проанализируем распределение расходов. Для этого сначала составим пропорцию из доходов предпринимателя.

Перейдём в раздел «Отчёты» и выберем пункты «Книга доходов и расходов УСН» и «Книга доходов по патенту». Из КУДиР мы видим, что за второй квартал предприниматель зарегистрировал 1 млн. рублей доходов.

Из Книги доходов по патенту мы видим, что доход по патенту составил 800 тысяч рублей.

Итого доходы предпринимателя за 2 квартал 2022 года составили 1 800 тысяч рублей.

Считаем пропорцию, для этого доход, полученный на УСН, мы делим на общий доход за квартал, то есть: 1 000 000 / 1 800 000 = 0,5555555555555556.

Соответственно, если комиссия банка составила 1 210 рублей, то в расходы УСН попадёт 1210 * 0,5555555555555556 = 672,22 рубля

Если проценты по кредиту составили 7 728 рублей, то в расходы УСН попадёт 7728 * 0,5555555555555556 = 4 293,33 рубля

Если затраты на вывеску составили 42 000 рублей, то в расходы УСН попадёт 42000 * 0,5555555555555556 = 23 333,33 рубля

И, наконец, если стоимость списанного степлера 1 000 рублей, то в расходы УСН попадёт 1000 * 0,5555555555555556 = 555,56 рублей.

Итого: 28 854,44 рубля.

Возвращаемся в обработку «Закрытие месяца», нажимаем на операцию «Распределение расходов между УСН и ПСН» и из выпадающего меню выбираем пункт «Показать проводки».

Также в открытом окне можно перейти на соседние вкладки и проанализировать расходы, которые были распределены. Или перейти в раздел «Отчёты» и выбрать пункт «Анализ учёта по УСН» и сформировать его за 2й квартал.

Если нажать на сумму распределённых расходов, то выйдет таблица с расшифровкой: